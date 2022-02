ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰাপত্তাত নিয়োজিত হৈ থকা এখন হেলিকপ্টাৰ পতিত হয় দুৰ্ঘটনাত (IAF chopper faces technical snag) ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰাপত্তাত নিয়োজিত হৈ থকা হেলিকপ্টাৰ খনৰ চকা সোমাল অস্থায়ীভাৱে নিৰ্মিত হেলিপেডৰ বোকাত ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ অসম ভ্ৰমণৰ শনিবাৰে দ্বিতীয় দিন ৷ কাৰ্যসূচী অনুসৰি, পত্নী-জীয়ৰীৰ সৈতে অসমলৈ অহা ৰাষ্ট্ৰপতি কোবিন্দে শনিবাৰে পুৱা উপস্থিত হয় তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত (President Ramnath Kovind at Tezpur University) ৷ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহ (Convocation of Tezpur University) ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী ৰাওনা হয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি অসমীয়াতে ভাষণ প্ৰদান কৰে ৷

বোকাখাতত ভয়ংকৰ পথ দূৰ্ঘটনা ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ কনভয়ৰ গাড়ীৰ খুন্দাত নিহত হয় এজন লোক ৷

কিছুদিন পূৰ্বে গংগুবাই কাথিয়াৱাড়ীৰ ট্ৰেইলাৰ চাই নিৰ্মাতাৰ পৰা অভিনেত্ৰী সকলোকে তীব্ৰ ভাষাৰে কটাক্ষ কৰা কংগনাই চাই ভাল পালে চিনেমাখন (Kangana Ranaut praises Alia Bhatt) ৷ ক’ৰণা মহামাৰীৰ বাবে ছবিগৃহসমূহ ভেণ্টিলেটৰত থকা যেন অনুমান হৈছিল কংগনাৰ ৷ গংগুবাই কাথিয়াৱাড়ীয়ে ছবিগৃহ সমূহ পুনৰ জীয়াই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগনাই ( Kangana Ranaut on Gangubai Kathiawadi) ৷

মহানগৰীত অস্ত্ৰাধাৰী দুবৃৰ্ত্তৰ টিঘিলঘিলিনি । উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি প‍াইছে জঘন্য অপৰাধ (Crime rate increase in Guwahati) । গুৱাহাটী মহানগৰীতে পাঁচটাকৈ চাঞ্চল্যকৰ অপৰাধজনিত ঘটনাই জোকাৰিছে ৰাজ্য ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মহাসচিব এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে ইউক্ৰেইনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সংকট সমন্বয়ক হিচাপে কাম কৰিবলৈ চুদানৰ সহকাৰী মহাসচিব আমিন আৱাদক নিযুক্তি দিয়ে (Amin Awad appointed as UN crisis coordinator for Ukraine)। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শৰণাৰ্থী উচ্চায়ুক্তৰ (UNHCR) কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে আৱাদৰ । মধ্য প্ৰাচ্য আৰু উত্তৰ আফ্ৰিকাৰ বাবে ব্যুৰ'ৰ সঞ্চালক আৰু জৰুৰীকালীন, সুৰক্ষা আৰু যোগান বিভাগৰ সঞ্চালক হিচাপে কাম কৰিছে আৱাদে ।

বৰপেটাত সৌৰ চাকি বিতৰণত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে (Saubhagya scheme scam at Kalgachia)। চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত অহা সৌৰ চাকিৰ বিনিময়ত হিতাধিকাৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ ২ হাজাৰৰ পৰা ৪ হাজাৰকৈ টকা । গাঁওবুঢ়া, খণ্ড সদস্য আৰু কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ।

বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে মহানগৰীত এজন লোকৰ মৃত্যু ৷ উন্মুক্ত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি কৰুণ মৃত্যুক আকোঁৱালি লয় এজন ৰিক্সাচালকে(Rickshaw driver dies due to electrocution) ।

শুকুৰবাৰৰ নিশা মহানগৰীত ড্ৰাগছ জব্দ (Drugs seized in Guwahati) ৷ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ঘটনাত জড়িত তিনি যুৱক-যুৱতীক আটক আৰক্ষীৰ (Three persons arrested in Guwahati with drugs) ৷ মহানগৰ আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ অভিযানকাৰী দলে চানমাৰী আৰক্ষীৰ সহযোগত চলাইছিল এই অভিযান ৷

বৰপেটাৰ আব্বাছ আলি চৌধুৰী মেমৰিয়েল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Students protest in Barpeta) ৷ বিদ্যালয়ৰ গেটত তলা ওলমাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ৷