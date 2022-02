ৰাজনৈতিক পথাৰত প্ৰথম খোজ দিলে জিতেন গগৈ তনয় মনদ্বীপ গগৈয়ে (Jitin Gogoi's son Mandeep Gogoi's first step in the political field) ৷ ৰাজনীতিৰ সমান্তৰালকৈ অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাৰ বাবেও মনদ্বীপে চলাই আছে প্ৰস্তুতি ৷

শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ১১৭ জনীয়া পঞ্জাৱ বিধানসভাৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ সমাপ্ত হয় । ৰাজ্যখনত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন । সমীক্ষা অনুসৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নেতৃত্বাধীন আম আদমী পাৰ্টিয়ে নিৰ্বাচনত আটাইতকৈ ডাঙৰ দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব । কংগ্ৰেছ দল হ’ব দ্বিতীয় বৃহৎ দল ৷ আনহাতে এইবাৰ ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি দলক মুখ্য ৰাজনৈতিক শক্তি হিচাপে গণ্য কৰা হোৱা নাই ।

টিকটৰ নামত বিজেপিৰ জিলা পৰ্যায়ৰ নেতাৰ ধন সংগ্ৰহ: শিলাদিত্য দেবৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

হোজাই জিলাৰ লংকা পৌৰসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীক টিকট দিয়া নামত বিজেপিৰ জিলা পৰ্যায়ৰ নেতাই ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ ওক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল(Raising money by BJP district-level leader) ৷ বিজেপিৰ টিকট বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী অভিজিৎ দেৱে উত্থাপন কৰিছিল এই অভিযোগ ৷ ইয়াৰ পাছতেই বিভিন্ন সংংবাদ মাধ্যম আৰু ৱেব পৰ্টেলত প্ৰকাশ পায় এই তথ্য ৷

"বালিলৈ যি পাত সুগ্ৰীবলৈও একেই পাত" শনিবাৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে নগাঁৱত বিজেপিক সমালোচনা কৰি এইদৰে মন্তব্য় কৰে (Rockybul Hussain criticizes BJP in Nagaon) ৷

অসম-নাগালেণ্ডৰ কেইবাটাও সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত আগন্তুক মাৰ্চ মাহৰ পৰা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ খনন আৰু উৎপাদনত নামিবলৈ সাজু হৈছে অ' এন জি চি (ONGC to drill oil in Assam Nagaland border) ।

চাইন্স ফিক্ছন ছবি 'প্ৰজেক্ট কে'ত দীপিকা পাডুকন আৰু বলীউড মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনৰে সৈতে অভিনয় কৰিছে দক্ষিণৰ তাৰকা প্ৰভাসে ৷ অলপতে হায়দৰাবাদত দীপিকা পাডুকনৰ সৈতে ছবিখনৰ এটা ভাগৰ শ্বুটিং শেষ কৰা প্ৰভাসে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিগ বিৰ সৈতে অভিনয় কৰি কি ক’লে (Prabhas commenting on Big B) জানো আহকচোন...

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ মনজিৎ মহন্তৰ সংবাদমেল । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাঘ হৈ জপিয়াম বুলি কয় যদিও ক'ত বাঘ হৈ জপিয়াইছে । বহু ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মেকুৰীৰ ভাও ধৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাঘৰ কথা কৈ নিগনিৰ দৰে আচৰণ কৰি অসমখন শেষ কৰিব বিচাৰিছে ।

বিশিষ্ট সাংবাদিক, বাতৰি পৰিৱেশক প্ৰতাপ বৰদলৈ আৰু নাই (Senior journalist Pratap Bordoloi passes away) ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰিৰীক অসুস্থতাত ভূগি থকা প্ৰতাপ বৰদলৈয়ে গুৱাহাটীৰ জোনালীত থকা বাসগৃহত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷ প্ৰাক্তন সাংবাদিক গৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৷

অহা ২৮ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু ৫ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব মণিপুৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন (Manipur assembly election 2022)। শাসকীয় বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ লৈছে তাৰকা প্ৰচাৰকে । বিজেপি প্ৰাৰ্থী ওক্ৰাম হেনৰী সিঙৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে স্মৃতি ইৰাণীয়ে । মণিপুৰত পুনৰ বিজেপি শাসনলৈ আহিলে কৃষক, যুৱ সমাজক কি কি সুবিধা দিব চৰকাৰে ? ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে কি কি ঘোষণা কৰিলে স্মৃতি ইৰাণীয়ে ?

বৰপেটা জিলাৰ বাইছা গাঁৱত কেৰালাৰ দাৰুল হুদা ইছলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসম কেম্পাছ স্থাপন কৰা হৈছে (DHIU Assam campus at Barpeta)। ৩০০ ৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী আছে অসম কেম্পাছত । সাধাৰণ শিক্ষাৰ লগতে ধৰ্মীয় শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় বিশ্ববিদ্যালয়খনত । দুই কোটিৰো অধিক টকা ব্যয় সাপেক্ষে কেম্পাছত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মছজিদ ।