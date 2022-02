তেলেংগানা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছত(FIR against CM Himanta Biswa Sarma) তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিলে কমলপুৰৰ বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই । দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু সেনাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ লগতে সেনাক সন্দেহ কৰাৰ বাবে কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল ।

ক্ৰমাৎ যতি পৰিছে কেন্দ্ৰবোৰত যানবাহনৰ প্ৰদূষণ পৰীক্ষা ৷ যাৰফলত গুৱাহাটীত প্ৰদূষণ বৃদ্ধি পায় আহিছে (Air pollution from vehicles in Guwahati) । কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰকাশ পোৱা Centre for Science and Environment (CSE)ৰ তথ্য অনুসৰি গুৱাহাটী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

সমাগত মাজুলীৰ উপ-নিৰ্বাচন ৷ মাজুলীক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ মাজত চলিছে বহু জলপনা-কল্পনা ৷ মাজুলীৰ এই উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ কোনো প্ৰাৰ্থী নাথাকে । কংগ্ৰেছে এইবাৰ মাজুলী এৰি দিছে অসম জাতীয় পৰিষদক ৷ এই লৈ শাসকীয় দলৰ মাজতো চলিছে চৰ্চা ৷ যাক লৈ এইবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই (Debabrat Saikia remarks on Sarbananda Sonowal) ৷

ইথানলক লৈ ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে কলিয়াবৰ আহি পালে ইথানল উৎপাদনকাৰী যন্ত্ৰ (Ethanol manufacturing machines arrive in Kaliabor) । চীনৰ চাংহাই বিমানবন্দৰৰ পৰা কলকাতা হৈ কলিয়াবৰ পালেহি যন্ত্ৰখিনি । নুমলীগড়লৈ ট্ৰলী বাহনেৰে লৈ যোৱা হ'ব যন্ত্ৰখিনি । এই বৰ্ষৰে আগষ্ট মাহত অসম বায়'-ৰিফাইনেৰীৰ উৎপাদন কাৰ্য‍্য আৰম্ভ কৰাৰ লক্ষ‍্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।

পাণ্ডুৰ পৰা কামাখ্যা ধামলৈ যোৱা বিকল্প পথটো 'স্বামী মুক্তানন্দ সৰস্বতী পথ' নামেৰে নামাকৰণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱেৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ বিজ্ঞাপন (Name changing process started in Guwahati) । ৰাইজৰ মতামতৰ বাবে ১৫ দিনলৈকে সময়সীমা । টুইটাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে, এখন চহৰ, নগৰ বা গাঁৱৰ নামে ঠাইখনৰ সংস্কৃতি, পৰম্পৰা আৰু সভ্যতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লাগে ।

সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰক চিপিআই(এম)ৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে (Suprakash Talukdar elected as secretary of CPIM state committee)। কাছাৰ জিলাৰ শিলচৰ চহৰত চিপিআই(এম)ৰ ২৩ সংখ্যক অসম ৰাজ্যিক সন্মিলনত বৃহস্পতিবাৰে সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰক চিপিআই(এম)ৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে ।

এফালে চৰকাৰৰ এক লাখ নতুন নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আনফালে ঠিকাভিত্তিক বা অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ । অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত এতিয়াও নিৰ্ভৰশীল অসমৰ বহুকেইটা বিভাগ (Many departments in Assam dependent on contractual employees) । প্ৰায় অৰ্ধ লক্ষাধিক ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী নিযুক্ত হৈ আছে অসমৰ বিভিন্ন বিভাগত । শিক্ষা বিভাগতে আছে প্ৰায় ৫৫ হাজাৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী ।

২০২১ চনৰ ৭ মাৰ্চতে উকলি গৈছে ত্ৰিপুৰা জনজাতীয় অঞ্চল স্বায়ত্ব শাসিত জিলা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত গাঁও কমিটিৰ কাৰ্যকাল । কিন্তু এতিয়ালৈ চৰকাৰে নিৰ্বাচন (TTAADC Village Committees general election) অনুষ্ঠিত নকৰাত ক্ষোভিত টিপ্ৰা দল । নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত ৰাজ্যপাললৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ দলটোৰ । অতি শীঘ্ৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যপালৰ হস্তক্ষেপ দাবী ।

ৰঙিয়াত চলিছে পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ (Assam municipal election 2022) প্ৰস্তুতি । ৰঙিয়াত দুগৰাকী কম বয়সীয়া প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে । দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীক লৈ বিশেষ চৰ্চা চলিছে পৌৰসভা এলেকাত । ৰঙিয়া পৌৰসভাত সৰ্বমুঠ ১০ টা ৱাৰ্ড আছে । ৩১ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ।

বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত ব্ৰাজিলৰ পেট্ৰ’পলিছত চহৰত এক বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে(Deadly landslides wreak havoc in Brazilian city) ৷ বানৰ তাণ্ডৱৰ ফলত বাট-পথ নদীলৈ পৰিণত হৈছে আৰু বহু ঠাইত ঘৰ খহি পৰাৰ কথা জানিব পৰা হৈছে ।