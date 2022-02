ৰাজ্যত হ্ৰাস পালে ক’ভিডৰ সংক্ৰমণ ৷ সেয়েহে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নাথাকিব কোনোধৰণৰ ক’ভিড বিধি অথবা নিষেধাজ্ঞা ৷ স্বাস্থ্য বিভাগে ঘোষণা কৰিছে এই কথা (Assam govt to withdraw all COVID 19 restrictions from February 15) ।

মাজুলীত উপ-নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ একাংশ মাজুলীবাসীৰ (No voting slogan among voters of Majuli ) ৷ উজনি মাজুলীৰ দুটাকৈ ভোট কেন্দ্ৰৰ ভোটাৰৰ ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ ।

উত্তৰাখণ্ডত অনুষ্ঠিত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ নিৰাপত্তা বিষয়াৰ সৈতে তৰ্কত লিপ্ত হ’ল উত্তৰাখণ্ড বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ প্ৰেমচান্দ আগৰৱাল (Uttarkhand Speaker gets into argument with security official ) ৷

ইউপিপিএলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োয়ে দাবী কৰিলে ৰাজ্যসভাৰ এখন আসন (Pramod Bodo demands Rajya Sabha seat for UPPL) । মিত্ৰজোঁ‌টৰ ধৰ্ম অনুসৰিয়েই ইউনিপিএলে ৰাজ্য সভাৰ এখন আসন পাব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰমোদ বড়োয়ে ।

উত্তৰপ্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২২ ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সোমবাৰে পুৱা ৭ বজাত আৰম্ভ হৈছে (second phase Assembly polls in Uttar Pradesh ) । দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । ঠাইয়ে ঠাইয়ে বিকল হৈছে ইভিএম ৷

সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই সোমবাৰে ঘোষণা কৰা হয় মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম । মাজুলীত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উত্তৰসূৰী হিচাপে টিকট লাভ কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভূৱন গামে ৷ কিন্তু কোন এই ভুৱন গাম ! কেনেদৰে মাজুলীৰ পৰা টিকট লাভ কৰিলে ভুৱন গামে....

এনকাউন্টাৰ'ৰ বিতৰ্ক এইবাৰ বিধানসভাৰ পৰিধি ভাঙি সংসদত উত্থাপিত হ'ল । জেমছ বণ্ডৰ ছবিৰ কথাৰে সংসদত এনকাউন্টাৰৰ প্ৰসংগ উলিয়ালে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে (Mp Pradyut Bordoloi talks about encounter in parliament ) ৷

পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ অনুদানৰ নিৰ্ধাৰিত পুঁজিৰ ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ সন্মিলন । পঞ্চায়তত দলীয় টিকট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত ।

এনএফ ৰে'লৱেৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্রীৰ বৈঠক । কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ উপায়ুক্তক কামাখ্যা ষ্টেচনৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ প্ৰস্তাৱিত ৰ'পৱে প্ৰকল্পৰ বাবে তৎক্ষণাৎ প্ৰয়োজনীয় এন অ' চি প্ৰদান কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে (NOC for Ropeway project to Kamakshya temple) ৷

চূড়ান্ত হ’ল মাজুলী উপ নিৰ্বাচনৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ ৷ সমষ্টিটোত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে নিৰ্বাচনক ভুৱন গাম ৷