এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ উত্তৰাখণ্ডলৈ উৰা মাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাই (Himanta Bishwa Sarma flies to Uttarakhand )। ৰাজ্যখনত কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লব শৰ্মাই (Himanta to take part in Uttarakhand election campaign)।

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আইপিএছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰৰ প্ৰসংগ । বিষয়াগৰাকী সম্পৰ্কে এইবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাইজৰ দলৰ নেতা কমল কুমাৰ মেধিৰ (Kamal kumar medhi reaction against Anand Mishra)। আনন্দ মিশ্ৰ এগৰাকী অসমীয়া বিদ্বেষী আইপিএছ বিষয়া ।

বৰ্তমানে দেশত চলি থকা বোৰ্খা বিতৰ্কত নিজৰ মন্তব্য দি প্ৰশ্নৰ মুখামুখি হৈছে কংগনা ৰানাৱট ( Kangana Ranaut on hijab row)৷ আফগানিস্তানত বোৰ্খা পৰিধান নকৰাকৈ সাহসৰ পৰিচয় দিবলৈ কৈ পুনৰ এক বিতৰ্কত সোমাই পৰিল অভিনেত্ৰী গৰাকী ( Kangana Ranaut Shabana Azmi on hijab row) ৷

কংগনা ৰানাৱটৰ প্ৰডাকচন হাউচ মণিকৰ্ণিকা ফিল্মছৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ হ’ব লগীয়া ছবি টিকু ৱেডছ্ শ্বেৰুৰ মুখ্য যুঁটিৰ ৰূপত কংগনাই বাচি ল’লে নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকী আৰু অভনীত কৌৰক ৷ প্ৰায়ে বিতৰ্কৰ শীৰ্ষত থকা কংগনাক এইবাৰ ট্ৰ’ল কৰিছে বয়সৰ যথেষ্ট ব্যৱধান থকা সত্বেও নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকী আৰু অভনীত কৌৰক যুঁটি হিচাপে উপস্থাপন কৰাৰ বাবে (Netizens trolled Kangana for casting Nawazuddin and Avneet) ৷ নৱাজুদ্দিন আৰু অভনীতৰ মাজত 27 বছৰৰ ব্যৱধান আছে (Huge Age gap between Nawazuddin and Avneet) ৷

শেহতীয়াকৈ লখিমপুৰৰ অৰুণাচল সীমান্তত উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে (Tense situation on Arunachal border in Lakhimpur)। বৃক্ষ ৰোপনৰ বাবে যোৱা অসমৰ বন বিভাগৰ লোকক অৰুণাচলীৰ আক্ৰমণ । অৰুণাচলী গাওঁবুঢ়াৰ উপস্থিতিত অসমৰ বনবিভাগৰ দলক অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ ।

শুকুৰবাৰে পুৱা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰাক্তন সচিব গৌতম শৰ্মাৰ মৃত্যু (Former Kalakshetra secretary Gautam Sarma is no more) । বুধবাৰে প্ৰাক্তন সচিব গৌতম শৰ্মা অসুস্থ হোৱাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল জি এম চি এইচত ৷

ৰে’ল বিভাগত অৰাজগতা ৷ বিগত 2020 বৰ্ষৰ মাৰ্চৰ পৰা অসমত চলাচল কৰা 12 খন যাত্ৰীবাহী ৰে’লৰ চলাচল বন্ধ হৈ আছে (NF Railways has stopped running 12 passenger trains) । ৰে’লকেইখন বন্ধ কৰাৰ সম্পৰ্কত উত্তৰ পূৱ সীমান্ত ৰে’লৱেৰ তৰফৰ পৰা দুবছৰ ধৰি জাৰি কৰা হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ জাননী ৷ ক্ষুভিত অসম ৰে’লযাত্ৰী সংস্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপাংকৰ শৰ্মা ৷

প্ৰায়ে বিতৰ্কৰ মাজত থকা দুই কংগ্ৰেছী বিধায়ক হৈছে শ্বেৰমান আলী আহমেদ আৰু শশীকান্ত দাস । দুয়োগৰাকী বৰ্তমান দলৰ পৰা নিলম্বিত । কিন্তু দলৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিব পৰা দুয়োগৰাকী বিধায়কক কিয় বহিষ্কাৰ কৰা নাই কংগ্ৰেছে (Mystery over Congress's stand on Sheman Sashi) ৷ পঢ়ো আহক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

নিৰ্ধাৰণ কৰা লক্ষ্য দহ লাখ মেট্রিক টনৰ ভিতৰত ৬ লাখ মেট্রিক টন ধান ক্ৰয়ৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে এফ চি আইক । চৰকাৰে শিথিল কৰা নিয়ম এফ চি আইয়ে প্রযোজ্য কৰা নাই । এফ চি আইয়ে ৩১ জানুৱাৰী পর্যন্ত অসমত মাত্র ০.০৫ লাখ মেট্ৰিক টন ধানহে ক্ৰয় কৰিছে । এফ চি আইয়ে অসমত সন্তোষজনকভাৱে ধান ক্রয় কৰা নাই (FCI has not satisfactorily purchased paddy in Assam)। ৭৭,৩৮৩ জন কৃষকে মাটিৰ তথ্য দাখিল কৰি ধান বিক্ৰী কৰিবলৈ সাজু হৈছে যদিও ইয়াৰে ৪৭,৬৩৪ জন কৃষকৰ মাটিৰ নথিত অনুমোদন হৈছে । ধান বিক্ৰীৰ বাবে দাখিল কৰা মাটিৰ ২৬,৭৯৮ খন নথি অনুমোদন হ'বলৈ বাকী । আগন্তুক ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈ ধান ক্রয়ৰ লক্ষ্য । অসমত বছৰি উৎপাদন হয় ৮০ লাখৰ পৰা ৮৫ লাখ মেট্রিক টন ধান ।

সৰস্বতী পূজালৈ যোৱাই কাল হ’ল একাংশ ল’ৰা-ছোৱালীৰ বাবে ৷ বিপাঙত এতিয়া একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱক (Tens situation at Samaguri) ৷ ক’ত, কি হ’ল সৰস্বতী পূজাৰ দিনা ? চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন...