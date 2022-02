অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কামেঙত উদ্ধাৰ সাতজন ভাৰতীয় সেনাৰ মৃতদেহ ৷ প্ৰচণ্ড হিমস্খলনৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰা সেনা জোৱানকেইজনৰ সন্ধানত সোমবাৰৰ পৰা চলাই থকা হৈছিল উদ্ধাৰ অভিযান (7 Indian Army trooper killed during avalanche in Arunachal, bodies recovered) ৷

জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱা বাবে বাংলাদেশৰ শিলভৰ্তি অৰ্ধশতাধিক মালবাহী জাহাজ ধুবুৰীৰ নদী পথৰ ভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হৈ আছে (Water level of brahmaputra river went down) । জাহাজৰ লগত আবদ্ধ হৈ আছে চালকসহ প্ৰায় দুশ বাংলাদেশী কর্মচাৰী । বাংলাদেশ চৰকাৰে বাংলাদেশৰ যমুনা নদীত খনন কাৰ্য চলাইছে যদিও ভাৰত আৰু অসম চৰকাৰে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাংলাদেশ অভিমুখী যাত্ৰাপথত খনন চলোৱা নাই । ব্ৰহ্মপুত্ৰত খনন কাৰ্য চলাই জলপথৰ ব্যৱসায়-বাণিজ্যক নতুন গতি প্ৰদান কৰাৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন অভিলাষী পৰিকল্পনাকলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।

বছৰৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 14 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বিশ্বজুৰি পালন কৰা হয় প্ৰেমৰ সপ্তাহ হিচাপে (Valentine Week) ৷ সপ্তাহটোৰ প্ৰতিটো দিনেই উদযাপন কৰা হয় সুকীয়া সুকীয়া বিশেষত্বৰে ৷

"বিধায়ক অখিল গগৈয়ে চৰকাৰৰ ৰঙা চকুলৈ ভয় নকৰি ৰাইজৰ বৰঙণিৰ দ্বাৰা বিহু অনুষ্ঠিত কৰিব..." মঙলবাৰে শিৱসাগৰৰ আৱৰ্ত ভৱনত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত এইদৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সোচ্ছাৰ হৈ পৰে বিধায়কগৰাকীয়ে (Akhil Gogoi defies chief ministers instruction on bihu donation) ৷

আলি আব্বাচ জাফৰৰ নিৰ্দেশনাত আহি আছে বড়েমিয়া চোটেমিয়া ৷ বড়েমিয়া চোটেমিয়া ৰূপত এইবাৰ যুটি বান্ধিছে অক্ষয় কুমাৰ আৰু টাইগাৰ শ্ৰফে (Akshay Tiger team up for First time) ৷ জানো আহক চিনেমাখনৰ সবিশেষ ৷

ৰাজহুৱাভাৱে এটা ব্যাক্তিগত চেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিকক চিৰাঙৰ বাসুগাঁৱত এজন আৰক্ষী জোৱানে প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত হৈছে ৰাজ্য (Controversy over Police thrashed journalist in Public) ৷ হেলমেট বিহীনভাৱে মটৰ চাইকেল চলোৱা আৰক্ষীক প্ৰশ্ন কৰাৰ পিছতে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা ৷

কংগ্ৰেছ শাসন কালত ৰাজীৱ ভৱন সমূহৰ আছিল বিশেষ গুৰুত্ব ৷ পিছে এতিয়া ৰাজীৱ ভৱনলৈ নাযায় নেতা, কৰ্মী, সমৰ্থক ৷ এনে সময়তে, বৰপেটাৰোডৰ ৰাজীৱ ভৱনত দেখা গ’ল এক বিশেষ দৃশ্য ৷ এতিয়া বাদাম-ভূজিয়াৰ পেকেজিঙৰ কাম চলে ভৱনটোত (Bhujiya packaging runs in Rajiv Bhawan) ৷

প্রথম পর্যায়ত ৫০০ মেগাৱাট বিদ্যুৎ আগষ্ট মাহৰ পৰা উৎপাদন কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ পাছত পর্যায়ক্রমে বাকী ১৫০০ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হ'ব । ২০২৩ চনৰ ভিতৰত নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰসকলো নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হ'ব (NHPC Subansiri Lower Hydroelectric project to be completed by 2023) । বৃহৎ নদীবান্ধ বিৰোধী দল-সংগঠনসমূহৰ প্ৰতিবাদৰ বাবেই ২০১১ চনত স্তব্ধ হৈ পৰিছিল প্রকল্পটোৰ নিৰ্মাণকার্য । ২০১৯ চনৰ পৰা প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণকার্য পুনৰ আৰম্ভ হয় আৰু বৰ্তমান সমাপ্তৰ দিশে । অথলে গ'ল বিশেষজ্ঞৰ প্ৰতিবেদন আৰু দল-সংগঠনৰ আন্দোলন ।

সোমবাৰে বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল ত্ৰিপুৰা বিজেপিৰ দুজন বিধায়ক ক্ৰমে সুদীপ ৰয় বৰ্মন আৰু আশীষ কুমাৰ সাহাই (Two BJP MLAs in Tripura resigns from MLAship ) ৷ এতিয়া ইয়াক লৈ ত্ৰিপুৰা বিজেপিৰ সভাপতি ড৹ মানিক সাহাই সৰৱতা প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে ইয়াৰ বাবে সাজু হৈয়েই আছিল দলটো ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

অসমৰ ৰাইজে মাটি-বাৰী সংক্ৰান্তীয় বিভিন্ন সমস্যাত ভূগি থকাৰ বাবে চৰকাৰে মিছন বসুন্ধৰাৰ দৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যে কলিয়াবৰৰ বহু লোক উপকৃত হৈছে (People of Kaliabor benefited by Mission Basundhara)। ১০ মে’ৰ পূৰ্বেই মাটি-বাৰী সংক্ৰান্তীয় তথা অনান্য ওজৰ-আপত্তি নিষ্পত্তি কৰিবলৈ সাজু হৈছে কলিয়াবৰ ৰাজহ চক্ৰ বিভাগ ।