ৰাকেশ পালৰ চাকৰিৰৰ বজাৰৰ ন্যায়িক তদন্ত (Judicial Probe Into APSC Scam)বাবে চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ ৭ জানুৱাৰীত ন্যায়াধীশ শৰ্মা আয়োগৰ কাৰ্যকাল শেষ হৈছিল যদিও তদন্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ বাবে ৩১ মাৰ্চলৈকে চৰকাৰে সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে (Assam govt extends term of Justice Sharma Commission) ।

বিগত 7 বছৰত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য মাত্ৰ 30 শতাংশহে বৃদ্ধি কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে ৷ বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পূৰীয়ে এই কথা সদৰি কৰে (Hardeep Singh Puri in Lok Sabha) ৷

শীৰ্ঘেই ৰাজ্যত অন্তৰ্ধান হ’ব হিতাধিকাৰী ৷ ইতিমধ্যে হিতাধিকাৰীয়ে কঁকাল বেঁকা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৷ সেয়েহে আগন্তুক বাজেট অধিৱেশনত (Assam Budget 2022)লোৱা নহ’ব কোনো হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ আঁচনি ৷

ক’ভিড-19 ত আক্ৰান্ত হৈ মুম্বাইৰ নিজা বাসভৱনত আইচ’লেচনত আছে ভেটেৰান অভিনেত্ৰী গৰাকী (Jaya Bachchan tests positive for COVID-19) ৷ নিয়মীয়া মাহিলি স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ সময়ত ধৰা পৰে তেওঁ ক’ভিডত আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ কথা ৷

প্ৰচণ্ড শীতে কপাঁইছে ৰাজ্যবাসীক (Harsh cold in Assam) । বিগত ২–৩ দিন ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হোৱা কিনকিনিয়া বৰষুণ, ফিৰফিৰিয়া বতাহজাকে আৰু বৃদ্ধি কৰিছে শীতৰ প্ৰকোপ । বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ (Regional Meteorological Centre)ৰ তথ্য মতে, মঙলবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত বতৰ ফৰকাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা (Weather is likely to be clean) ৷

জীৱনৰ প্রতি কোনো ভাবুকি নথকা বিজেপি নেতাকে ধৰি প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রাক্তন সাংসদ, প্রাক্তন বিধায়ক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ, ব্যৱসায়ী, ছাত্রনেতা আৰু উগ্রপন্থী নেতাকে ধৰি ৩৬৪ জন ব্যক্তিৰ দেহৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে (Withdrawal of PSO of 364 persons in Assam)। নিয়োজিত হৈ থকা ৫৩১ গৰাকী পি এছ অ', ৪৭ গৰাকী এছকর্ট, ৪ গৰাকী পাইলট আৰু ১৪৪ গৰাকী হাউছ গার্ডক প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে ।

অনুসূচিত জাতি, জনজাতি তথা অন্যান্য পিছপৰা জাতি উন্নয়ন পৰিষদৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক । কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ (Kamrup Metro DC) কাৰ্যালয়ত উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাৰ সভাপতিত্বত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত । চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা লাভৰ পৰা যাতে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী বঞ্চিত নহয় তাৰ বাবে বিষয়াসকলক গুৰুত্ব দিবলৈ নিৰ্দেশ উপায়ুক্তৰ ।

আন এখন সীমান্ত বজাৰ স্থাপন হ'ব ত্ৰিপুৰাৰ ভাৰত-বাংলা সীমান্তত । কমলপুৰ-কুৰমাঘাট সীমান্ত বজাৰৰ (Kamalpur Kurmaghat border haat) নিৰ্মাণৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে । ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দেৱ আৰু বাংলাদেশৰ বাণিজ্য মন্ত্ৰী টিপু মুন্সীৰ উপস্থিতিত বজাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন ।

মহানগৰীৰ খ্ৰীষ্টিয়ানবস্তিস্থিত স্বামীগৃহত ৰহস্যজনকভাৱে অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় বোৱাৰীগৰাকী (Woman with burns found in husband house)। স্বামী আৰু স্বামীৰ পৰিয়ালে দীৰ্ঘদিনে শাৰীৰিক-মানসিক নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ নিকিতাৰ মাতৃগৃহৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ ৷ সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী নেমকেয়াৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি বোৱাৰীগৰাকীক ৷

কৰ্নি সেনাই অক্ষয় কুমাৰৰ আহিবলগীয়া ছবি ‘পৃথ্বীৰাজ’ৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিব বিচাৰিছে (Karni Sena seeks ban on Prithviraj) ৷ কৰ্নি সেনাৰ মতে হিন্দু সম্ৰাট পৃথ্বীৰাজক ভূল আৰু অশ্লীল ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে ৷