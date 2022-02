প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হ’বলগীয়া হ’ল বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠ শৰ্মা (Satriya exponent Basistha Dev Sarma at Police station) ৷ বিধায়ক শ্বেৰমান আলিৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিবলৈ বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰগৰাকী বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হ’ল বৰপেটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত ৷ থানাত উপস্থিত হ’বলগীয়া হৈ দুখ প্ৰকাশ কৰে বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীয়ে ৷

অসম সাহিত্য সভাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা । এবছৰলৈ বৃদ্ধি অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ সমিতিৰ কাৰ্যকাল । সময়মতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰা সমিতিয়ে এবছৰলৈ পিছুৱালে নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশন (Narayanpur convention of Asam Sahitya Sabha adjourned)। সাহিত্য সভাৰ জিলা সমিতিসমূহো বাহাল থাকিব ।

ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰস্তুতি (Saraswati puja preparation in Assam)। বাক্সাৰ মৃন্ময় শিল্পীসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে । অৱশ্যে সৰস্বতী পূজা পূৰ্বৰ দৰে আয়োজন হ'ব নে নাই তাকলৈ এতিয়াও চিন্তিত শিল্পীসকল ।

ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক (Rajya Sabha election 2022) লৈ বিভিন্ন মহলত জল্পনা কল্পনা চলি আছে । কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চ'ৰাত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কি ধৰণৰ আলোচনা হৈছে ? নগাঁৱত মনজিৎ মহন্তই ক'লে সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম ।

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ ২ নং কেছেৰুগুৰী গাঁৱৰ হীৰেন কোঁ‌চৰ পৰিয়ালত এতিয়া হাহাকাৰ । চাৰিদিনে সন্ধান নাই অৰুণাচলৰ পৰা এন এছ চি এনে অপহৰণ কৰি নিয়া হীৰেন কোঁচৰ(NSCN kidnapped Assam boy) ৷ পুত্ৰক সুস্থ শৰীৰে ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠোৱাৰ আহ্বান মাতৃৰ ৷

বোকাজান আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰৰ পুৱা অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰ’ইন জব্দ কৰে (Police Seized Heroin in Bokajan) ৷ নম্বৰপ্লেট বিহীন এখন ৱেগনাৰ গাড়ীত তালাচী চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে হেৰ’ইনখিনি ৷

নদীবান্ধৰ কু-প্ৰভাৱ ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত পৰিলক্ষিত হৈছে । অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ (Water level of brahmaputra river went down)। ধুবুৰীত নদীৰ জলস্তৰ হ্ৰাস হোৱাৰ ফলত নাও,জাহাজ আদিৰ চলাচল বন্ধ । বাংলাদেশৰ পৰা অহা শিল কঢ়িওৱা অৰ্ধশতাধিক জাহাজো আবদ্ধ হৈ আছে জিলাখনৰ ভিন্ন স্থানত (Bangladeshi ship stuck in Dhubri)। প্ৰচণ্ড শীতৰ বাবে বাংলাদেশৰ জাহাজৰ কৰ্মচাৰীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

বিশ্বনাথত বুধবাৰে কংগ্ৰেছ আৰু জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ৩২ জনকৈ নেতা-কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে বিজেপিত (Congress and AJYCP leader joins BJP) ৷ আগন্তুক ৩০ বছৰলৈ অসমত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ থকাৰ দাবী বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তৰ ৷

ক্ৰিকেটৰ ফিল্ডখনত নিজৰ যাদুৰে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰে অন্তৰত নিজৰ স্থিতি নিগাজী কৰি লোৱা ক্ৰিকেট মহাৰথী ধোনীয়ে কৰিছে অভিনয় ৷ ‘অথৰ্ৱ’ চৰিত্ৰটোৰে নিজৰ অভিনয় জীৱনৰ অভিষেক ঘটালে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমৰ এইজন প্ৰাক্তন খেলুৱৈয়ে (Dhoni in web series) ৷

বিভাগীয় বিষয়া-অভিযন্তাৰে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বৈঠক (Minister Pijush Hazarika meets engineers and officials) । ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বান আৰু খহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে বান আৰু নদী খহনীয়া ব্যৱস্থাপনা অভিকৰণে গ্ৰহণ কৰা আঁচনি সম্পৰ্কে আলোচনা । বাৰিষাৰ বাবে সকলোকে আগতীয়াকৈ সাজু হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশো দিলে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে (Minister Pijush Hazarika alerts officials for monsoon) ।