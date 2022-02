ঘোষণা হ’ল বহু প্ৰত্যাশিত 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেট (Union Budget 2022) ৷ এইবাৰ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে নিজেই ডিজিটেল কাৰেঞ্চী প্ৰবৰ্তন কৰিব ৷ লগতে ক্ৰিপ্ত কাৰেঞ্চিৰ আয়ৰ ওপৰত থাকিব ৩০ শতাংশ কৰ(#criptocurrency) ৷ পঢ়ক সবিৱেশ...

ৰাজ্যত ক'ভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ ক্ৰমে হ্ৰাস পাইছে যদিও বৰ্তমানেও আঁতৰা নাই ইয়াৰ ভয়াৱহতা ৷ ৰাজ্যত এতিয়া বৃদ্ধিহে হৈছে ক’ভিডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা(Covid death in Assam) ৷ দেওবাৰে ৰাজ্যত 1811 গৰাকী লোক নতুনকৈ ক’ভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে মৃত্যু হৈছে 19 জনৰ ৷ আনহাতে বৰ্তমানেও সক্ৰিয় হৈ আছে 20,627 টা ঘটনা ৷

১,০০০ লাখ মেট্ৰিক টন ধান সংগ্ৰহ কৰা হ’ব ১ কোটিতকৈও অধিক কৃষকৰ পৰা ৷ নিম্নতম সমৰ্থন মূল্যৰ ২.৩৭ লাখ কোটি টকা পোনপটীয়াভাৱে কৃষকসকলৰ একাউন্টত দিয়া হ’ব ৷ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে(#NirmalaSitharaman) বাজেট দাখিল কৰি ক’লে এনেদৰে (#Budget2022) ৷ কৃষিখণ্ডৰ বাবে আৰু কি কি নতুন খবৰ আনিলে কেন্দ্ৰীয় বাজেটে...

বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে দিল্লীত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । কেবিনেটে বাজেটত অনুমোদন জনায় (Union Cabinet approves Budget 2022-23)। বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰীসহ আন আন মন্ত্ৰীসকল উপস্থিত । বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰপতিকো সাক্ষাৎ কৰে বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে (#NirmalaSitharaman) ।

২০২২-২৩ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ব্যক্তিগত আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত নহ’ল কোনোধৰণৰ সাল-সলনি (No change in personal income tax rates in Budget)৷ অপ্ৰত্যাশিতভাৱেই আয়ৰ উচ্ছসীমাৰো নহ’ল পৰিৱৰ্তন ৷ ব্য়ক্তিগত আয়কৰ প্ৰদানৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত আন আন আয়ৰ পৰিমানসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো নকৰিলে কোনো সালসলনি (#incometax) ।

বাজেটখনৰ সুৰ আৰু ছন্দ ভাল হৈছে যদিও বাস্তৱমুখী নহয়(#Budget2022) । এইখন এখন নিৰ্বাচনমুখী বাজেট বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে, বাজেটখন পুঁজিপতিৰ বাবেহে, দুখীয়াৰ বাবে নহয়...। এইদৰে বাজেটৰ বিভিন্ন ঘোষণাক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে (Bhupen kumar Borah reactions on union budget 2022) ।

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন (CM Himanta Biswa Sarma birthday)। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাইছে শুভেচ্ছা (#HBDHimantaBiswa) । মাজুলীৰ পৰা ৪৭ গৰাকী বৈষ্ণৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক শুভেচ্ছা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা কৰিলে ।

যিকোনো বিপদ বা জৰুৰীকালীন সময়ৰ বাবে মহানগৰ আৰক্ষীৰ বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি (Guwahati Police release two helpline numbers) ৷

ভেটেৰান ষ্টাৰ শ্বাবানা আজমীয়ে নিজৰ ইন্ষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট কৰিলে ক’ভিড-19 ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা ৷ অনুৰাগীৰ সৈতে খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা সকলোকে টেষ্ট কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে তাৰকাগৰাকীয়ে ৷

জানুৱাৰী মাহত ভাৰতত জিএছটি সংগ্ৰহে অভিলেখ গঢ়িলে (Record collection of GST in the country)। জানুৱাৰীত জিএছটি সংগ্ৰহ হৈছে ১.৪০ লাখ কোটি টকা । কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ মতে জিএছটি ব্যৱস্থাত যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে যদিও বহু প্ৰত্যাহ্বান এতিয়াও আছে ।