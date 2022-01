দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোভিন্দৰ কাৰ্য্যকাল চলিত বছৰৰ জুলাই মাহৰ ২৪ তাৰিখে অন্ত পৰিব (President Ram Nath Kovinds term end) আৰু ইয়াৰ পাছতেই আগষ্ট মাহৰ ১০ তাৰিখে শেষ হ’ব উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ভেংকয়া নাইডুৰ কাৰ্য্যকাল । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে এইবাৰ এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীকহে, বিশেষকৈ তামিলনাডু বা দক্ষিণৰ আন ৰাজ্যসমূহৰ পৰা এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীহে দেশৰ সৰ্বোচ্চ পদত অধিস্থিত হোৱাটো বিচাৰিছে । পঢ়ক কোন কোন আছে এই সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত...

মেট্ৰিক-হাইমাদ্ৰাছা পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত ছেবা কৰ্তৃপক্ষৰে সৈতে বৈঠকত মিলিত হ’ল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব (AASU meets SEBA authority over HSLC exam) ৷ বৈঠকৰ অন্তত সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই ৰাজহুৱা কৰিলে পৰীক্ষা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ৷

কীৰ্তিকমল কাণ্ডক আজিও অব্যাহত প্ৰতিবাদ । এফালে নগাৱঁৰ আৱৰ্ত ভৱনত চলি আছে তদন্তৰ শুনানি, আনফালে জিলা উপযুক্ত কাৰ্য্যালয়ৰ সমীপত অসম জাতীয় পৰিষদৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ (AJP Protest against encounter of student Leader) । ন্যায়িক তদন্তৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট অসম জাতীয় পৰিষদৰ।

ৰে'লৱে নিযুক্তি ব'ৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ বিসংগতিৰ বাবে শুকুৰবাৰে বিহাৰ বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল ছাত্ৰ সংগঠনে (Students unions call Bihar Bandh)। বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে ৰাজ্যখনত । ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন বিৰোধী দল আৰু সংগঠনেও এই বন্ধৰ সমৰ্থন জনাইছে (Opposition have also supported the Bihar bandh)।

শেহতীয়াকৈ দিল্লীৰ শ্বাহদাৰা জিলাৰ কস্তুৰবা নগৰত সংঘটিত হৈছে যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা (Sexual assault case in Shahdara of Delhi)। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ১১ গৰাকী অভিযুক্তক । ঘটনাক গৰিহণা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ।

ভাৰতবৰ্ষত যোৱা 24 ঘন্টাত চিনাক্ত হৈছে 2,51,209 গৰাকী ক’ভিড আক্ৰান্ত(Coronavirus update of India) ৷ বুধবাৰতকৈ প্ৰায় 35,000 হ্ৰাস পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৷ আক্ৰান্তৰ হাৰ 19.59 শতাংশৰ পৰা হ্ৰাস পাইছে 15.88 শতাংশলৈ ৷

হোজাই জিলা বন বিভাগে ডবকাত চলোৱা অভিযানত জব্দ কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ চোৰাং কাঠ (Hojai forest department official seized illicit timber) ৷ ডবকাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অভিযান চলাই বন বিভাগৰ দলটোৱে ৷

ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে সোণাৰিৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ নামতোলা (Drug trafficking activity in Assam Nagaland border) ৷ নামতোলাৰ এটা ড্ৰাগছৰ ঘাটিত একাংশ যুৱকে ড্ৰাগছ সেৱন কৰা দৃশ্যাংশ আৱদ্ধ হ’ল কেমেৰাত (Youth consuming drugs in Assam Nagaland border) ৷ সবিশেষ চাও আহক ৷

ৰাজ্যত ড্ৰাগছ, সুৰাৰ লগতে অবৈধ লালিগুৰৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে অভিযান (Mission against Laligur in Jorhat) ৷ যোৰহাট আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমানৰ লালিগুৰ জব্দ কৰাৰ লগতে মৃদুল পেগু নামৰ এজন লোকক আটক কৰে ৷