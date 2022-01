সাংবাদিক শিৱপ্ৰসাদ বৰাৰ দেহাৱসান (Shiva Prasad Bora passes away) ৷ হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীয়ে ৷ জীৱন কালত প্ৰয়াত বৰা ৰাজ্যৰ বহুকেইটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত আছিল ৷

নগাঁৱৰ কীৰ্তিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰক (Student Leader Shot by Police in Nagaon) লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা আয়ুক্ত পৰ্যায়ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । গ্ৰহণ কৰা হৈছে চিকিৎসাধীন কীৰ্তিকমল বৰাৰ ভাষ্য । শুকুৰবাৰে নগাঁৱত গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৰাজহুৱা শুনানি (Public hearing of Kirtikamal Bora encounter) ।

সাংঘাতিক কিবা এটা আছিল দুয়োৰে মাজত ৷ দুয়োৰে যুটীয়া ফটো চায়েই মন প্ৰশান্তিৰে ভৰি পৰিছিল ৷ অনুৰাগীয়েও প্ৰকৃত প্ৰেমৰ সংজ্ঞা দিবলৈ সামান্থা আৰু নাগা চৈতন্যৰ প্ৰেমৰ কাহিনীয়েই সুৱৰিছিল (Samantha and Naga Chaitanya Took Divorce) ৷ এই প্ৰেমিক যুগলৰ সম্পৰ্কৰ বিচ্ছেদৰ কথাই আজিও ভাবিবলৈ বাধ্য কৰে, দুগৰাকী ব্যক্তিৰ মাজত এনেকুৱা কি ঘটিব পাৰে য’ত সীমাহীন ভালপোৱা হঠাতে শেষ হৈ যায় ! নতুবা প্ৰেম থাকিলেও সহবাস কৰিব নোৱাৰা পৰ্যায় এটা আহি যায় কেনেকৈ ? (Nagarjuna opens about Samatha Naga Divorce) অৱশেষত অনুৰাগীৰ উৎসুকতা দূৰ কৰিলে নাগা চৈতন্যৰ পিতৃ নাগাৰ্জুনে...

ইব্ৰাহীম আলী খানৰ সৈতে একেলগে পাপাৰাজীৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱাৰ পিছৰে পৰাই চৰ্চাত আছে পলক তিৱাৰী ৷ মুম্বাইৰ বান্দ্ৰাৰ এটি হেং আউট প্লেছত পলক আৰু ইব্ৰাহীমক একেলগে দেখা গৈছিল (Palak Ibrahim Spotted Together) ৷ প্ৰাপ্ত বাতৰি মতে, ইব্ৰাহীমে পলকক ডিনাৰ ডেটলৈ লৈ গৈছিল , যাৰ বাবে লাজত মুখ ঢাকিছিল পলকে ৷ জনপ্ৰিয় পাঞ্জাৱী গায়ক হাৰ্ডি সন্ধুৰ বিজলী-বিজলী গানটোৰে লাইমলাইটলৈ অহা পলক আকৌ পলাল কেমেৰা দেখি...

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক চোকা সমালোচনা কৰিলে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ মনোজ বৰুৱাই (Manoj Baruah criticizes Bhupen Bora) ৷ ভূপেন বৰাৰ শেহতীয়া মন্তব্য, কাৰ্যকলাপে তেখেতক ব্যংগ চৰিত্ৰলৈ পৰিণত কৰিবলৈ গৈ আছে বুলিও কটাক্ষ কৰিলে মনোজ বৰুৱাই ৷

মিৰাম তেৰানক ভাৰতীয় সেনাৰ হাতত হস্তান্তৰ । গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা হটলাইন এক্সচেঞ্জ (Hotline exchanged between Indian Army and PLA) কৰা হৈছিল যুৱকজনৰ ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজিজুৱে বৃহস্পতিবাৰে টুইটযোগে জানিবলৈ দিয়ে এই কথা ৷

বৃহস্পতিবাৰে বিটিআৰ শান্তি চুক্তিৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি (BTR Peace Accord) ৷ ক’ভিড প্ৰটক’ল অনুযায়ী উদযাপন (Second anniversary celebration of BTR Peace Accord) বিটিআৰৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি ৷ বিটিআৰ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছতে বড়োলেণ্ডত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বুলি মন্তব্য বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ ৷

ৰে'লৱে নিযুক্তি ব'ৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ বিসংগতিকলৈ(RRB-NTPC exam controversy) বিহাৰত উত্তেজনাময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । অহা ২৮ জানুৱাৰীত বিহাৰ বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠনে (Students unions call Bihar Bandh)। উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনলৈকে বিষয়টো স্থগিত ৰখাৰ চেষ্টা চলাইছে চৰকাৰে ।

প্ৰথমবাৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত-মধ্য এছিয়া সন্মিলন । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে নেতৃত্ব দিব এই সন্মিলনৰ (Modi to host India-Central Asia Summit)। ভাৰ্চুৱেল সন্মিলনত কাজাখস্তান, কিৰগিজ গণৰাজ্য, তাজিকিস্তান, তুৰ্কমেনিস্তান আৰু উজবেকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰৰ দিখৌ নদীত অব্যাহত আছে শিলৰ অবৈধ খনন (Illegal stone mining at Sivasagar )। বৃহস্পতিবাৰে ছাত্ৰ মুক্তিৰ লগতে বিহুবৰকে ধৰি ভিন্ন প্ৰান্তৰ দিখৌপৰীয়া ৰাইজে এই প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই ৰাজপথত অবৈধ শিলখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (SMSS protest against stone mining at Dikhow river) ৷