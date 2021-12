দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাটে ৷

তামিলনাডুত সংঘটিত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত (Indian Army chopper crash in Tamilnadu) পতিত হৈছে চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট (CDS Gen Bipin Rawat) ৷ ইতিমধ্যে 13 জনৰ মৃত্যুৰ তথ্য পোৱা গৈছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বেও ভাৰতত সংঘটিত হৈছে বহু বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা ৷ এই সন্দৰ্ভত এক চমু অৱলোকন ৷

ৰৰৈয়া বিমান বন্দৰত জীতেন্দ্র সিঙক আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে(Security forces have trapped Jitendra Singh) ৷ লগতে আৱদ্ধ হৈ আছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু নাগালেণ্ড কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক অজয় কুমাৰ ৷ নাগালেণ্ডৰ ম'ন জিলালৈ যোৱাত বাধা প্ৰধান কৰি তিনিও কংগ্ৰেছ নেতাক আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ৷

তামিলনাডুৰ কুন্নুৰ অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এটা হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা ৷ জানক কোন কোন আছিল এই অভিশপ্ত হেলিকপ্টাৰখনত ৷

তামিলনাডুৰ কুন্নুৰত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা ৷ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ Mi-17V5 হেলিকপ্টাৰখন পতিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত ৷ এই হেলিকপ্টাৰখনত যাত্ৰা কৰিছিল সপত্নীক চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাটে ৷

ত্ৰিপুৰাত বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযান অব্যাহত আছে । ইয়াৰ মাজতে NLFT(BM)ৰ তিনিগৰাকীকৈ কুখ্যাত কেডাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰে (NLFT members surrendered in Tripura)। বিএছএফৰ হাতত মণিপুৰৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন KYKLৰ এগৰাকী সক্ৰিয় সদস্যইও আত্মসমৰ্পণ কৰে ।

মহানগৰীৰ সহস্ৰাধিক শিক্ষানুষ্ঠানে পৰিশোধ কৰা নাই সম্পত্তি কৰ(property tax payment) ৷ এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে প্ৰযোজ্য কৰিছে নতুন নিয়ম ৷ শীঘ্ৰেই এখন জাননী জাৰি কৰা হ’ব বুলি জানিব দিয়ে নিগম কৰ্তৃপক্ষই ।

অসমত সক্ৰিয় হৈ আছে চুপাৰি চিণ্ডিকেট চক্ৰ (Burmese supari syndicate in Assam)। কৰিমগঞ্জৰ পাথাৰকাণ্ডিত জব্দ চুপাৰি ভৰ্তি ৪ খন বাহন । মিজোৰামৰ জামুৱাঙৰ পৰা অসমলৈ অনা হৈছিল চুপাৰিখিনি ।

মঙলবাৰে হোজাই জিলাৰ পুৰণা কাকী হায়ং থলৰ পৰা চাইল্ড লাইনৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ হয় এগৰাকী নাবালিকা(Minor girl rescued in an operation carried by child line in Hojai) ৷ সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ সহযোগত হোজাই চাইল্ড লাইনে নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি নগাঁও শিশু গৃহলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷