সুস্থ শৰীৰৰ বাবে নিয়মিত চাইকেল চালাওক । এই নীতি সাৰোগত কৰি প্ৰতীক্ষা হাস্পতালৰ উদ্যোগত শনিবাৰে বৰবাৰীত স্বাস্থ্য সজাগতা মূলক এক চাইকেল ৰেলী (Awrness Cycle Rally in Guwahati) উলিওৱা হয় । এই ৰেলীত শতাধিক চাইক্লিষ্টে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

মুখ্যমন্ত্রীৰ সেউজ সংকেটৰ পাছতেই অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান(Assam police on mission against crime) । এনকাউণ্টাৰকলৈ ৰাজ্যজুৰি মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতে এইবাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হ'ল দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ(Encounter by Assam police) । এনকাউণ্টাৰ নাইবা দুৰ্ঘটনাত নহয়, নদীত জপিয়াই অভিযুক্তৰ সলিল সমাধি ঘটাৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে ।

জাৱাদ ঘূৰ্ণীবতাহ (Cyclone Jawad)ৰ বাবে বাতিল হ’ল 75 খন ৰে’লৰ চলাচল ৷ সুৰক্ষাৰ দিশটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিয়েই যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে ৰে’লসমূহৰ ৷

সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশ গ্ৰহণ কৰিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে (Amit Shah to attend BSF raising day)। অনুষ্ঠানত বাংলাদেশ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ সঞ্চালক প্ৰধান মেজৰ জেনেৰেল ম: শফিনুল ইছলাম উপস্থিত থাকিব ।

ত্ৰিপুৰাত চাঞ্চল্যকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা । সহকৰ্মীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰিলে ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যিক ৰাইফলৰ দুগৰাকীকৈ শীৰ্ষ বিষয়াক (TSR jawan killed senior officials in Tripura)। মৃত জোৱানৰ পৰিয়াললৈ চৰকাৰৰ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা ।

নিজৰ বিবাহখনক লৈ চৰ্চিত হৈ আছে বলীউড অভিনেতা বিকী কৌশল আৰু কেটৰিনা কাইফ (Vicky-Katrina marriage) ৷ শুকুৰবাৰে কোৰ্টত বিবাহ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে বিকী-কেটৰিনাই ৷

সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান "অসম বৈভৱ", "অসম সৌৰভ" আৰু "অসম গৌৰৱ"ৰ বাবে নিৰ্বাচিত মুঠ ১৯ গৰাকী ব্যক্তিৰ নাম শনিবাৰে ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাই ৷ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান "অসম বৈভৱ"(Assam baibhav Awards) আগবঢ়োৱা হৈছে দেশৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰতন টাটালৈ ।

"পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰত অখিলক লৈ অপপ্ৰচাৰ চলাইছে একাংশ লোকে ৷" এই মন্তব্যৰে শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ উচ্ছেদ অভিযানত(Eviction of Sivasagar Municipality) বিধায়ক অখিল গগৈ কোনো প্ৰকাৰে জড়িত নহয় বুলি স্পষ্টিকৰণ দিলে ৰাইজৰ দলৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰি গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী লেখিকা শিখা শৰ্মাৰ (Controversial Statement Of Sikha Sarma against CM) ৷ ভাৰতীয় সংবিধানক অৱমাননা কৰাৰ অপৰাধতে মুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী লেখিকাগৰাকীৰ ৷ ধুবুৰীত শুকুৰবাৰে উপস্থিত হৈ এই দাবী লেখিকাগৰাকীৰ ৷

টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত এটা ইনিংছত 10 টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা তৃতীয়গৰাকী বলাৰ হিচাপে ইতিহাস ৰচিলে নিউজিলেণ্ডৰ স্পিনাৰ এজাজ পেটেলে (Ajaz Patel record in test cricket) ৷ ভাৰত-নিউজিলেণ্ডৰ মাজত চলি থকা দ্বিতীয়খন টেষ্টত শনিবাৰে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে এই অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় এজাজে ৷