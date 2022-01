সহ্যৰ সীমা পাৰ হোৱাত পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে টুইটাৰত ব্লক কৰিলে ৰাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ক ৷ এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ৰ চৰকাৰ বিৰোধী টুইট নপঢ়ে মমতা বেনাৰ্জীয়ে (Mamata Banerjee blocks Governor Jagdeep Dhankar on twitter) ৷ সোমবাৰে এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল’লে পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

১৮ জানুৱাৰীত চীনা সৈন্যৰ দ্বাৰা অপহৃত হোৱা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যুৱক মিৰাম টেৰণ সোমবাৰে গৃহাভিমুখী হয় ৷ সম্পূৰ্ণ 18 টা দিনৰ পিছত পিতৃ-মাতৃৰ কাষলৈ অহা মিৰামৰ প্ৰথমটো টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰ (Interview of Miram Teron) ইটিভি ভাৰতত...

সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতামৰণে (Finance Minister Nirmala Sitharaman) সংসদত দাখিল কৰিলে এখন অৰ্থনৈতিক প্ৰতিবেদন ৷ পঢ়ক সবিশেষ...

সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন (Parliament Budget 2022) ৷ অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে উত্থাপন কৰে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা ৷ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া বিত্তীয় বৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক বিৱৰণ উল্লেখ কৰা হৈছে এই সমীক্ষাত ৷

সোমবাৰে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত হৰমীত সিঙে ৰাজ্যত অব্যাহত থকা চুপাৰিৰ চিণ্ডিকেটৰ সন্দৰ্ভত এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰে (CP Harmit Singh organise a press conference) ৷ ইফালে চুপাৰিৰ চিণ্ডিকেট সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান কৰিবলৈ কাছাৰ, কৰিমগঞ্জৰ পৰা 10 জন আৰক্ষী বিষয়াক গুৱাহাটীলৈ তলব কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

মঙ্গলবাৰে সংসদত কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনে দাখিল কৰিব ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ বাজেট । এই বাজেট অধিবেশনত বিৰোধী কংগ্ৰেছে বিতৰ্কিত পেগাছাচ স্পাইৱেৰৰ বিষয়টোক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে (Congress plans to target Centre on Pegasus issue) ।

দুই বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ ঐকমত্যত উপনীত নোহোৱাত এতিয়া অনিশ্চয়তাই দেখা দিছে (Confusion among opposition before Rajya sabha election) ৰাজ্যসভাত খালি হবলগীয়া দুখন আসনক লৈ । ইয়াৰ বিপৰীতে শাসকীয় পক্ষ অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে দুয়োখন আসনেই নিজৰ হাতত ৰখাৰ অংক কৰিছে । পঢ়ো আহক আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

আজি 31 জানুৱাৰী ৷ অৰ্থাৎ অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ১১৩ সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী(Bishnu prasad rabha's birth anniversary) ৷ ১৯০৯ চনৰ আজিৰ দিনটোতে বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ বেঙ্গল প্ৰেসিডেন্সীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাই ৷ তেজপুৰত কলাগুৰুৰ জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ সমাধিস্থলীত বন্তি প্ৰজ্বলন ৷

বীৰ পাংৰাও মৈডাম আৰু বীৰ পাংৰাও ক্ষেত্ৰৰ বাবে মুঠ ৯ বিঘা মাটি হস্তান্তৰৰ ঘোষণা কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ (Jogen Mohan conferred Bir Pangrao Award) ৷ পাংৰাও ক্ষেত্ৰক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰূপে গঢ়ি তোলাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হয় মে ডাম মে ফি (Mae Dam Mae Phi) ৷ মে ডাম মে ফি টাই আহোমসকলৰ এক আহোম ধৰ্মৰ নিয়ম অনুসৰি পালন কৰা সামাজিক পৰম্পৰাগত উৎসৱ (Mae Dam Mae Phi is one of important festival observed by Tai Ahom) । এই উৎসৱত আহোমসকলে পূৰ্বপুৰুষসকলক স্মৰণ কৰে আৰু বিশ্ব শান্তিৰ বাবে কামনা কৰে ।