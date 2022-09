সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া দুৰ্গা পূজা আয়োজনক লৈ চলিছে ব্যাপক তৎপৰতা ৷ দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ ল’বলৈ মন্দিৰলৈ আগমণ ঘটিছে ভক্তৰ ৷ ব্যক্তিক্ৰম নহয় নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত কামাখ্যা মন্দিৰ(Kamakhya Devi Temple) ৷ গোটেই ভাৰততে ব্যাপ্ত হৈ থকা মুঠ ৫১খন দেৱীপীঠৰ মাজৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পীঠ হিচাপে পৰিচিত কামাখ্যা মন্দিৰত 15 দিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হয় দুৰ্গা পূজা ৷

অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ’ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান (Kaziranga National Park open for tourist in October) ৷ কাজিৰঙাৰ চিন্তন বৈঠকত উপস্থিত হৈ সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য কৰে কৰে ৰাজ্যৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক এম কে যাদৱে ৷

Land Bank ৰ নাম ভূপেন বৰাই শুনাই নাই ৷ AIUDF আৰু কংগ্ৰেছক সংবাদ মাধ্যমেহে জীয়াই ৰাখিছে ৷ কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত চিন্তন শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰি এনেদৰে মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে(Minister Ranjeet Kumar Dass) ৷

অসম এৰিব AIGP আনন্দ মিশ্ৰই (AIGP Anand Mishra left Assam) । শীঘ্ৰেই বিহাৰ কেডাৰত কৰিব যোগদান কৰিব তেওঁ ।

হিমাচল প্ৰদেশত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ৷ কুল্লু জিলাত পৰ্যটক কঢ়িয়াই নিয়া এখন বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুওৱাই পথৰ কাষৰ দ খাৱৈত সোমোৱাত (Tempo fell into gorge in Himachal Pradesh) সাতজনকৈ লোক নিহত হোৱাৰ লগতে 10 জন লোক আহত হয় ৷

সমগ্ৰ অসমত প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ লোকে বিনা বেতন আৰু নিম্ন মজুৰিত অস্থায়ীভাৱে এপিডিচিএলত (APDCL) পোন্ধৰ/বিশ বছৰ ধৰি সেৱা আগবঢ়াই থকা বুলি উল্লেখ কৰে । লগতে তেওঁ এইসকল অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি অতি সোনকালেই নিয়মীয়াকৰণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে অসম চৰকাৰ তথা বিভাগীয় মন্ত্ৰীলৈ দাবী উত্থাপন কৰে (Assam power distribution company limited) ।

কলিয়াবৰৰ বাগৰিত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় (Murder case in Assam)৷ সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় 5 বজাত এগৰাকী মহিলাই শুই উঠি মুখ ধুই থাকোঁতেই 5 দুৰ্বৃত্তই খুকুৰীৰে ডিঙিত ঘপিয়াই হত্যা কৰে (Woman brutally murder at Bagori)৷ নিহত মহিলাগৰাকী মন্টু কুৰুৱাৰ পত্নী অঞ্জনা কুৰুৱা (Crime case in Nagaon)৷

যোৱা বৃহস্পতিবাৰে সমগ্ৰ দেশত শতাধিক PFI সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । ইয়াৰ পিছতেই কোয়েম্বাটুৰ, মাদুৰাই, ডিণ্ডিগুল, ইৰোড, ৰামনাথপুৰম আৰু কন্যাকুমাৰীত একেৰাহে ৭ টা স্থানত পেট্ৰ'ল বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা (petrol bomb attack in Tamil Nadu)সংঘটিত হৈছিল । উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত ১৮ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা (18 arrestedin connection with petrol bomb attack) বুলি বিষয়ে সদৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

গেহলট দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি পদৰ বাবে নিৰ্বাচিত হ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ মুখ্য দাবীদাৰ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা শচীন পাইলটে (contender for CM post Sachin Pilot) হাইকমাণ্ডক লগ কৰিবলৈ নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে ।

আজাদে কৈছিল যে তেওঁৰ দল ধৰ্মনিৰপেক্ষ, গণতান্ত্ৰিক আৰু যিকোনো প্ৰভাৱৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ হ'ব । আজাদে কংগ্ৰেছৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰাৰ এমাহ পিছত নতুন দলটো ঘোষণা কৰে (Ghulam Nabi Azad announces new party) ।