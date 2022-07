উদয়পুৰৰ হত্যাকাণ্ড আৰু ৰাজৌৰীৰ অভিযুক্ত সকলৰ এজনো বিৰোধী নেতাৰ সৈতে জড়িত হ'লে বিজেপিয়ে একাধিক এজাহাৰ দাখিল কৰিলেহেঁতেন বুলি কটাক্ষ পিডিপিৰ মুৰব্বী মেহবুবা মুফতীৰ (Mehbooba Mufti fire on BJP)।

সোমবাৰে এয়াৰ এছিয়া বিমানযোগে উক্ত আহত লোককেইজনক লৈ মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকা গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় (Piyush Hazarika arrived at Guwahati airport by air Asia) । উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশমৰ্মে এদিন পূৰ্বে মণিপুৰত উপস্থিত হৈছিল মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকা (Piyush Hazarika arrived Manipur on directions of Himanta Biswa)।

ভাৰত এখন বিভিন্ন জাতি, জনগোষ্ঠী, ধর্মাৱলম্বী লোকৰ দেশ । এই দেশৰ অধিকাংশ লোক সনাতন ধর্মাৱলম্বী । সনাতন ধর্মত গৰু এবিধ পূজনীয় জন্তু । গাই গৰুক এই দেশৰ সংখ্যাগুৰু মানুহে মাতৃ-সম জ্ঞান কৰে (Rituals of Eid ul Adha)। সেয়ে বকৰি ঈদত গৰুৰ বিকল্প জন্তু ব্যৱহাৰৰ আহ্বান অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত উলেমাৰ সভাপতি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ ৷

মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনত নিহত লামডিঙৰ গুৰেন্দ্ৰ উপাধ্যায়

মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনত নিহত হৈছে অসমৰো কোইবাজনো লোক (People from Assam killed in Manipur landslide) । আজি পুনৰ অসমৰ এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে । নিহত ব্যক্তিজন হৈছে লামডিঙৰ গুৰেন্দ্ৰ উপাধ্যায় ।

হোজাইৰ ছোনিয়া ৰংপিপীয়ে বেংককত আগন্তুক ৫ ৰ পৰা ৮ আগষ্টত হ’বলগীয়া ইণ্ডো -থাই ইণ্টাৰনেচনেল ফুটছাল কাপ-২০২২ প্ৰতিযোগিতাখনত (Indo-Thai International Futsal Championship 2022) ভাৰতীয় মহিলা ফুটছাল দলৰ বাবে বাছনি লাভ কৰিছে ।

ৰাজ্যৰ বান সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীক সাক্ষাৎ কৰে (TMC meets Governor Jagdish Mukhi)৷ ৰাজ্যপালগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদানেৰে বহুকেইটা দাবী উত্থাপন কৰে ৷

‘‘সিন্দেক সমৰ্থন কৰা বহু বিদ্ৰোহী বিধায়ক বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাত সুখী নহয় । মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ বিতৰণ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ অস্থিৰতা ওলাই আহিব ৷ যাৰ ফলত অৱশেষত সিন্দে চৰকাৰৰ পতন ঘটিব (Shinde government in Maharashtra)।’’ এই মন্তব্য এনচিপিৰ মুৰব্বী শাৰদ পাৱাৰৰ ৷

বিগত কেইবামাহ ধৰি ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধখনৰ অন্ত কেতিয়া পৰিব তাৰ নিশ্চয়তা নাই (Russia-Ukraine war)। পৰস্পৰে প্ৰদৰ্শন কৰিছে সামৰিক শক্তি । ইয়াৰ মাজতে ইউক্ৰেইনৰ লিচিচানস্ক চহৰ দখল কৰিলে ৰাছিয়ান বাহিনীয়ে। ইউক্ৰেইনৰ সেনাৰ সূত্ৰই নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য়।