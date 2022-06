সোমবাৰে ঘোষণা কৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলক লৈ সুখী বুলি মন্তব্য কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে(Education minister of Assam) ৷ বিগত 10 বছৰৰ ভিতৰত এই বৰ্ষৰ ফলাফল উন্নত বুলি উল্লেখ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ আনহাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা অনুসৰিয়েই নিৰ্দিষ্ট কাট্ অব্ মাৰ্কৰ ভিত্তিত স্কুটী প্ৰদান কৰা হ’ব বুলি মন্তব্য কৰিলে ডাঃ পেগুৱে ৷

তিনিওটা শাখাতে ছাত্ৰতকৈ ছাত্ৰীসকলৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ বেছি । কলা শাখাত মুঠ ৫৫,৮১৯ ছাত্ৰৰ বিপৰীতে ৭১,৩৮৮ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰে ভিতৰত ৪৫,৪৬১ গৰাকী ছাত্ৰ আৰু ৬০,৮১৮ গৰাকী ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে । কলা শাখাত ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮১.৪৪ৰ (Boys student passing rate in HS Arts 2022 81.44) বিপৰীতে ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৮৫.১৯ শতাংশ (Girls student passing rate in HS Arts 2022 85.19) ৷

বাণিজ্য শাখাৰ জৰিয়তে গৌৰৱৰ অধিকাৰী হ’ল মাজুলী জিলা (HS Result 2022)৷ সোমবাৰে ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে বাণিজ্য শাখাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

বিজ্ঞান শাখাত ৮৮.৮ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি বৰপেটাৰ মাধৱ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা টপাৰ হিচাপে উত্তীৰ্ণ বিতোপন নাথ । জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত ছাত্ৰগৰাকীয়ে বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা ৰাইজৰ সহায় ৷

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সোমবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নৰহৰি জিৰৱাল (Supreme Court issued notice to Maharashtra Deputy Speaker), বিধায়িনী দলৰ নেতা অনিল চৌধুৰী (leader of Legislature party Anil Chaudhary) আৰু কেন্দ্ৰলৈ জাননী জাৰি কৰে (Supreme Court notice to centre) ।

আজি ঘোষণা হোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলত গুৱাহাটীৰ মান ৰাখিলে মাত্ৰ তিনিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে (3 students get rank in HS examination 2022) । ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কলা শাখাত অভিনন্দা হাজৰিকাই অষ্টম স্থান দখল (Abhinanda Hazarika 8th rank in Arts) কৰাৰ লগতে বেদান্ত শৰ্মাই বিজ্ঞান শাখাত দশম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Bedanta Sarma 10th rank in Science) । একেদৰে বাণিজ্য শাখাত কে চি দাস কমাৰ্চ কলেজৰ ছাত্ৰ দীপক লোধাই ষষ্ঠ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Dipak Lodha from KC Das 6th rank in commerce) ।

আজি ঘোষণা কৰা হ’ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল(HS Exam result 2022) ৷ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ কলা শাখাত শীৰ্ষ দহটা স্থান লাভ কৰাসকল হ’ল ক্ৰমে....

উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কলা শাখাত শীৰ্ষ প্ৰথম স্থান লাভ কৰি তিনিচুকীয়াবাসীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে চেৰী গোহাঁয়ে ৷ তিনিচুকীয়া মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী চেৰীয়ে সৰ্বমুঠ ৪৮৭ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

ৰাজ্য়ত অব্য়াহত ড্ৰাগছৰ বেহা । আৰক্ষীৰ তালাচীৰ মাজতে ৰাজপথেৰে সৰবৰাহ হৈ আছে এই বৰবিহ (Police against drugs in Assam)। ইয়াৰ মাজতে ৰঙিয়াত ২কোটি টকাৰ ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল সৰবৰাহকাৰী ।

দেশজুৰি অগ্নিপথ আঁচনিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্য়াহত । ইয়াৰ মাজতে আঁচনিখন প্ৰত্য়াহাৰৰ দাবীত লখিমপুৰত জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কংগ্রেছৰ সত্যাগ্ৰহ(Congress protest in Assam)। অগ্নিপথ আঁচনিৰে বিজেপিয়ে চমক সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে বুলি কটাক্ষ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ।