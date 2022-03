কৰিমগঞ্জ (দক্ষিণ) সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদক তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হােৱাকৈ দলৰ প্রাথমিক সদস্যৰ পৰা নিলম্বন (Congress Expelled Siddique Ahmed) । ছিদ্দিক আহমেদে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত দলটোৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰাৰ অভিযোগ ৷ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰাও নিলম্বন ছিদ্দিক আহমেদ(Siddique Ahmed has been suspended from party primary membership) ।

ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এশগৰাকী ক্ষমতাশালী ভাৰতীয়ৰ তালিকাত (list of 100 most powerful Indians) ৩২ সংখ্যক স্থানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৷ ২০২১ বৰ্ষৰ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এই তালিকাত ড৹ শৰ্মাৰ স্থান আছিল ৬০ নম্বৰত । কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী, বহু কেইখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক চেৰ পেলাই এই স্থানত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

AFSPA - এই আইনখনে নিৰাপত্তা বাহিনীক যিকোনো ঠাইতে অভিযান চলাবলৈ আৰু কোনো আগতীয়া ৱাৰেণ্ট অবিহনে যিকোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত অশান্ত পৰিস্থিতিৰ বাবে সেনা বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনখন প্ৰযোজ্য কৰা হৈছিল (Armed Forces maintain public order in disturbed areas) । কিন্তু সেনাবাহিনীয়ে এই আইনৰ জৰিয়তে কৰা ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰৰ বাবে জনসাধাৰণৰ মনত ভয় আৰু সংশয়ৰো সৃষ্টি কৰিছে ।

বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অমিতাভ সিনহাই সংবাদমেল যোগে বৰ্ণনা কৰিলে ৰিণিমা বেগম হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত ৰহস্য (Rinima Begum murder case) ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা জুম্মা নামৰ লোকজনক নিৰ্দোষী বুলিও উল্লেক কৰিলে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ৷

'দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ' ছবিক লৈ কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ স্বৰূপে বিজেপি যুৱ মৰ্চাই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ কৰে । এই আক্ৰমণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে কেজৰিৱালে (Arvind Kejriwal reaction on BJP vandalism)। তেওঁৰ মতে যদি দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দলটোৱে গুণ্ডামি কৰে ই সমগ্ৰ দেশতে এটা ভুল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব ।

চৰকাৰে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ দাবী কৰি অহাৰ বিপৰীতে মুৱামাৰি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ বিধ্বস্ত ৰূপে উদঙাইছে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবিখন (Devastated form of Mowamari Model Hospital) । তাৰোপৰি আদৰ্শ চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসক নথকাৰো অভিযোগ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় লোকসকলে ৷

ভাৰতত অবৈধভাৱে বাস কৰি থকা বাংলাদেশৰ দুই ভাতৃক ৪ বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিশেষ আদালতে (Bangladeshi brothers sentenced to 4 years in prison)। ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৩ চনত পশ্চিমবংগত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু প্ৰায় দুবছৰ কাৰাগাৰত আছিল । পুনৰ ২০১৫ চনত তেওঁলোকে অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰে ।

ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাই বেলট পেপাৰত লিখিলে 'one' (congress loses vote of own MLAs )। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচিত কংগ্ৰেছী বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদে ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁৰ ভোট বাতিল কৰি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ৰ বাট মুকলি কৰি দিয়াৰ উত্থাপন হৈছে অভিযোগ ।

ঘৰলৈ অহা অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলক অকলে প্ৰতিহত কৰা সাহসী জীয়ৰী এগৰাকীৰ কথা আজি লৈ আহিছো আপোনাৰ বাবে (Surati girl face off in front of armed robbers) ৷ জানো আহক কিদৰে নিজ পৰিয়ালক অকলেই যুঁজ দি ৰক্ষা কৰিলে ৰিয়াই ৷

অলপতে হোৱা এটা সাক্ষাৎকাৰত লাকী আলিয়ে সংগীত ক্ষেত্ৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে (lucky ali retirement from music) ৷ তেওঁ জনায় যে, লকডাউনে তেওঁক এই সিদ্ধান্তটো লোৱাত সহায় কৰিলে ৷