মণিপুৰৰ মুঠ ৬০ খন আসনৰ ভিতৰত ৩৮ খন আসনৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হয় (Manipur Election 2022)। প্ৰথম পৰ্যায়ত ১৭৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে নিৰ্বাচনত, যাৰ ভিতৰত ১৫ গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী । পশ্চিম ইম্ফল, পূৱ ইম্ফল, বিষ্ণুপুৰ, কাংপোকপি আৰু চুৰাচান্দপুৰ জিলাত ৩৮ খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ’ব এই ভোটগ্ৰহণ ৷

কৰিমগঞ্জৰ বিনোদিনি গাঁৱৰ গুলিয়াগুলীৰ ঘটনাৰ নতুন মোৰ (Gunfire incident in Karimganj) । আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে এটা বৃহৎ বাংকাৰসদৃশ গুহা । গোহাৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে গুলী আৰু চোকা অস্ত্ৰ ।

মণিপুৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত অথন্তৰ ৷ ৱাংগোই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থী ছালাম জয় সিঙক নিলম্বন দলৰ (Congress Expels Salam Joy Singh on Disciplinary Grounds) । সমষ্টিটোত বিজেপি প্ৰাৰ্থীক সহায় কৰাৰ সন্দেহ ৷

যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ বহু ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থী । বহু সংখ্যকক ইতিমধ্যে কৰা হৈছে উদ্ধাৰ । কিন্তু ইউক্ৰেইন সীমান্তত কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকল । জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।

অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বাতিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান পৰিবহণ সেৱা ৷ অসামৰিক বিমান পৰিবহন সঞ্চালক প্ৰধানে সোমবাৰে সদৰী কৰা অনুসৰি, পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ জাৰি নকৰালৈকে বন্ধ থাকিব ভাৰতৰ সৈতে সংযুক্ত বিমান পৰিবহণৰ সকলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক সেৱা (International flights to remain suspended till further orders) ৷

সংবাদমেলত সৰৱ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা। কাগজ কলৰ ৫০০০ কোটি টকীয়া সম্পত্তি ৩৭৫ কোটি টকাৰ পানীৰ দৰত বিক্ৰী কৰিব বিচৰা হৈছে(Auction price of paper mills reduced) । ইয়াৰ আঁৰত নিশ্চয় ষড়যন্ত্র আছে।

নগাঁৱৰ জুৰীয়াত আজিও অব্যাহত আছে জুম্মা নামাজ বিতৰ্ক (Juria jumma controversy) ৷ এই বিৰ্তকত সাঙোৰ খাই পৰিছে আঞ্চলিক দল অগপ । লগে লগে 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাই জৰুৰী কাৰ্যবিৰ্বাহক আহ্বান কৰি দলটোৰ ৰূপহীহাট বিধান পৰিষদৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বত থকা জাকিৰ হুছেইন ফৰাজীক দলৰ পৰা বহিস্কাৰ কৰিলে অগপই ৷

পৌৰসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন (municipal election 2022) । তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ছিপাঝাৰৰ ভোটাৰক লৈ Over confident সাংসদ দিলীপ শইকীয়া। বিজেপিক ভোট দিবলৈ উত্ৰাৱল হৈ আছে ছিপাঝাৰবাসী ।

দেওবাৰে গুৱাহাটীত মুক্তি দিয়া হয় হিন্দী চুটি ছবি ‘মায়া’ (Hindi Short film Maya Release) ৷ ডাইনী হত্যা, অন্ধবিশ্বাসকে ধৰি বিভিন্ন কু-সংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে জনসাধাৰণক সজাগ কৰোৱাৰ মানসেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন ৷

কলিয়াবৰৰ উলুৱনী ৰাজ‍্যিক চিকিৎসালয়ৰ চৌহদত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডেনমাৰ্কৰ সহযোগত ক'ভিড চিকিৎসালয়মুকলি (Covid Hospital inaugurated with help of Denmark) ৷ দেওবাৰে মুকলি কৰা হৈছে চিকিৎসালয়খন ৷