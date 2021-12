ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শেহতীয়াকৈ কৈছিল বাবৰ অহাৰ আগলৈকে দেশত সকলো হিন্দু আছিল(Before Babar there was hindu says Himanta) ৷ এই সন্দৰ্ভত এতিয়া বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ৷ কামাখ্যা মন্দিৰৰ বাবে ঔৰংজেৱে মাটি দিছিল বুলি কিয় ক’লে ইছলামে সবিশেষ জানো আহক ৷

নাগালেণ্ডৰ গুলিয়াগুলীৰ ঘটনাত (Security forces firing in Nagalnad) হতাহতৰ তথ্য ইটিভি ভাৰতৰ আগত সদৰি কৰিলে কহিমাৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুখপাত্ৰ (Kohima's defence spokesperson) কৰ্ণেল সুমিত শৰ্মাই ৷ শনিবাৰে নিশা নিৰাপ্তাৰক্ষীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে 6 জনকৈ যুৱক ৷

নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীৰ গুলীত পুনৰ আহত এটা ড্ৰাগছ মাফিয়া(Drugs mafia injured in police firing) ৷ CRPF সৈতে চলোৱা এক যৌথ অভিযানৰ সময়তে ড্ৰাগছ মাফিয়াই চোকা অস্ত্ৰৰে আৰক্ষীৰ জোৱানক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰে ৷ যাৰবাবে গুলী চলাবলৈ বাধ্য নগাঁও আৰক্ষীয়ে(Nagaon police firing) ৷

বৰপেটা পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনত সুকীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী দিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বৰপেটা জিলা বিজেপিয়ে(BJP will not ally with AGP in municipal elections) ৷ বৰপেটা জিলাৰ বিজেপিৰ প্ৰভাৰী জয়ন্ত কুমাৰ দাসে কয়, এইবাৰ পৌৰ সভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে মিত্ৰতা নকৰাকৈয়ে প্ৰাৰ্থী দিয়াটো বিচাৰিছে ৰাইজে ৷

মুখ্যমন্ত্রীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে আদালতত দাখিল কৰা অভিযোগনামাৰ পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই ভয়ংকৰ তথ্য(Chargesheet against Rounak Ali Hazarika) । ২০১১ চনৰ পৰা ২০২০ চনলৈ মুঠ ১১ বাৰ বিদেশ ভ্রমণ কৰা ৰৌণক আলী হাজৰিকাই এবাৰহে বিদেশ ভ্রমণৰ বাবে অনুমতি লৈছিল ।

খহনীয়া সৃষ্টি হোৱা কংগ্ৰেছ সাংগঠনিক ভেঁটি শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ৷ মিচিং, তিৱা আৰু ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ সমন্বয় সমিতি গঠন কৰাৰ পাছত সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ সমন্বয় সমিতি(Coordination committee of Sonowal Kachari Autonomous Council) গঠনৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৷

ধেমাজি জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে 2021 বৰ্ষৰ সাহিত্যিক পেঞ্চন ঘোষণা কৰে (Education minister announces Literary Pension in Dhemaji) ৷

নাগালেণ্ডত শনিবাৰে মাজনিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি(Tension grips Nagaland) । নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীচালনা(Security forces firing in Nagalnad) ত নিহত হয় 13 জনকৈ নগা যুৱক(13 civilians dead in firing incident in Nagaland) ৷ ঘটনাৰ প্ৰতিবাদস্বৰূপে গাঁওবাসীয়ে জ্বলাই দিয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাহন ৷

দেওবাৰে ৰাজধানী দিল্লীত এজন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰ’ণাৰ নতুন প্ৰকাৰ অ’মিক্ৰণৰ উপস্থিতি (First omicron case detected in Delhi) ৷ টানজানিয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিল ব্যক্তিগৰাকী ৷

বিকী কৌশল(Vicky Kaushal) আৰু কেটৰিণা কাঈফে(Katrina Kaif) বিয়ালৈ দুয়োৰে প্ৰাক্তন প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাক নিমন্ত্ৰণ নিদিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে । কেটৰিণাই ৰণবীৰ কাপুৰ(Ranbir Kapoor) আৰু চলমান খান(Salman Khan)ক নিমন্ত্ৰণ নিদিয়াৰ লগতে বিকীয়েও প্ৰাক্তন প্ৰেয়সী হৰলীন ছেট্টী(Hareleen Sethi)ক বিবাহৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ দিয়া নাই(Vicky-Katrina not inviting their ex-flames) ৷