"দ্ৰৌপদী মুৰ্মু প্ৰকৃততে আদিবাসী হয়নে ? দ্ৰৌপদী মুৰ্মু হৈছে এগৰাকী ক্ৰীমী লেয়াৰত পৰা মহিলা ৷ তেওঁ এগৰাকী অভিজাত মহিলা ৷ যিগৰাকী মহিলা নিজেই ৰাজ্যপাল আছিল, যিগৰাকী বিধায়ক আছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁক লৈ যদি আদিবাসীৰ ট্ৰাম্প কাৰ্ড খেলা যায় সেইটো প্ৰকৃত অৰ্থত আদিবাসী হয়নে !" এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ (Akhil Gogoi commenting about Draupadi Murmu) ৷

নৰ্মদা নদীত দলঙৰ পৰা বাগৰি পৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ (Passenger bus fell in Narmada river) ৷ বৰ্তমানলৈকে 12 গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৷

অসমৰ দিছপুৰ বিধানসভাত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোটদান কৰে 123 গৰাকী বিধায়কে (Presidential polling 2022 in Assam)৷ দিছপুৰৰ বিধানসভাৰ চেন্ট্ৰেল হলত পুৱা 10 বজাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে (123 MLA will vote in presidential Election) ৷

ৰাজ্যৰ ভিন্ন বিভাগত বিভিন্ন সময়ত সততে উত্থাপন হৈ আহিছে দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মৰ অভিযোগ ৷ এইবাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমাজ কল্যাণ বিভাগত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Irregularities in Barkhetri Social Welfare Department) ৷ যাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ থিয় হৈছে বৰক্ষেত্ৰীৰ আছুৰ কৰ্মীসকল ৷

40 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে গ্ল’বেল আইকন প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই ৷ বিভিন্ন সংগ্ৰামৰ মাজেৰে বলীউডৰ পৰা গৈ হলীউডত খোপনি পোতা দেশী গাৰ্লৰ নাম সদায় ফেশ্বন ষ্টেটমেণ্টৰ বাবে বাতৰিত থাকে ৷ ফেশ্বনৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে প্ৰিয়ংকাই প্ৰশংসাৰ সমান্তৰালকৈ সমালোচনাৰো সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় মাজে-সময়ে ৷ জন্মদিনৰ বিশেষ দিনটোত চাওঁ আহকচোন অভিনেত্ৰী গৰাকীৰ কেইটামান বিশেষ ফেশ্বন ম’মেণ্ট ৷

স্থানীয় সংগঠনৰ উদ্যোগত ভোলাঝাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কেৰিয়াৰ কাউঞ্চিলিং প্ৰগ্ৰেম (Career counseling program in Goreswar) ৷ অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ড৹ জয়ন্ত কৃষ্ণ শৰ্মা, ৰাষ্ট্ৰীয় বঁ‌টা প্ৰাপ্ত বিজ্ঞানী তথা লেখিকা ড৹ নিৰ্মলা দেৱীৰ লগতে তামুলপুৰ জিলাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া ৰামানুজ হাজৰিকা আৰু সহকাৰী আয়ুক্ত বিভাষ পাঠক ৷

জম্মু-কাশ্মীৰৰ পুঞ্চ জিলাত আকস্মিকভাৱে গ্ৰেণেড বিস্ফোৰণ (Accidental Grenade Blast)৷ এই দুৰ্ঘটনাত এজন সেনা বিষয়া আৰু এগৰাকী জোৱান শ্বহীদ হয় ৷ লগতে 4 জন আহত হয় (Accidental Grenade Blast in Mendhar Sector) ৷

"বাইতা মই এনেই আহিলো ৷" বায়েকক শেষবাৰ ফোন কৰি এইদৰে কৈছিল ৰাকেশ ৷ বন্ধুৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈয়েই বিপদত পৰিলে ৰাকেশ ? প্ৰকৃততে কি হৈছিল নিশা ৰাকেশৰ লগত (Premeditated murder case in Sivasagar)?

ভাৰতৰ ১৫ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে দেশৰ বাকী অংশৰ লগতে ত্ৰিপুৰাতো পুৱা ১০ বজাত আৰম্ভ হয় ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন ৷ শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি আৰু ইয়াৰ সহযোগী ইণ্ডিজেনাছ পিপল ফ্ৰণ্ট অব ত্ৰিপুৰা (আইপিএফটি) আৰু চিপিআইএম আৰু কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী দলৰ সকলো বিধায়কে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ভোটদান কৰে (BJP and IPFT supprt Draupodi Murmu in Tripura)৷

টয়লেট এক প্ৰেম কথাৰ অভিনেত্ৰী ভূমি পেডনেকাৰৰ জীৱনৰ কিছু নজনা কথা আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো ৷