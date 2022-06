পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে অসমত গোচৰ দাখিল অসম আৰক্ষীৰ ৷ 16 টাকৈ গোচৰ দাখিল কৰা হৈছে সংগঠনটোৰ বিৰুদ্ধে (16 cases against PFI) ৷ নিষিদ্ধ ঘোষিত ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে পি এফ আইৰ সম্পৰ্ক থকাৰ কথা প্ৰকাশ আৰক্ষীৰ ৷

শোণিতপুৰ জিলাৰ চতিয়া সমষ্টিৰ কৰ্চনতলাৰ ত্যাগবীৰ হেম বৰুৱা (THB) মহাবিদ্যালয়ত ২২ বিঘা মাটিত চাহ খেতিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকো কৰ্মদক্ষতাৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে । অকল চাহ খেতিয়েই নহয়, মাৎস্য পালন, নেমু খেতি আৰু ৪৫০ জোপা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কল গছৰ খেতি কৰিছে মহাবিদ্যালয়খনে । মহাবিদ্যালয়খনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে "গ্ৰীণ টি" উৎপাদন কৰা হৈছে ৷

গাঁওসমূহত ৰাস্তা নিৰ্মাণ, ক'ল্ড ষ্টৰেজ নিৰ্মাণ, যাতায়তৰ ব্যৱস্থা সুচল কৰা, মেডিকেল আৰু ভেটেনেৰী বিভাগক প্ৰাথমিকতা প্ৰদান কৰা, শিল, বালি, কয়লাৰ লুন্ঠন বন্ধ কৰা, ফুটপাথ আৰু খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা ভিত্তিত বিভাগীয় কাৰ্যালয় স্থাপন কৰাকে ধৰি বহুকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি দাঙি ধৰা হৈছে ইস্তাহাৰখনত ৷

লখিমপুৰত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিভাগটোৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতিবাদ (Contractual employees of PHE stages protest) ৷ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ প্ৰায় ৯ হাজাৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীক প্ৰদান কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি অতি শীঘ্ৰে ৰূপায়ন কৰিবলৈ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ৷

দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূণ্য সহনশীলতাৰ কথা কোৱা এইখন চৰকাৰৰ দিনতে সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ দুৰ্নীতি । এইবাৰ পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে ওলাইছে দুৰ্নীতিৰ শিপা । প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা(Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)ৰ প্ৰ-পত্ৰ পূৰণৰ নামত অবাধে সংগ্ৰহ কৰিছে ৫০০ টকাকৈ ৷ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কামপুৰৰ একাংশ লোকে ৷

কোকৰাঝাৰৰ এগৰাকী মডেল সহ ছজনক গ্ৰেপ্তাৰ (Six persons arrested accused of Kokrajhar firing incident)৷ কেএলঅ’ৰে সঘনে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰাৰ তথ্য লাভৰ পিছতে আটক কৰা হৈছিল এগৰাকী মডেলসহ তেওঁৰ স্বামীক (Model accused of Kokrajhar firing)৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷

টেলিভিশ্ব্যন জগতৰ অভিনেত্ৰী তথা সামাজিক মাধ্যমৰ তাৰকা জন্নত জুবেইৰ খতৰো কে খিলাড়ী চিজন ১২ ত সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা প্ৰতিযোগী । অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতিটো খণ্ডৰ বাবে তেওঁ লয় ১৮ লাখ টকা ।

মুকেশ আম্বানী আৰু নিতা আম্বানীৰ সৰু পুত্ৰ অনন্ত আম্বানীৰ বাগদত্তা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ আকৰ্ষণীয় ছবি-

হঠাৎ মহানগৰীৰ ৰাজপথত দেখা গ’ল মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৷ খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ অহা-যোৱা কৰা ৰাজপথত ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা কেনে সেই সন্দৰ্ভত পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে হঠাৎ দেওবাৰে নিশা মহানগৰীৰ ৰাজপথত দেখা গ’ল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক (Assam CM visits Guwahati cites highways)৷ মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল আৰু মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই ।

যোৱা নিশা ডিমৌৰ পৰা শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে ৰঞ্জিত বৰগোঁহাই নামৰ এজন লোকক আলফাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখাৰ অভিযোগত আটক কৰে । লোকজনৰ আলফা স্বাধীনৰ সৈতে যোগাযোগ থকাৰ লগতে আলফা স্বাধীনৰ লগত বিভিন্ন সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে (ULFA link man in Sivasagar) ।