ৰাজ্যত ইজনৰ পিছত সিজন যুৱকে এতিয়া যোগদান কৰা দেখা গৈছে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা(স্বাধীন)ত (Numbers of Assamese youth joined ULFA) ৷ শেহতীয়াকৈ পুনৰ তিনিচুকীয়াৰ এজন যুৱকে সংগঠনটোত যোগদান কৰাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ৷

দিনকদিনে খোৱাপানীৰ সমস্যাই গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মহানগৰী গুৱাহাটীৰ লগতে ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলসমূহত (Drinking water crisis in Guwahati) ৷ নাৰেংগীৰ কমলাবাগান অঞ্চলতো খোৱাপানীৰ সমস্যাই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ প্ৰায় 150 টা পৰিয়ালৰ ভৰসাৰ থলী এটা 25 বছৰীয়া কুঁৱাৰ পানী এতিয়া শুকাই যোৱাত অঞ্চলবাসীয়ে দুই-তিনি কিল’মিটাৰ আঁতৰৰ পৰা পানী ক্ৰয় কৰিবলগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে দিন ডকাইতিৰ ঘটনা (Robbery in Guwahati)। পল্টনবজাৰ এইচ এচ ৰোডস্থিত কিৰণশ্ৰী ৰেচিডেন্সিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ ডকাইতে লুটি নিলে নগদ ১০ লাখ টকা আৰু সোণৰ আ-অলংকাৰ ।

প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৰিল আৰক্ষীৰ জালত । জালিয়াতি, প্ৰৱঞ্চনাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কংগ্ৰেছ নেতা আবু বক্কৰ ছিদ্দিক ওৰফে ছেলিম (Congress leader arrested in Nagaon)।

অসম বিধানসভাৰ চৌহদত অসমীয়া ভাষাক লৈ এআইইউডিএফৰ বিধায়ক চিৰাজউদ্দিন আজমলে কৰা অপমানসূচক মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া (MLA Sirajuddin Ajmal refused to speak Assamese) ৷ বিধায়কজনৰ এই মন্তব্যৰ পাছৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ৷

ৰাজ্যৰ নিৰাপত্তা দিশটোৰ বাবে এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ ৷ গোপনে ৰাজ্যত খোপনি পুতিছে মাওবাদীয়ে ৷ দেওবাৰৰ দিনটোত তিনিগৰাকীকৈ মাওবাদী সদস্য আটক হৈছে ৰাজ্যত (Maoist leader nabbed in Assam) ৷ মাওবাদীৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সদস্য কাঞ্চন দাৰ পৰা বৰ্তমান সৰস্বতীলৈকে ৰাজ্যত মাওবাদী নেতা-সদস্য আটক হোৱা ঘটনাই চিন্তিত কৰি তুলিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে সচেতন মহলকো ৷

এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপৰ সাক্ষী হ’বলৈ গৈ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে অসমবাসী ৷ 28 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই ৰাইজক সমৰ্পিত কৰিব নৱনিৰ্মিত কৰ্কট ৰোগৰ 7 খন চিকিৎসালয় (Modi to inaugurate seven cancer hospitals in Assam) । ইয়াৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া 8 খন কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ।

ৰাজ্যত সক্ৰিয় হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ী চোৰ চক্ৰ । এইবাৰ অসম পালেহি দিল্লীৰ পৰা চুৰি কৰা বাহন । মাঞ্জা আৰক্ষীৰ জালত মহিলাসহ তিনি গভাইত চোৰ (Car lifters arrested by Manja Police) ।

বলীউড তাৰকা উৰ্ৱশী ৰৌতেলাই ভাৰতলৈ কঢ়িয়াই আনিলে সন্মান (Urvashi Rautela made India proud) ৷ এমিগালা বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে বিবেচিত হৈ গৌৰাৱান্বিত কৰিলে সমগ্ৰ ভাৰতীয় জনতাক (The first Indian to won Emigala awards) ৷

দেওবাৰে মাতৃত্বৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিলে টেলিভিছন জগতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় তাৰকা ভাৰতী সিঙে ৷ ভাৰতীৰ কোলালৈ আহিল এটি পুত্ৰসন্তান (Bharti Singh baby news) ৷ স্বামী হৰ্ষ লিম্বাচিয়াৰো গা সাতখন-আঠখন ৷