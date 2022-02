যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ বহু ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থী । বহু সংখ্যকক ইতিমধ্যে কৰা হৈছে উদ্ধাৰ । কিন্তু ইউক্ৰেইন সীমান্তত কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকল । জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।

মণিপুৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত অথন্তৰ ৷ ৱাংগোই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থী ছালাম জয় সিঙক নিলম্বন দলৰ (Congress Expels Salam Joy Singh on Disciplinary Grounds) । সমষ্টিটোত বিজেপি প্ৰাৰ্থীক সহায় কৰাৰ সন্দেহ ৷

ৰাজ্যখনৰ দুটা পৃথক পৃথক কেন্দ্ৰত নিৰ্বাচনী হিংসা ৷ এটা কেন্দ্ৰত শিলগুটি নিক্ষেপ আৰু গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷ আনহাতে আন এটা কেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছ-বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত বুথ দখলৰ অভিযোগত সংঘৰ্ষ ৷

সংবাদমেলত সৰৱ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা। কাগজ কলৰ ৫০০০ কোটি টকীয়া সম্পত্তি ৩৭৫ কোটি টকাৰ পানীৰ দৰত বিক্ৰী কৰিব বিচৰা হৈছে(Auction price of paper mills reduced) । ইয়াৰ আঁৰত নিশ্চয় ষড়যন্ত্র আছে।

কলিয়াবৰৰ উলুৱনী ৰাজ‍্যিক চিকিৎসালয়ৰ চৌহদত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডেনমাৰ্কৰ সহযোগত ক'ভিড চিকিৎসালয়মুকলি (Covid Hospital inaugurated with help of Denmark) ৷ দেওবাৰে মুকলি কৰা হৈছে চিকিৎসালয়খন ৷

পৌৰসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন (municipal election 2022) । তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ছিপাঝাৰৰ ভোটাৰক লৈ Over confident সাংসদ দিলীপ শইকীয়া। বিজেপিক ভোট দিবলৈ উত্ৰাৱল হৈ আছে ছিপাঝাৰবাসী ।

ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰীয়ে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক বৰ্তমান অন্ধকাৰৰ দিশে ঠেলি দিছে । ড্ৰাগছৰ কবলত পৰি তচনচ হৈ পৰিছে বহু পৰিয়াল । এইবাৰ চাংসাৰি আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি (Anti drugs mission) বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা চাৰিজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী তথা ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক আটক কৰে (Drugs peddler arrested at Changsari) ৷

তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰ বাবে নিজাববীয়াকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত বা নিযুক্তি দিব নোৱাৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিভাগে । ৰাজ্যিক কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা এক সিদ্ধান্তৰ আধাৰত সকলো বিভাগৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰ নিযুক্তিৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে এখন বিশেষ আয়োগ ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাই আহ্বান জনোৱা "জৰুৰীকালীন বিশেষ অধিৱেশন" খনৰ সিদ্ধান্ত ভোটদানৰ জৰিয়তে লোৱা হয় ৷ 15 খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ 11 খনে ইয়াৰ সপক্ষে ভোট দিয়াৰ বিপৰীতে কেৱল ৰাছিয়াই বিৰুদ্ধে ভোট দিছিল । আনহাতে চীন, ভাৰত আৰু সংযুক্ত আৰৱ গণৰাজ্য ভোটদানৰ পৰা বিৰত আছিল ।

অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বাতিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান পৰিবহণ সেৱা ৷ অসামৰিক বিমান পৰিবহন সঞ্চালক প্ৰধানে সোমবাৰে সদৰী কৰা অনুসৰি, পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ জাৰি নকৰালৈকে বন্ধ থাকিব ভাৰতৰ সৈতে সংযুক্ত বিমান পৰিবহণৰ সকলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক সেৱা (International flights to remain suspended till further orders) ৷