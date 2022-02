উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌত কূটাঘাতৰ ষড়যন্ত্ৰ । কূটাঘাতৰ পূৰ্বেই আৰক্ষীৰ জালত মূল অভিযুক্ত । জম্মু-কাশ্মীৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ তৌহিদ আহমেদ শ্বাহ নামৰ সন্ত্ৰাসবাদীটোক । NIAৰ বিশেষ আদালতে ৬ দিনৰ বাবে NIAৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে (Terrorist Tauhid Ahmed Shah to NIA custody)। ইয়াৰ পূৰ্বে কেইবাজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

পঞ্চমটো পশুখাদ্য কেলেংকাৰী গোচৰত দোষী সাব্যস্ত লালু প্ৰসাদ যাদৱ (Lalu Prasad Yadav has been found guilty in a fifth fodder scam case) ৷ ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীৰ এখন বিশেষ চিবিআই আদালতে প্ৰদান কৰিলে ৰায়দান ৷

তেজপুৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছীয়ে ওলোমালে তলা ৷ টকাৰ বিনিময়ত পৌৰসভাৰ টিকট বিক্ৰী হোৱাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰতিবাদত নামিল খোদ কংগ্ৰেছ কৰ্মী ৷

পল্টন বজাৰত জব্দ প্ৰায় 49 কোটি টকা (RPF Seizes Rs. 1.4crore from Guwahati Railway Station)৷ দিল্লীলৈ নি থকাৰ অৱস্থাত ৰেল’ৱে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এই বৃহৎ পৰিমানৰ ধন ৷

মাজুলীত উপস্থিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভূৱন গাম ৷ সমষ্টিবাসীয়ে জনালে উষ্ম আদৰণী (warm welcome to bjp candidate Bhubhan Gam) ৷

বিশ্বখ্যাত অসমৰ চাহপাতে পুনৰ এক ইতিহাস ৰচনা কৰিলে । 'গ'ল্ডেন পাৰ্ল' টীয়ে এইবাৰ গঢ়িলে ৰেকৰ্ড Golden Pearl Tea fetches record price) । গ'ল্ডেন পাৰ্ল টীৰ ১ কেজি চাহপাত গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰত বিক্ৰী হয় ৯৯,৯৯৯ টকা দৰত (Assam tea feches whooping 99999 per kg) । ডিব্ৰুগড়ৰ নাহৰচুকবাৰীৰ কেঁচা চাহ পাত ক্ৰয় কৰা ফেক্টৰীত উৎপাদিত এই 'গ'ল্ডেন পাৰ্ল চাহ' ক্ৰয় কৰে গুৱাহাটীৰ আসাম টী ট্ৰেডাৰ্চে ।

'গঙ্গুবাই কাথিয়াৱাড়ী'ৰ ৱৰ্ল্ড প্ৰিমিয়াৰৰ বাবে আলিয়া ভাট বাৰ্লিনলৈ ৰাওনা হৈছে (Gangubai Kathiawadi world premiere) ৷ সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ নিৰ্দেশনাৰে আহিবলগীয়া ছবি 'গঙ্গুবাই কাথিয়াৱাড়ী'ক লৈ ছবিখনৰ কলা-কুশলীসকলৰ লগতে চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমী ৰাইজো উৎসুক হৈ আছে ৷

আদালতত প্ৰমাণ দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে আৰক্ষীয়ে । জামিনত মুকলি অভিযুক্ত ৱাজিদ হুছেইন (Maradonas stolen watch case)।

১৬ ফেব্ৰুৱাৰীত ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত চলিব পাৰে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ ৷ ফেচবুক পোষ্ট যোগে এই আসংকা ব্যক্ত কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলোডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে (Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Russian invasion ) ৷

ৰাজ্যত যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৷ ৰাজ্যত বিগত 24 ঘন্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 198 গৰাকী ইয়াৰ বিপৰীতে মৃত্যু হৈছে 5 জনৰ(Covid active Cases in Assam) ৷