ৰাহুল গান্ধীৰ পিতৃৰ পৰিচয় সন্দৰ্ভত উত্তৰাখণ্ডত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি এখনৰ পিছত আনখন ৰাজ্যত সমালোচিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অপসৰণৰ দাবী জনোৱাৰ পিছতে এইবাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত ড৹ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এজন কংগ্ৰেছ নেতাই ৷

মিছন বসুন্ধৰাৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কত অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত (ৰাজহ), ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া আৰু সংলগ্ন চক্ৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পর্যালোচনা সভা (Review meeting on Mission Basundhara)। মিছন বসুন্ধৰা যাতে ৰাজহ ব্যৱস্থাপনাৰ এক উজ্জ্বল নিদর্শন হিচাপে পৰিগণিত হয়, তাৰবাবে নিষ্ঠাৰে কাম কৰাৰ বাবে সকলো বিষয়-কৰ্মচাৰীক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

13 দিনৰ পাচত মুক্তি লাভ কৰিলে অৰুণাচলত অপহৃত টিংখাঙৰ হীৰেন কোচে (Hiren Konch free from NSCN after 13 days) ৷ 31 জানুৱাৰীৰ পৰা অপহৃত হৈ আছিল হীৰেন কোচ ৷

গুৱাহাটীস্থিত কেন্দ্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত শনিবাৰে পঞ্চকৰ্মা ব্ল’ক আৰু চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ত পঞ্চকৰ্মা উৎকর্ষ কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সাণোৱালে (Foundation stone Lay down at Panchakarma Centre of Excellence) । প্ৰায় ২০ কোটি টকা ব্যয়েৰে তিনিটা নতুন ভৱন নির্মাণ কৰা হ'ব আৰু ২০২৪ চনৰ ভিতৰত সম্পূর্ণ কৰা হ'ব ।

অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰখা অভিযানৰ সময়তে এইবাৰ আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলায়ন কৰিলে দুই গভাইত চোৰে(Two thieves escaped from jorhat court premises) ৷

নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকত অসম কন্যা সংযুক্তা দত্তৰ " আলফুল" প্ৰদৰ্শন ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত সুনাম অৰ্জন কৰা প্ৰসিদ্ধ ডিজাইনৰ সংযুক্তা দত্তই শনিবাৰে খোজ দিলে নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকৰ ৰেম্পত (Sanjukta dutta at New York fashion week) । সংযুক্তা দত্তৰ ডিজাইনেৰে নিউয়ৰ্কত সৌৰভ বিলালে অসমৰ পাট-মুগাই (Assamese Muga & Pat Silk) ৷

মঙলদৈৰ হেটৌ চৰত বিধায়ক ড৹ পৰমানন্দ ৰাজবংশী ৷ বেদখলকাৰীৰ কৱলৰ পৰা জিলা প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ কৰা ৩০০ বিঘা ভূমি পৰিদৰ্শন কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ৷ লগতে বিধায়কগৰাকীয়ে মুকলি কৰে এখন কৃষি আঁচনিও (Agriculturel scheme launched at darang)।

প্ৰতিবাদত উত্তাল লখিমপুৰ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্তৰাখণ্ডত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল কটু মন্তব্য (Himanta Biswa's controversial stamentment in Uttarakhand) ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ বিৰোধীতাত লখিমপুৰ নগৰৰ পৰিবহন নিগমৰ আস্থানৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছৰ ভগ্নী সংগঠন NSUI য়ে ৷

লখিমপুৰৰ নকাৰীত মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি কৰিব লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ (Assam CM inaugurate Lakhimpur Medical College) ৷ মেডিকেল কলেজখন উদ্বোধনৰ এদিন পূৰ্বে কলেজখন সংযোগী পথত এখন উৰণীয়া সেতু নির্মাণৰ দাবী তুলিছে অসমীয়া যুৱ মঞ্চই ৷

বহু অপৰাধীক নাকী লগাই নগাঁৱৰ পৰা বদলি হ’ল আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ ৷ বহুতে আশংকা কৰিছিল নগাঁও পুনৰ হৈ পৰিব অপৰাধীৰ ৰম্যভূমি ৷ পিছে আনন্দ মিশ্ৰবিহীন নগাঁৱত এতিয়াও অব্যাহত আছে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান (Nagaon police continues to operation against crime) ৷ য’ত বিশেষ ভুমিকা গ্ৰহণ কৰিছে SI জোনমণি ৰাভাই ৷