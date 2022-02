Lata Mangeshka is in Critical Condition: কোকিলকণ্ঠী গায়িকা লতা মংগেশকাৰৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি

8 জানুৱাৰীত ক’ভিড-19 ত আক্ৰান্ত হোৱাত মুম্বাইৰ ব্ৰীজ কেণ্ডি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল "মেলডী কুইন" লতা মংগেশকাৰক ৷ আজি আকৌ তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত বৰ্তমান ভেণ্টিলেছনত ৰখা হৈছে কিংবদন্তী গায়িকা গৰাকীক (Lata Mangeshka is in Critical Condition) ৷

বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাই বিধায়ক শ্বেৰমান আলিৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰে (Burha Satriya Basistha Dev Sarma at Police station) ৷ জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈছিল বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকী ৷ ইয়াৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ৷

পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ । আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত মঙলদৈত আহত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী (Drug dealer injured in Assam police firing)। মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজন ।

শুকুৰবাৰে মুকলি হ’ল গংগুবাই কাথিয়াৱাড়ীৰ ট্ৰেইলাৰ ৷ ছবিখনত এগৰাকী পতিতাৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গ’ল আলিয়াক (Alia Bhatt as Prostitute) ৷ দৰ্শকে সাংঘাতিকভাৱে পছন্দ কৰিছে ট্ৰেইলাৰটো ৷ আলিয়াৰ প্ৰশংসাত উবুৰি খাই পৰিছে অনুৰাগীসকল ৷ ছবিখনৰ পৰা আলিয়া কেইটামান বল্ড লুক আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালো...

২০২৩ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ত্ৰিপুৰাত অখিল ভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে । তাৰ অংশস্বৰূপে ৰাইজৰ কাষত থিয় দিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ । চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বিভিন্ন সমস্যা দাঙি ধৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে দলটোৱে । অহা সপ্তাহৰ পৰা ৰাজ্যখনত ব্লক পৰ্যায়ত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিব দলটোৱে (AITC to hold block level protest in Tripura)। সংবাদমেলযোগে এই কথা ঘোষণা AITCৰ ত্ৰিপুৰাৰ আহ্বায়ক সুবল ভৌমিকৰ ।

Education during Pandemic: স্কুল খােলাৰ পূর্বে ক'ভিডত মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধিকলৈ উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য-শিক্ষা বিভাগ

পুনৰ বিপাঙত পৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য- শিক্ষা বিভাগ ৷ আগন্তুক 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খোলাৰ বাবে ৰাজ্যৰ সাজু হৈছে (Assam schools to reopen from February 15) যদিও পুনৰ ক’ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে থমকিছে ৰাজ্য চৰকাৰ ৷ পঢ়ক সবিশেষ ...

মাতৃৰ সৈতে এখন সৰু গুমতিত শ্ৰম কৰি চিকিৎসক হোৱাৰ বাবে সাজু পাটাছাৰকুছিৰ এজন যুৱক ৷ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ NEET পৰীক্ষাত(NATIONAL ELIGIBILITY CUM ENTRANCE TEST 2022) উত্তীৰ্ণ হৈ মেডিকেল পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে যুৱকজন ৷ যুৱকজনক সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ ৷

অসম মাইক্ৰ’ফাইনেন্স উদগণি আৰু সকাহ আঁচনি ২০২১ৰ অধীনত তিনিচুকীয়া জিলাৰ হিতাধিকাৰীৰ মাজত চেক বিতৰণ কৰা হয় (Cheques Distribution under microfinance loan waiver scheme)। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতি ৫ হাজাৰ মহিলাক বিতৰণ চেক । অনুষ্ঠানত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কৰ অংশগ্ৰহণ ।

পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত বৰপেটাত দলীয় কৰ্মীৰে বৈঠকত মিলিত হয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী (CM Patwari meets BJP workers at Barpeta)। নিৰ্বাচনক লৈ দলীয় কৰ্মী,নগৰ মণ্ডলৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু বিজেপিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ মতামত গ্ৰহণ । অগপৰ সৈতে এই নিৰ্বাচনত বুজাবুজি সম্পৰ্কেও আলোচনা ।

দেশৰ 73 তম গণৰাজ্য দিৱসত অসমৰ যুৱতীয়ে কঢ়িয়ালে গৌৰৱ (Assam girl takes part in 73rd Republic Day parade )। গণৰাজ্য দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ কাষলৈ লৈ গ'ল শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ অশ্বিনী হীৰা বৰুৱাই ।