বিগত 7 বছৰত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য মাত্ৰ 30 শতাংশহে বৃদ্ধি কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে ৷ বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পূৰীয়ে এই কথা সদৰি কৰে (Hardeep Singh Puri in Lok Sabha) ৷

জীৱনৰ প্রতি কোনো ভাবুকি নথকা বিজেপি নেতাকে ধৰি প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রাক্তন সাংসদ, প্রাক্তন বিধায়ক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ, ব্যৱসায়ী, ছাত্রনেতা আৰু উগ্রপন্থী নেতাকে ধৰি ৩৬৪ জন ব্যক্তিৰ দেহৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে (Withdrawal of PSO of 364 persons in Assam)। নিয়োজিত হৈ থকা ৫৩১ গৰাকী পি এছ অ', ৪৭ গৰাকী এছকর্ট, ৪ গৰাকী পাইলট আৰু ১৪৪ গৰাকী হাউছ গার্ডক প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে ।

আন এখন সীমান্ত বজাৰ স্থাপন হ'ব ত্ৰিপুৰাৰ ভাৰত-বাংলা সীমান্তত । কমলপুৰ-কুৰমাঘাট সীমান্ত বজাৰৰ (Kamalpur Kurmaghat border haat) নিৰ্মাণৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে । ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দেৱ আৰু বাংলাদেশৰ বাণিজ্য মন্ত্ৰী টিপু মুন্সীৰ উপস্থিতিত বজাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন ।

মাধৱদেৱ বঁটা প্ৰাপক চাবুৱাৰ ঐতিহাসিক দিনজয় সত্ৰৰ প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰ যোগদানন্দ দেৱ গোস্বামীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালৰ খবৰ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta pays tribute to late Satradhikar Jogananda Goswami) ৷ চৰকাৰে শ্ৰীশ্ৰী মায়ামৰা দিনজয় সত্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ ল'ব বুলিও ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

কৰ্নি সেনাই অক্ষয় কুমাৰৰ আহিবলগীয়া ছবি ‘পৃথ্বীৰাজ’ৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিব বিচাৰিছে (Karni Sena seeks ban on Prithviraj) ৷ কৰ্নি সেনাৰ মতে হিন্দু সম্ৰাট পৃথ্বীৰাজক ভূল আৰু অশ্লীল ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে ৷

সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ সৈতে দ্বিতীয় বাৰলৈ একেলগে কাম কৰা অজয় দেৱগণ অভিনীত ছবি গংগুবাই কাথিয়াৱাড়ীৰ আজি মুকলি হ’ল ট্ৰেইলাৰ (Gangubai Kathiawadi trailer launch) ৷ ছবিখনত গংগুবাইৰ ৰূপে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে আলিয়া ভাটে ৷

এছেজ শৃংখলাত শোচনীয় পৰাজয়ৰ পাছত ইংলেণ্ড দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে এজনৰ পাছত আনজন সদস্যই ৷ ইংলেণ্ডৰ ক্ৰিকেট সঞ্চালক এছলী গেইলৰ পাছত দলটোৰ প্ৰশিক্ষকৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ক্ৰিছ চিলভাৰউডে ৷

শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণপাট গৃহাশ্ৰমীসত্ৰস্থিত শ্ৰী শ্ৰী ৰমানন্দ দেৱ গোস্বামী সংস্কৃত বেদ পাঠশালাত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় সংস্কাৰ যজ্ঞ(উপনয়ন) (Sanskar yagya organised in Majuli) ৷ সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ আদি পাঠ বেদ অধ্যয়ন কৰিবলৈ হ’লে বিদ্যাৰ্থীসকল সংস্কাৰ হ’ব লাগে ।

আহোম স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ দিনত ১৬৮১-১৬৯৫ চনৰ সময়ছোৱাত ঐতিহাসিক ধোদৰ আলিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ৰজাঘৰীয়া দায়িত্বৰপৰা হাত সৰাৰ বাবে ধোদৰ ভাও ধৰা গোঁসাই আৰু ভকতক ধৰি আনি এই পথটো সজোৱা হৈছিল । সেয়ে এই পথটোৰ নাম ধোদৰ আলি(Historical road Dhodar Ali ) দিয়া হয় ৷ কিন্তু সম্প্ৰতি চৰকাৰ তথা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ চূড়ান্ত গাফিলতিৰ বাবে বিধ্বস্ত ৰূপ লৈছে এই পথটোৱে ৷

কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে শুকুৰবাৰে এনইইটি পিজি পৰীক্ষা ২০২২ ছয়ৰ পৰা আঠ সপ্তাহলৈ পিছুৱাই দিছে (NEET PG exam postponed) । এই পৰীক্ষা ১২ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল ।