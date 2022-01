কীৰ্তিকমল কাণ্ডক আজিও অব্যাহত প্ৰতিবাদ । এফালে নগাৱঁৰ আৱৰ্ত ভৱনত চলি আছে তদন্তৰ শুনানি, আনফালে জিলা উপযুক্ত কাৰ্য্যালয়ৰ সমীপত অসম জাতীয় পৰিষদৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ (AJP Protest against encounter of student Leader) । ন্যায়িক তদন্তৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট অসম জাতীয় পৰিষদৰ।

শেহতীয়াকৈ দিল্লীৰ শ্বাহদাৰা জিলাৰ কস্তুৰবা নগৰত সংঘটিত হৈছে যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা (Sexual assault case in Shahdara of Delhi)। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ১১ গৰাকী অভিযুক্তক । ঘটনাক গৰিহণা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ।

পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়াৰ দাবীত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ (Protest in Gauhati University) ৷ স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম আৰু তৃতীয় ষাণ্মাসিকৰ পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়াৰ দাবীত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অন্তৰ্গত কেইবাশতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনিক ভৱনৰ সম্মুখত ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী।

পুত্ৰই ন্যায় পোৱাৰ আশাৰে সাক্ষ্যদান কৰিবলৈ নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত উপস্থিত কীৰ্তিকমল বৰাৰ পিতৃ মাতৃ (Public Hearing of Kirtikamal Bora encounter) । এন্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডৰ লোকৰ লগতে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰক প্ৰায় তিনি ঘণ্টা সময় জেৰা তদন্ত কমিটিৰ (Interrogation of SP Anand Mishra) ।

অহা মাহত উত্তৰাখণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাজ্যখনত প্ৰচাৰ অভিযানত ব্যস্ত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (Election campaign of Amit Shah in Uttarakhand)। ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱাৰ লগতে সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

'পথৰুঘাটৰ ৰণ'ৰ 127 বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ পৰিপ্ৰক্ষিতত শুকুৰবাৰে পথৰুঘাটত পালন কৰা হয় কৃষক শ্বহীদ দিৱস (Krishak Swahid divash observed in Patharughat) ৷ চাওঁ আহক এই সম্পৰ্কত বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ প্ৰডাকচন হাউচে অফিচিয়েল ইন্ষ্টাগ্ৰাম পেজত ঘোষণা কৰিলে গংগুবাই কাথিয়াৱাড়ী ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিন (Release Date of Gangubai Kathiawadi) ৷ আলিয়া ভাট অভিনীত ছবিখন 25 ফ্ৰেব্ৰুৱাৰীত ছবিগৃহলৈ আহিব ৷

বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে খিলাড়ী অক্ষয় কুমাৰৰ দেখনিয়াৰ চেহেৰাই প্ৰভাৱিত কৰিছে টুইংকল খান্নাক (Twinkle mesmerised by Akshays look) ৷ নিজৰ স্বামীক লৈ দিয়া প্ৰশংসাৰ পোষ্টত কি লিখিলে টুইংকলে চাওঁ আহক...

আজি 36 বছৰীয়া জন্মদিন পালন কৰিছে মোহময়ী অভিনেত্ৰী শ্ৰুতি হাছানে (Shruti turns 36) ৷ শ্ৰুতিৰ আহিবলগীয়া ছবি Salaar ৰ নিৰ্মাতা প্ৰশান্ত নীলে বিশেষ কৰি তুলিলে অভিনেত্ৰী গৰাকীৰ জন্মদিনটো (Shrutis New Movie Salaar) ৷

ভাৰতবৰ্ষত যোৱা 24 ঘন্টাত চিনাক্ত হৈছে 2,51,209 গৰাকী ক’ভিড আক্ৰান্ত(Coronavirus update of India) ৷ বুধবাৰতকৈ প্ৰায় 35,000 হ্ৰাস পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৷ আক্ৰান্তৰ হাৰ 19.59 শতাংশৰ পৰা হ্ৰাস পাইছে 15.88 শতাংশলৈ ৷