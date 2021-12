তামিলনাডুত সেনাৰ হেলিকপ্তাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৷ এই হেলিকপ্তাৰতে পৰিয়ালসহ যাত্ৰা কৰিছিল সেনা প্ৰধান বিপিন ৰাৱটে ৷

তামিলনাডুৰ কুন্নুৰ অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এটা হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা ৷ জানক কোন কোন আছিল এই অভিশপ্ত হেলিকপ্টাৰখনত ৷

তামিলনাডুৰ কুন্নুৰত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা ৷ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ Mi-17V5 হেলিকপ্টাৰখন পতিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত ৷ এই হেলিকপ্টাৰখনত যাত্ৰা কৰিছিল সপত্নীক চীফ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাটে ৷

ED কাৰ্যালয়ত জেৰা চলোৱা হ'ব অভিনেত্ৰীগৰাকীক (Jacqueline Fernandez to appear before ED)। কোটিপতি সুকেশ চন্দ্ৰশেখৰৰ বিৰুদ্ধে থকা ২০০ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ গোচৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীক ইয়াৰ পূৰ্বেও জেৰা চলোৱা হৈছিল । ৫ ডিচেম্বৰত দেশ এৰি যাবলৈ লওতে জেকলিনক বিমানবন্দৰত আটক কৰা হৈছিল ।

পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ ১৫০ বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী(150th birth anniversary of Padmanath Gohain Baruah) দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সদৌ অসম আহোম সভা(All Assam Ahom Association)ই ৷ এই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ প্ৰেছ ক্লাৱত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে আহোম সভাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে ৷

পুনৰ প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিল বহুল চৰ্চিত আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনী (IPS Anand Mishra) ৷ নগাঁও ৰাজপথত সংঘটিত এটা পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত আগবঢ়োৱা সহায়ৰ জৰিয়তে দিলে মহানতাৰ আন এক পৰিচয় ৷

গোৱালপাৰাত হাতী-মানুহৰ সংঘাত(Man Elephant Conflict)ৰ চূড়ান্ত ৰূপ ৷ হাতীৰ গচকত প্ৰাণ গ’ল দুজনকৈ লোকৰ ৷ বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰায় প্ৰতি নিশা পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে উজাগৰে ৷

গুৱাহাটী মহানগৰীত অন্য ৰূপত আবিৰ্ভাৱ হৈছে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী(Drug paddler in Guwahati) ৷ জনচক্ষু, আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ চকুত ধূলি মাৰি চলাই গৈছে নিষিদ্ধ বেহা (Drug peddlers and buyers change tactics) ৷ মঙলবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰে এনে তিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ৷

মহানগৰীৰ সহস্ৰাধিক শিক্ষানুষ্ঠানে পৰিশোধ কৰা নাই সম্পত্তি কৰ(property tax payment) ৷ এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে প্ৰযোজ্য কৰিছে নতুন নিয়ম ৷ শীঘ্ৰেই এখন জাননী জাৰি কৰা হ’ব বুলি জানিব দিয়ে নিগম কৰ্তৃপক্ষই ।

পূৰ্বৰ তুলনাত দেশত কৰ'ণাৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস হৈছে । নতুনকৈ ৮,৪৩৯ গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে মৃত্যু হৈছে ১৯৫ গৰাকী কৰ'ণা ৰোগীৰ । কেৰালাত সৰ্বাধিক ৪,৬৫৬ গৰাকী লোক কৰ'ণাত আক্ৰান্ত হৈছে