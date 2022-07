৪৮ ঘণ্টাৰ চিন্তন-মন্থন অধ্যায়ৰ প্ৰস্তুতিৰ পিছত ৩৪৫ জনৰ ভিতৰত ৩০০ জন বিজেপি নেতাই ৰাজনৈতিক কৌশল নিৰ্ধাৰণৰ বাবে হায়দৰাবাদত উপস্থিত হৈছে (300 BJP leaders arrived in Hyderabad) । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে সন্ধিয়াৰ ভিতৰত (Prime Minister Narendra Modi expected to arrive by evening) অনুষ্ঠানস্থলী International Convention Centre-ত উপস্থিত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশমৰ্মে মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনস্থলীত উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্থানীয় বিষয়াসকলৰ সৈতে তাত চলি থকা উদ্ধাৰ অভিযানৰ পৰ্যালোচনা কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে ভূমিস্খলনৰ(Manipur landslide) এই ঘটনাক মণিপুৰৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বেয়া ঘটনা বুলি অভিহিত কৰিছে । ভূমিস্খলনত ৮১ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু । মৃত্যু হৈছে ১৮ গৰাকী সেনাৰ ।

অসমৰ সন্মিলিত স্বাধীনতাৰ জাতীয় মুক্তি বিপ্লৱখনৰ তেজে ধোৱা পথত জ্ঞান অসমৰ অৱদান আৰু আত্মত্যাগে নতুন প্ৰজন্মৰ সংগ্ৰামী সতীৰ্থক যুগে যুগে অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি ক'লে পৰেশ বৰুৱাই( ULFA Independent Chief Paresh Baruah)।

বিৰোধীৰ খোৱা কামোৰাৰ মাজতে শাসকীয় দল বিজেপি সুপৰিকল্পনাৰে সাজু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে । নতুন ভোটাৰ, মহিলা আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলক লক্ষ্য কৰি অৱতীৰ্ণ হ’ব লোকসভাৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত। অসমৰ ৫০ লাখ হিতাধিকাৰীক সদস্য কৰাৰ লক্ষ্য শাসকীয় দলৰ (BJP aims to make 50 lakh beneficiaries members)।

ৰাজ্যত চলিত বৰ্ষৰ দুটা বানত 35 খন জিলাৰ ভিতৰত 11 খন জিলাৰ ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ বিস্তৰ‌‌ ক্ষতিসাধন হৈছে (Highest damage to property in 11 Districts of Assam) । ৰাজ্যিক দুৰ্য্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ (State Authority of Disaster Management) তথ্য মতে, ৰাজ্যৰ ভিতৰতে নলবাৰী, নগাঁও, বৰপেটা, কাছাৰ, দৰং, ধুবুৰী, ওদালগুৰি, কোকৰাঝাৰ, কৰিমগঞ্জ, গোৱালপাৰা, বজালী জিলাৰ সৰ্বাধিক ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ বানত বিস্তৰ‌‌ ক্ষতিসাধন হৈছে ৷

সশস্ত্ৰ সংগঠন কেএলঅ’ই (Kamtapur Liberation Organisation) সদস্য ভৰ্তি অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ সময়ছোৱাতে সশস্ত্ৰ সংগঠনটোত যোগদান কৰিবলৈ যোৱা 6 জন যুৱকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷ শনিবাৰে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে আটকাধীন যুৱককেইজনক লৈ কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হয় ৷

শিৱসেনাৰ সকলো বিষয়বাবৰ পৰা অপসাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দেক ৷ "দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত" থকাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৷ শিৱসেনাৰ অধ্যক্ষ উদ্ধৱ ঠাকৰেয়ে অপসাৰণ কৰে সিন্দেক(Uddhav Thackeray sacks Eknath Shinde as 'Shiv Sena leader') ৷

জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাস আৰু নাই (Actor Kishor Das passes away)। চেন্নাইত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে শনিবাৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীয়ে ৷

ভেনাছৰ যুটিটোৱে ১ নং কোৰ্টত প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ এখন খেলত আলিকজা ৰোচোলস্কা আৰু মাইকেল ভেনাছক ৬-৩, ৬-৭ (৩), ৬-৩ ছেটত পৰাস্ত কৰে । "(প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰি) এইটো নিশ্চিতভাৱে শেষ মুহূৰ্তত অতি ছুপাৰ আছিল ।" ছেৰেনাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ ৪২ বছৰীয়া উইলিয়ামছে কয় । উল্লেখ্য, ছেৰেনা উইলিয়ামছে মঙলবাৰে নিশা চেণ্টাৰ ক'ৰ্টত এইবছৰৰ প্ৰথমখন মেচত অংশগ্ৰহণ কৰি হাৰমনি টেনৰ হাতত পৰাজিত হয় (Serena Williams losing to Harmony Tan) ।

তেলেংগানাৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাৱে বিগত তিনিবাৰেই হায়দৰাবাদ ভ্ৰমণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক সম্ভাষণ নজনোৱাক লৈ দেশজুৰি চলি আছে চৰ্চা । পিছে এইবাৰো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক তেওঁ নকৰিলে সাক্ষাৎ (PM Modi will visit Hyderabad)।