সোমবাৰে ঘোষণা কৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলক লৈ সুখী বুলি মন্তব্য কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে(Education minister of Assam) ৷ বিগত 10 বছৰৰ ভিতৰত এই বৰ্ষৰ ফলাফল উন্নত বুলি উল্লেখ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ আনহাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা অনুসৰিয়েই নিৰ্দিষ্ট কাট্ অব্ মাৰ্কৰ ভিত্তিত স্কুটী প্ৰদান কৰা হ’ব বুলি মন্তব্য কৰিলে ডাঃ পেগুৱে ৷

আজি ঘোষণা কৰা হ’ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল(HS Exam result 2022) ৷ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ কলা শাখাত শীৰ্ষ দহটা স্থান লাভ কৰাসকল হ’ল ক্ৰমে....

HS Exam result 2022: বিজ্ঞান শাখাত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰাসকল...

আজি ঘোষণা কৰা হ’ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল(HS Exam result 2022) ৷ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বাণিজ্য শাখাত শীৰ্ষ দহটা স্থান লাভ কৰাসকল হ’ল ক্ৰমে....

দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত এয়াই হৈছে প্ৰথম দ্বিপাক্ষিক বৈঠক । বৈঠকত তেওঁলোকে ২০১৯ চনত স্থাপিত দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব ৰূপায়ণৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে (implementing bilateral Strategic Partnership) । জি-৭ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দেওবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ জাৰ্মানীত উপস্থিত হয় মোডী (Modi arrived Germany to take part G7 summit) ।

ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ মাণিক সাহাই ২৩ জুনত ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকলক জয়ী কৰোৱাৰ বাবে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনায় (Tripura CM Dr Manik Saha greetings to people) ।

আজি ঘোষণা হোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলত গুৱাহাটীৰ মান ৰাখিলে মাত্ৰ তিনিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে (3 students get rank in HS examination 2022) । ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কলা শাখাত অভিনন্দা হাজৰিকাই অষ্টম স্থান দখল (Abhinanda Hazarika 8th rank in Arts) কৰাৰ লগতে বেদান্ত শৰ্মাই বিজ্ঞান শাখাত দশম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Bedanta Sarma 10th rank in Science) । একেদৰে বাণিজ্য শাখাত কে চি দাস কমাৰ্চ কলেজৰ ছাত্ৰ দীপক লোধাই ষষ্ঠ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Dipak Lodha from KC Das 6th rank in commerce) ।

"মই যি কৈছিলোঁ সেয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ আত্মা মৰি গৈছে । কেৱল তেওঁলোক জীয়াই আছে আৰু সেইটোৱে এটা সত্য । মোৰ ভাষণৰ ভুল ব্যাখ্যা কৰিছে ।" শিৱসেনাৰ নেতা সঞ্জয় ৰাউটে নিজৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য সন্দৰ্ভত স্পষ্ট কৰি দি (Shivsena leader Sanjay Raut clarified) কয় যে জীৱিত মৃতদেহ মাৰাঠীৰ এটা শব্দ ।

ৰাষ্ট্ৰীয় কাইটব'ৰ্ডিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ তৃতীয় সংস্কৰণ তুতিকোৰিনত আৰম্ভ হৈছে (Tuticorin in Tamil Nadu)। ২৯ জুনত প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত তামিলনাডুৰ মন্ত্ৰী গীতা জীৱন আৰু অনিতা আৰ ৰাধাকৃষ্ণনে অংশ গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইয়টিং এছ'চিয়েশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াৰ এক সূত্ৰই সদৰী কৰিছে ।

এইবাৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত কলা শাখাত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল মুঠ ১,৫৬,১০৭ জন পৰীক্ষাৰ্থী । ইয়াৰে ভিতৰত ২৯,৪৮৭ জন শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰথম বিভাগ, ৫২,৯৪৪ জনে দ্বিতীয় বিভাগ আৰু ৪৭,৮৯৩ জনে তৃতীয় বিভাগত উত্তাৰ্ণ হয় । বাণিজ্য শাখাত অৱতীৰ্ণ হোৱা ১৫,১৯৯ জন শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত ৫,০১৮ জনে প্ৰথম বিভাগ, ৫,১৮১ জনে দ্বিতীয় আৰু ৩,০৬০ জন শিক্ষাৰ্থীয়ে তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয় ।