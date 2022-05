ৰাজহ ঘাটিৰ অনুদান হিচাপে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত অসমে লাভ কৰিব ৪,৮৯০ কোটি টকা । পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ পৰামর্শমৰ্মে কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে প্ৰতিমাহে ৪০৭.৫০ কোটি টকাকৈ উক্ত বুজন পৰিমাণৰ ধন মোকলাই দিব (For Assam Rs 407.50 crore release by centre) । অসমে লাভ কৰিলে দ্বিতীয় কিস্তিৰ ধন ।

কেন্দ্ৰীয় বিদ্যুৎ প্ৰাধিকৰণে (report of central electricity authority) প্ৰকাশ কৰিলে ভয়াৱহ প্ৰতিবেদন, 1 এপ্ৰিলত হুৰহুৰকৈ খহি পৰিছিল নামনি সোৱণশিৰিৰ পকী বেৰ ৷ চাও আহক, এই সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট অধিবক্তা তুলাৰাম গগৈয়ে কি জানিবলৈ দিলে ই টিভি ভাৰতক ৷

দল হৰিণ ভাৰতত পোৱা বাৰা শিঙা নামৰ এটা হৰিণৰ উপ প্ৰজাতি ৷ যাক ইংৰাজীত Eastern swamp deer বুলি জনা যায় ৷ পৃথিবীৰ ভিতৰত অকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাতহে পূৰ্বাঞ্চলীয় দল হৰিণ দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷ চলিত বৰ্ষত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দল হৰিণৰ গণনাৰ কাম শনিবাৰৰে পৰা আৰম্ভ(Swamp deer census started for second time) হৈছে ৷

লখিমপুৰ নগৰৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছিল ৰঙালী উৎসৱ ৷ এই উৎসৱৰ শুকুৰবাৰৰ নিশাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ আছিল শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান(Cultural night of Zubeen Garg in Lakhimpur) ৷ কিন্তু তেনেকুৱাতে একাংশ দৰ্শকে মঞ্চলৈ বুলি উদ্দেশ্য কৰি দলিয়াই শিল, পানীৰ বটল আৰু জোতা-চেন্দেল ৷ আনফালে, উদণ্ড এচাম দৰ্শকে ভাঙিলে বিহুতলীত দিয়া বেৰিকেড ৷

অসমত সংগঠন শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দ্যেশ্যে গুৱাহাটীলৈ আহিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল(Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal to visit Guwahati) । ২৯ মে'ত গুৱাহাটীলৈ আহিব দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপৰ মুখ্য সমম্বয়কগৰাকী । গুৱাহাটীলৈ আহি কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব কেজৰিৱালে । বিশেষকৈ অংশ ল'ব বিশাল ৰোড শ্ব'ত(Kejriwal to participate in huge road show in Assam) ।

চোৰাংচোৱাগিৰি কৰাৰ অভিযোগত আলফা(স্বা)ৰ দ্বাৰা মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছে সঞ্জীৱ শৰ্মা ওৰফে ঋষভ অসম আৰু তেওঁৰ সহযোগী ধনজিৎ দাস ওৰফে ৰূপক অসমক (Sanjiv Sarma and Dhanjit Das sentenced to death by ULFA independent) ৷ এই বাতৰি ওলোৱাত এতিয়া এক শোকাকুল পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে সঞ্জীৱৰ ঘৰত ৷

অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত নিষিদ্ধ সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান (Assam Police raids against banned items)। মাজুলীত চাৰিজনকৈ ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক আটক । শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰত লালী গুড় ভৰ্তি বাহন জব্দ । আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান অব্যাহত ।

পুনৰ বৃদ্ধি পালে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য (Cooking gas prices rise again)। ১৪.২ কিলোগ্ৰামৰ ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ মূল্য প্ৰতি চিলিণ্ডাৰত ৫০ টকাকৈ বৃদ্ধি । এটা চিলিণ্ডাৰ মূল্য হ'লগৈ ১০০০ টকা ।

বিজেপি চৰকাৰৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ প্ৰাকক্ষণত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুন বৰাৰ ক্ষোভ । বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা ৰিপুন বৰাৰ (Ripun Bora criticizes BJP government )।

বৰ্তমান সময়ত বহু লোকৰ বাবে সামাজিক মাধ্যম এক অপৰিহাৰ্য অংগ হৈ পৰিছে । কিন্তু সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰে বহুতো ক্ষতি কৰিব পাৰে (Using social media can harm health)। ইয়াক জানিবলৈ বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অধ্য়য়ন চলাইছিল । এসপ্তাহৰ বাবে তেওঁলোকক সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হৈছিল ।