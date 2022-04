দুস্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ গৰজি উঠিল আৰক্ষীৰ বন্দুক । অসম জাতীয় সেনা নামৰ এটা সংগঠনৰ নামত ধন দাবী কৰি আটক 4 সদস্য । আকিদুৰ ৰহমান নামৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ডৰ ইন’ভা গাড়ীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা আৰক্ষীৰ (Police firing at Bokakhat) ৷

প্ৰথমবাৰলৈ অসমত অনুষ্ঠিত হ’ব CPA সন্মিলন (CPA meeting to be held in Assam for the first time) ৷ তাৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে অসম বিধানসভা (Assam Assembly hosts CPA) ৷ শনিবাৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই দেশ বিদেশৰ পৰা অহা প্ৰতিনিধি সকলৰ উপস্থিতিত এই সন্মিলনৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব ৷

আলোকৰ সন্ধানত আজিও যুঁজ দি আছে ৰাজ্যৰ একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে ৷ কিয়নো চিলে নদী সাঁতুৰি পাৰ কৰিহে যাব লাগে অৰুণাচল সীমান্তত থকা জোনাইৰ কেমি অঞ্চলত থকা একমাত্ৰ কেমি-জেলম মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়খনলৈ (students have to swim to attend school) ৷ কাণসাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ৷ এই অভিযোগ অঞ্চলবাসীৰ ৷

বিহু অসমীয়াৰ প্ৰাণস্পন্দন স্বৰূপ ৷ হেঁপাহৰ বিহুটি আহিলে মতলীয়া হয় প্ৰতিজন অসমীয়া ৷ ডেকাৰ পৰা বুঢ়ালৈ, জীয়ৰীৰ পৰা বোৱাৰীলৈ সকলো ব্যস্ত ৰঙালীৰ বাবে (Bihu preparation in Assam) ৷ বিহু বুলি গাত তত নাই এসময়ৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ বিপ্লৱী আৰু বৰ্তমান এজন সফল কৃষক দিগন্ত কুটুমৰ ৷ কান্ধত নাঙল তুলি এতিয়া পথাৰতে বিহু নাম জুৰিছে দিগন্ত কুটুমে ৷

পুনৰ ভাৰত মাতৃক বিশ্বৰ বুকুত জিলিকালে স্বৰ্ণ কন্যা হিমা দাসৰ লগতে অম্লান বৰগোহাঁয়ে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় ফেডাৰেচন কাপ এথলেটিকচ প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণজয় হিমা আৰু অম্নানৰ ৷ এছিয়ান গেমছলৈ যোগ্যতা অৰ্জন ৷

আল্লু অৰ্জুনৰ বিখ্যাত সংলাপ 'পুষ্পা, পুষ্পা ৰাজ'য়ে সমগ্ৰ দেশত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে । শেহতীয়াকৈ, পুষ্পাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে পশ্চিমবংগৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত । প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ পৰিৱৰ্তে ছাত্ৰই লিখিলে 'পুষ্পা'ৰ সংলাপ (Student writes Pushpa dialogue in answer sheet)। হতবাক শিক্ষক তথা ৰাজ্যবাসী ।

কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ পিছত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে তিনিচুকীয়া জিলালৈ ভ্ৰমণ কৰিলে অখিল গগৈয়ে । তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি আৰু লাইকা-দধীয়াবাসীৰ সমস্যাৰ ওপৰত আগবঢ়ায় কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য (Akhil Gogoi Comments on Laika Dodhia) ।

কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান । অভিযানৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে প্ৰায় ২৫ কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ হেৰ'ইন (Heroin seized in Karimganj)। তিনিটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ।

মনোৰঞ্জন জগতখনৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ও গায়িকা শ্ৰুতি হাছান ৰঙালী বিহুত আহিব অসমলৈ (Shruti Haasan Assam visit) ৷ গুৱাহাটী নিৱাসী প্ৰেমিকৰ সৈতে এইবাৰ অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ আমেজ ল’ব শ্ৰুতিয়ে ৷

স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ৰেশমলাল জাংড়েৰ জীৱনৰ ওপৰত তেওঁৰ পুত্ৰই পি এইছ ডি কৰিছে (Son did PhD on father Reshamlal Jangde)৷ হেমচন্দ্ৰ জাংড়েয়ে ৰবিশংকৰ স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এই পি এইছ ডি কৰিছে ৷ জানো আহক কিয় পি এইছ ডিৰ বিষয় হিচাপে নিজ পিতৃৰ জীৱন পৰিক্ৰমাক বাচি ল’লে হেমচন্দ্ৰ জাংড়েয়ে ৷