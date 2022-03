আই পি এলৰ চলিত ছিজনৰ আৰম্ভণিতে চেন্নাই চুপাৰ কিংছত ডাঙৰ সালসলনি ৷ অলৰাউণ্ডাৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাক দলটোৰ নেতৃত্ব প্ৰদান(Ravindra Jadeja new skipper of Chennai Super Kings) ৷

টেট শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল কাহিলিপাৰা (Teachers Protest in Guwahati) ৷ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ আৰু ৩০ মাহৰ বকেয়া আদায় দিয়াকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত বৃহস্পতিবাৰে কাহিলিপাৰাস্থিত সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মূখত বিক্ষোভ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হাজাৰ হাজাৰ টেট শিক্ষকৰ (TET teachers protest at Kahilipara) ।

ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে হত্যা-হিংসা,চুৰি-ডকাইতি-ধৰ্ষণ আদিৰ দৰে ঘটনা । শেহতীয়াকৈ বৃহস্পতিবাৰে চন্দ্ৰপুৰত হাত ভৰি বন্ধা,অচেতন অৱস্থাত ৰে’ল লাইনৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ হৈছে এজন লোক (man found with hands tied on railway line) ৷

আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ অংশ হিচাপে দেশৰ প্ৰায় ৭৫ গৰাকী বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ মহিলাক নীতি আয়োগে প্ৰদান কৰিছে WTI Awards । ত্ৰিপুৰাৰ বিশিষ্ট উদ্যোগী অক্ষ্যা শ্ৰীকো প্ৰদান কৰা হৈছে এই বঁটা (WTI Awards to Akshya Shree from Tripura)। গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে অক্ষ্যা শ্ৰীয়ে ।

পাৰমাণৱিক প্ৰতিযোগিতাত আমেৰিকাৰ সমানে সমানে আগবাঢ়িছে ভাৰত, চীন আৰু ৰাছিয়া । পূৰ্বৰ দৰে এই ক্ষেত্ৰত আধিপত্য নাই আমেৰিকাৰ (US is no longer dominating several advanced technologies)। ৱাশ্বিংটনৰ এগৰাকী প্ৰভাৱশালী আমেৰিকান চিনেটৰে স্বীকাৰ কৰিলে এই কথা । বৰ্তমান আমেৰিকাৰ প্ৰযুক্তিগত উন্নয়নৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আছে ।

অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমান্তত অৱস্থিত ছয়টা বিবাদমান স্থান সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হব ২৭ মাৰ্চত । কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অধ্যক্ষতাত ২৭ মাৰ্চত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ।

অসমীয়া সমাজৰ পটভূমিত নিৰ্মিত হৈছে এখন পূৰ্ণাংগ বোলছবি ৷ সমাজৰ সংবেদনশীল দিশসমূহ সামৰি নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখনৰ 24 মাৰ্চত পোষ্টাৰ মুকলি কৰা হয় (Upcoming Assamese film) ৷

বঙাইগাঁও জিলাত আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ নহ’ল সৌৰচাকি যোগানৰ কাম ৷ একাংশ দুষ্টচক্ৰই এই আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ (Allegation of Corruption in solar power supply) উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷

ম’মেণ্টাম নৰ্থ ইষ্ট ২০২২ সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন (Press meet of Momentam North East 2022) ৷ পিএইচডি চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ উদ্যোগত ২৪-২৫ মাৰ্চত মহানগৰীৰ শিল্পগ্ৰামত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ’ব এই অনুষ্ঠান ৷

হাৰ্ট এটেক(heart attack) অৰ্থাৎ হৃদস্পন্দন বন্ধ হোৱা লোকসকলৰ হ'ব পাৰে মানসিক অৱনতি । এক অধ্য়য়ন সুত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য । প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি হাৰ্ট এটেকৰ পৰা বাছি অহা ৩ জনৰ ভিতৰত প্ৰতি এজন লোকৰ ক্ষেত্ৰত পাছৰ সময়ছোৱাত মানসিক অৱনতি দেখা পোৱা গৈছে ।