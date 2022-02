বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থীক ভয় ভাবুকি দি বিজেপিয়ে পৌৰসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ চেষ্টা চলাই থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে (BJP accused of withdrawing nomination by force) ৷ একাংশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক হত্যাৰ ভাবুকি দি মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাবে বাধ্য কৰোৱাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শাসকীয় দলৰ বিৰুদ্ধে ৷

ৰাজ্য, কেন্দ্ৰ আৰু উগ্ৰপন্থী গোটৰ মাজত 'ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি'ৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণ নকৰাৰ বাবে বিদ্ৰোহী সংগঠন টিইউআইপিচি আগন্তুক ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীত ২৪ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে(24 hours Tripura bandh on Feb 25)।

চাবুৱা আছুত আভ্যন্তৰীণ সংঘাত(Internal conflict in AASU at chabua)। সংঘাতৰ পৰিণতিত চাৰি আছু কৰ্মীক বহিষ্কাৰ চাবুৱা আছুৰ(Four AASU workers expelled at Chabua)।

লখিমপুৰত এখন নিৰ্মীয়মান ষ্টেডিয়ামক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্ক ৷ নিৰ্মাণৰ পূৰ্বেই ষ্টেডিয়ামৰখনৰ কাম বন্ধ কৰাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ ৷ কিন্তু কি কাৰণত ৰাইজে উত্থাপন কৰে এই দাবী সবিশেষ চাওঁক...

মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য সাহায্য পুঁজিৰ জৰিয়তে ২০২১-২২ বৰ্ষৰ বাবে নামভৰ্তি কৰিবলৈ মেডিকেল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ ২২ গৰাকীকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এই সাহায্য প্ৰদান কৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে(Tuliram Ronghang extends one-time financial assistance) ৷ জিলাখনৰ ভৌগোলিক সীমাৰ ভিতৰত জনসেৱা কৰাৰ বাবে চুক্তবদ্ধ হ’লে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নৰ যাৱতীয় খৰছ পৰিষদে বহন কৰাৰ কথা সদৰি কৰে পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে ৷

উত্তৰাখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ পিতৃ পৰিচয় সন্দৰ্ভত কেতবোৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতেই দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দেশজুৰি সমালোচনা কৰাৰ লগতে ঠায়ে ঠায়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ ৷ ইয়াৰ পাছতেই আজি মণিপুৰত একেলগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব দুয়োজন নেতাই ৷

বৰপেটাৰোডত বন বিভাগ আৰু ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইম কন্ট্ৰ'ল ব'ৰ্ডে শনিবাৰে বনৰৌসহ আটক কৰা চোৰাং চিকাৰী দুটাক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷

সদৌ অসম ফুটবল খেলুৱৈ সন্থাৰ আহ্বানত গুৱাহাটীত প্ৰতিবাদী সমদল খেলুৱৈৰ । গুৱাহাটী ক্লাৱৰ পৰা নেহৰু ষ্টেডিয়ামলৈ ৰাজপথত ফুটবল খেলি প্ৰতিবাদ (Protest by football players for playground in Guwahati) । ফুটবলৰ বাবে নেহৰু ষ্টেডিয়াম সংৰক্ষিত কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ৷

পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে সলনি হৈছে বোকাখাতৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট । দলৰ সদস্য পদ নথকা প্ৰাৰ্থীক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ ৰাজনৈতিক দল সন্মিলিত গণশক্তিৰ ।

টাই-আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত মৰাণত আহোম জাতীয় মহাসভাৰ সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হৈ যায় (Ahom Jatiya Mahasabha Press Meet) ৷ সংবাদমেলত আহোম জাতীয় মহাসভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি কনচেং বাইলুঙ, সাধাৰণ সম্পাদক অনন্ত গগৈসহ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে ।