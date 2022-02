ৰাজ্যত হ্ৰাস পালে ক’ভিডৰ সংক্ৰমণ ৷ সেয়েহে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নাথাকিব কোনোধৰণৰ ক’ভিড বিধি অথবা নিষেধাজ্ঞা ৷ স্বাস্থ্য বিভাগে ঘোষণা কৰিছে এই কথা (Assam govt to withdraw all COVID 19 restrictions from February 15) ।

উত্তৰপ্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২২ ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সোমবাৰে পুৱা ৭ বজাত আৰম্ভ হৈছে (second phase Assembly polls in Uttar Pradesh ) । দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । ঠাইয়ে ঠাইয়ে বিকল হৈছে ইভিএম ৷

সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই সোমবাৰে ঘোষণা কৰা হয় মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম । মাজুলীত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উত্তৰসূৰী হিচাপে টিকট লাভ কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভূৱন গামে ৷ কিন্তু কোন এই ভুৱন গাম ! কেনেদৰে মাজুলীৰ পৰা টিকট লাভ কৰিলে ভুৱন গামে....

এনকাউন্টাৰ'ৰ বিতৰ্ক এইবাৰ বিধানসভাৰ পৰিধি ভাঙি সংসদত উত্থাপিত হ'ল । জেমছ বণ্ডৰ ছবিৰ কথাৰে সংসদত এনকাউন্টাৰৰ প্ৰসংগ উলিয়ালে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে (Mp Pradyut Bordoloi talks about encounter in parliament ) ৷

পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ অনুদানৰ নিৰ্ধাৰিত পুঁজিৰ ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ সন্মিলন । পঞ্চায়তত দলীয় টিকট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত ।

শোণিতপুৰ জিলাত এইবাৰ 49 টা ৱাৰ্ডত অনুষ্ঠিত হ’ব পৌৰ নিৰ্বাচন । অগপৰ বাবে তেজপুৰ পৌৰসভাৰ ১৯ টা ৱাৰ্ডত ৩ খন আসন এৰি দিব বিজেপিয়ে(Assam Municipal Election 2022) ৷

ৰাজ্যত ৩ বছৰৰ ভিতৰত ২৪ ঘন্টাই নিয়মীয়া হ'ব বিদ্যুৎ(Regular power supply in Assam) ৷ পল্টনবজাৰৰ বিজুলী ভৱনত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে এই কথা ৷

অবৈধ তীৰ খেলৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ অভিযানত নামিল নগাঁও আৰক্ষী ৷ নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ছয়জনকৈ তীৰ ব্যৱসায়ীক আটক কৰাৰ লগতে জব্দ কৰিলে নগদ ধন(Nagaon Police busts teer racket in Nagaon) । অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ৷

মৰিয়নিৰ ধোদৰ আলিৰ ধপাতবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় (Mariani road accident) ৷ পথ দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত হয় একে পৰিয়ালৰ তিনি গৰাকী লোক (Deaths in Mariani Accident) ৷

এনএফ ৰে'লৱেৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্রীৰ বৈঠক । কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ উপায়ুক্তক কামাখ্যা ষ্টেচনৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ প্ৰস্তাৱিত ৰ'পৱে প্ৰকল্পৰ বাবে তৎক্ষণাৎ প্ৰয়োজনীয় এন অ' চি প্ৰদান কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে (NOC for Ropeway project to Kamakshya temple) ৷