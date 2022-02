প্ৰায়ে বিতৰ্কৰ মাজত থকা দুই কংগ্ৰেছী বিধায়ক হৈছে শ্বেৰমান আলী আহমেদ আৰু শশীকান্ত দাস । দুয়োগৰাকী বৰ্তমান দলৰ পৰা নিলম্বিত । কিন্তু দলৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিব পৰা দুয়োগৰাকী বিধায়কক কিয় বহিষ্কাৰ কৰা নাই কংগ্ৰেছে (Mystery over Congress's stand on Sheman Sashi) ৷ পঢ়ো আহক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ উত্তৰাখণ্ডলৈ উৰা মাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাই (Himanta Bishwa Sarma flies to Uttarakhand )। ৰাজ্যখনত কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লব শৰ্মাই (Himanta to take part in Uttarakhand election campaign)।

শুকুৰবাৰে পুৱা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰাক্তন সচিব গৌতম শৰ্মাৰ মৃত্যু (Former Kalakshetra secretary Gautam Sarma is no more) । বুধবাৰে প্ৰাক্তন সচিব গৌতম শৰ্মা অসুস্থ হোৱাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল জি এম চি এইচত ৷

শেহতীয়াকৈ লখিমপুৰৰ অৰুণাচল সীমান্তত উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে (Tense situation on Arunachal border in Lakhimpur)। বৃক্ষ ৰোপনৰ বাবে যোৱা অসমৰ বন বিভাগৰ লোকক অৰুণাচলীৰ আক্ৰমণ । অৰুণাচলী গাওঁবুঢ়াৰ উপস্থিতিত অসমৰ বনবিভাগৰ দলক অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ ।

নিৰ্ধাৰণ কৰা লক্ষ্য দহ লাখ মেট্রিক টনৰ ভিতৰত ৬ লাখ মেট্রিক টন ধান ক্ৰয়ৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে এফ চি আইক । চৰকাৰে শিথিল কৰা নিয়ম এফ চি আইয়ে প্রযোজ্য কৰা নাই । এফ চি আইয়ে ৩১ জানুৱাৰী পর্যন্ত অসমত মাত্র ০.০৫ লাখ মেট্ৰিক টন ধানহে ক্ৰয় কৰিছে । এফ চি আইয়ে অসমত সন্তোষজনকভাৱে ধান ক্রয় কৰা নাই (FCI has not satisfactorily purchased paddy in Assam)। ৭৭,৩৮৩ জন কৃষকে মাটিৰ তথ্য দাখিল কৰি ধান বিক্ৰী কৰিবলৈ সাজু হৈছে যদিও ইয়াৰে ৪৭,৬৩৪ জন কৃষকৰ মাটিৰ নথিত অনুমোদন হৈছে । ধান বিক্ৰীৰ বাবে দাখিল কৰা মাটিৰ ২৬,৭৯৮ খন নথি অনুমোদন হ'বলৈ বাকী । আগন্তুক ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈ ধান ক্রয়ৰ লক্ষ্য । অসমত বছৰি উৎপাদন হয় ৮০ লাখৰ পৰা ৮৫ লাখ মেট্রিক টন ধান ।

যশৰাজ ফিল্মৰ বেনাৰত নিৰ্মিত ছবি শ্বমশ্বেৰাৰে চাৰিবছৰৰ মূৰত ৰূপালী পৰ্দাত ৰণবীৰ কাপুৰ ৷ ছবিখনে জুলাই মাহত মুক্তি লাভ কৰিব ৷ শুকুৰবাৰে মুকলি হোৱা ছবিখনৰ মুক্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা টিজাৰটোৱে (Shamshera teaser released ) অৱশ্যে দৰ্শকক জানিবলৈ নিদিলে আচলতে শ্বমশ্বেৰা হয় কোন?

গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত চলিল পৌৰ নিগমৰ অভিযান (Municipal corporation raid in Guwahati)। বশিষ্ঠ,উলুবাৰী আদি অঞ্চলত অনুজ্ঞাত্ৰবিহীন বিপনীৰ পৰা ৮৫ হাজাৰ জৰিমনা সংগ্ৰহ । পৌৰ নিগমৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নথকা বিপনীলৈ পৌৰ নিগমৰ কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী ।

পৌৰ নিৰ্বাচনৰ(Assam Municipal Election 2022) দিন ঘোষণাৰ লগে লগে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে তৎপৰতা ৷ শিৱসাগৰৰ পাঁচটা পৌৰ নিকায় দখলৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে বিজেপি, কংগ্ৰেছৰ লগতে ৰাইজৰ দল ৷ শাসকীয় পক্ষই উন্নয়নক নিৰ্বাচনৰ ইছ্যুৰূপে লোৱাৰ বিপৰীতে বিৰোধী শিৱিৰে দুৰ্নীতি, অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থা, ভুৱা এনকাউণ্টাৰ আদি বিষয়সমূহক ইছ্যুৰূপে গ্ৰহণ কৰিছে ।

অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল মেলাঘৰৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত (3 accused involved in Melaghar murder arrested)। চোকা অস্ত্ৰৰ আঘাতত মৃত্যু হৈছিল বলৰাম দেবনাথৰ । মেলাঘৰ আৰক্ষীয়ে তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।

মন্দিৰ উচ্ছেদ কৰিবলৈ যোৱা ৰেল আৰক্ষী আৰু ৰেল বিভাগৰ লোকক(Eviction drive by Railway in Mariani) আৱদ্ধ কৰি ৰাখে স্থানীয় ৰাইজে ৷ স্থানীয় লোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি মন্দিৰটোত পূজা কৰি অহাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি আহিছে ৷