ক্ৰমে সুষ্ঠ হৈ পৰিছে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ শৰ্মা (Burha Satriya Basistha Dev Sarma) ৷ তেখেতক লগ কৰাৰ বাবে বহু লোক আহিলে সংক্ৰমণৰ আশংকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷ সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অহা লোকৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ বহীত নাম লিখি ৰখাৰ পোষকতা মুখ্যমন্ত্রীৰ । চিকিৎসা ব্যয় বহনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ।

শীঘ্ৰে সলনি হ’ব পাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ঠিকনা (Chandra Mohan Patowary's address may be changed) ৷ ৰাজ্যসভাত খালি হ’বলগীয়া দুখন আসনৰ ভিতৰত হয়তো এখন আসনৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী হ’ব পাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীগৰাকী । ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এক ভিতৰুৱা সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য ৷

বহু মানুহৰ সৈতে চিনাকি হৈ নিবিচাৰো আজি কাকো বুলি কৈ গ’লগৈ অসমীয়া সংগীত জগক কেইবাহাজাৰো গীত উপহাৰ দিয়া শিল্পী অপূৰ্ব বেজবৰুৱা ৷ এগৰাকী কবি, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, সংগীত পৰিচালক হিচাপে অসমবাসীৰ হৃদয়ত স্থান লৈছিল শিল্পীগৰাকীয়ে ৷ বুধবাৰে সন্ধিয়া নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে দুহেজাৰৰো অধিক গীতৰ স্ৰষ্টাগৰাকী ৷

উপ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বৃহস্পতিবাৰে মাজুলীৰ জেংৰাইমুখত কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল নেতা-কৰ্মীক লৈ বৰ্দ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন অনুষ্ঠিত হ’ব (Congress executive meeting on by election in Majuli) । উক্ত সভাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে মাজুলীত উপস্থিত হয় অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ৷ সভাৰ পূৰ্বে বিৰোধীক কটাক্ষ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে তেওঁৰ গান আৰু কবিতা শাসকীয় পক্ষৰ বাবে চোৰাতপাত আৰু চাবুকৰ দৰে বুলি মন্তব্য কৰে ৷

ব্ৰহ্মপুত্রৰ জলস্তৰ ভয়াৱহভাৱে হ্ৰাস পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিল নিবলৈ আহি ধুবুৰী ঘাটত আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল বাংলাদেশৰ ৫৭ খন মালবাহী জাহাজ (Bangladeshi ship stuck in Dhubri)। জাহাজৰ লগতে আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল নাবিকসহ বাংলাদেশৰ দুই শতাধিক কৰ্মচাৰী । এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতত সবিস্তাৰে বাতৰি পৰিবেশন কৰা হৈছিল । অৱশেষত ধুবুৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত দুখনকৈ অত্যাধুনিক ড্রেজাৰেৰে খনন কার্য আৰম্ভ কৰাত শিল লৈ স্বদেশলৈ উভতিল বাংলাদেশৰ জাহাজসমূহ ।

মঙলদৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধৰিয়াখাইটি চৰত প্ৰায় ২০০ বিঘাৰ অধিক ভূমিত বছৰ বছৰ ধৰি একাংশ স্থানীয় লোকে খেতি কৰি আহিছিল ৷ কিন্তু উক্ত কৃষিভূমিত বেদখল কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লগাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে দৰং জিলাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা মোৱামাৰী-পুঠিমাৰী জিলা পৰিষদৰ সদস্য শ্বেইখ আব্দুল্লাৰ বিৰুদ্ধে (Land grabbing allegation against congress leader in Darrang) । অভিযোগ অনুসৰি কংগ্ৰেছ নেতাজনে গুণ্ডা বাহিনী ব্যৱহাৰ কৰি খেতি চাবলৈ যোৱা এজন যুৱকক দা-লাঠীৰে গুৰুতৰভাৱে আহত কৰিছে ৷ সম্প্ৰতি যুৱকজন মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।

আনন্দ মিশ্ৰৰ বদলি সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (CM reaction on Anand Mishra transfer)। সংবাদমেল পাতি তদন্ত সমিতিৰ প্ৰতিবেদনটোক হেয় কৰিব খুজিলে ভাল নালাগে । আৰক্ষী নিৰীহ লোকৰ লগত থাকিব লাগে, অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব লাগে । অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'বলৈ যদি আমি সাধাৰণ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ হও তেন্তে আমাৰ গোটেই উদ্দেশ্যটোৱে বিফল হ'ব ।

বোৰ্খা পিন্ধাৰ বাবে তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হোৱা ছাত্ৰীগৰাকীলৈ ৫ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ । জমিয়ত উলামা-ই-হিন্দে ছাত্ৰীগৰাকীক দিব এই পুৰস্কাৰ (JuH has announced 5 lakh for Karnataka girl)। কৰ্ণাটক চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা অল ইণ্ডিয়া মুছলিম পাৰ্চনেল ল' ব'ৰ্ডৰ ।

শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছ দলৰ মাণ্ডলিক সভাত ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰা ৷ বৰাই ক’লে, পৌৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ অহংকাৰে সহায় কৰিব কংগ্ৰেছ দলক ৷ ৰাজ্য সভাৰ আসন সন্দৰ্ভতো ভূপেন বৰাই কৰিলে বিশেষ মন্তব্য (Bhupen Borah on Rajya sabha seat )।

অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদ-বদল (Reshuffle in Assam Police) ৷ সাতগৰাকী আই পি এছ বিষয়াক কৰা হৈছে সালসলনি ৷