নাগালেণ্ডত সেনাবাহিনীৰ অভিযানৰ সময়ত 14 জন সাধাৰণ লোক নিহত হোৱা ঘটনাক লৈ লোকসভাত দুখ প্ৰকাশ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৷ ভৱিষ্যতে যাতে এনে ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবেও সেনা বাহিনীক সতৰ্ক হ’বলৈ আহ্বান জনাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

দেওবাৰে কলকাতাত মুকলি কৰা হ'ল চাৰিখন নতুন সুবিশাল জৰীপ জাহাজৰ ভিতৰত প্ৰথমখন জাহাজ 'সন্ধায়ক'(Navy launches 'Sandhayak' in Kolkata) । ভাৰতীয় নৌ সেনাই মুকলি কৰা এই নতুন জাহাজখন সামুদ্ৰিক আৰু ভূ-ভৌতিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব । 'সন্ধায়ক' জাহাজ অত্যাধুনিক হাইড্ৰ'গ্ৰাফিক সঁজুলিৰে সু-সজ্জিত ।

২০২৩ চনৰ ভিতৰতে সম্পূর্ণ হ’ব কেন্দ্ৰীয় জল জীৱন আঁচনি(Jal Jeevan Mission)ৰ কাম ৷ এই ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৷ ইতিমধ্যে ১৬ লাখ পৰিয়ালত জল সংযোগ দিয়াৰ তথ্যও সদৰী কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

দেওবাৰে লাভ জেহাদৰ অভিযোগত ৰঙিয়া থানা ঘেৰাও কৰিলে বজৰংগ দলে(Bajrang Dal protest in front of Rangia Police Station) ৷ সামাজিক মাধ্যমত নাম, ঠিকনা সলনি কৰি প্ৰেমৰ জাল পেলাই এচাম লোকে প্ৰৱঞ্চনা কৰি আহিছে বহু কিশোৰী-যুৱতীক ৷

কামাখ্যা মন্দিৰ সন্দৰ্ভত বিধায়ক আমিনুল ইছলামে কৰা মন্তব্যত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধায়ক গৰাকীক এক প্ৰকাৰৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰি(CM Himanta warns Dhing mla Aminul Islam)কয়, "সীমা চেৰাই কথা নক'ব । অন্যথা জেলৰ ভাত খাব লাগিব’’ ।

ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাৰ পৰা অসমৰ শিলচৰলৈ চলিব জনশতাব্দী ৰে'ল (Jana Satabdi Express to connect Tripura to Assam) । ইতিমধ্যে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে দিয়া প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে ৰে'লৱে ব'ৰ্ডে । জনশতাব্দী ৰে'ল চলাচল সন্দৰ্ভত সেউজ সংকেত দি ত্ৰিপুৰা চৰকাৰলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে উত্তৰ-পূৱ সীমান্ত ৰে'লৱেই ।

আজি নতুন দিল্লীত উপস্থিত হ'ব ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন(Vladimir Putin to reach Delhi today) । ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ভ্ৰমণকালতে ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত যোগাযোগ, জাহাজ চলাচল, মহাকাশ, সামৰিক-কাৰিকৰী সহযোগিতা, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, শিক্ষা আৰু সংস্কৃতি বিষয়কে ধৰি ১০ খনতকৈও অধিক দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে(Bilateral agreements between India and Russia) ।

সোমবাৰে ক্ৰিকেটৰ প্ৰতিটো ফৰমেটতে ৫০ খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ জয় কৰা প্ৰথমগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক বিৰাট কোহলি (Virat Kohli sets New Record) । ভাৰত-নিউজিলেণ্ডৰ মাজৰ দুখন খেলৰ শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন টেষ্ট মেচত ভাৰতে নিউজিলেণ্ডক ৩৭২ ৰাণত পৰাস্ত কৰে(India defeated New Zealand by 372 runs) ।

আজি ভাৰতীয় পুৰুষ ক্ৰিকেট দলৰ তাৰকা বলাৰ যশপ্ৰীত বুমৰাহৰ জন্মদিন ৷ বিগত বছৰবোৰত বুমৰাহ ভাৰতীয় দলটোৰ লগতে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বাবেও শ্ৰেষ্ঠ সিদ্ধান্ত হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে ৷ ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা খেলুৱৈগৰাকীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা ৷

ৰাজস্থানৰ চৱাই মাধোপুৰস্থিত ছয় ইন্দ্ৰিয় দুৰ্গ বাৰৱাৰা(Six Senses Fort Barwara)ত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ’ব বলীউডৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত যুটি কেটৰিণা কাইফ আৰু বিকী কৌশলে(Vicky Katrina wedding) ৷ সেইমৰ্মে সোমবাৰে দুপৰীয়া প্ৰায় 12 বজাত মুম্বাইৰ পৰা ৰাজস্থানলৈ প্ৰস্থান কৰি সন্ধিয়া 6 বজাৰ ভিতৰত জয়পুৰত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিকী-কেটৰিণাই ।