সঘনাই সলনি হৈ আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্য়পট( Maharashtra political drama)। ইয়াৰ মাজতেই zoom aapৰ জড়িয়তে বিসম্বাদী শিবিৰে সংবাদমেল সম্বধোন কৰাৰ সম্ভাৱনা । দলৰ মুখপাত্ৰ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা ।

মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী বিধায়কক সতৰ্কবাৰ্তা সাংসদ সঞ্জয় ৰাউটৰ ৷ শিৱসেনাৰ কৰ্মীসকল ৰাজ্যখনৰ বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক পৰিবেশত সুখী নহয় আৰু তেওঁলোকে কেৱল হাইকমাণ্ডৰ পৰা আদেশৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে । শিৱসেনাই হাজাৰ হাজাৰ লাখ শিৱ সৈনিকৰ ত্যাগৰ সৈতে থিয় দিছে । বিদ্ৰোহী বিধায়কসকল মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাহিৰত আছে । তেওঁলোক তেওঁলোকৰ তথা পৰিয়ালৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দায়বদ্ধ নহয় ।

গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিশ্বন ব্লুত চলিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰ ভঙা-পতাৰ খেল (Maharashtra political crisis centre now Radission Blue Hotel) । অভিজাত হোটেলখনত বাতিল কৰা হৈছে পূৰ্বৰ সকলো ধৰণৰ বুকিং । পানী নসৰকা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা । সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশত বাধা । ৰেডিশ্বন ব্লু বৰ্তমান বিজেপি দল আৰু চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্রণত (Radisson Blue under control by BJP) । বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে যোৱা বাহিৰৰ সাংবাদিককো হোটেল কৰ্তৃপক্ষই প্রদান কৰিছে আতিথ্য । অসমৰ ভয়‍াৱহ বান পৰিস্থিতিক লৈ দিল্লীৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমো উদাসীন ।

আমগুৰি সমষ্টিত প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঁচাই যোজনা ৰূপায়ণৰ নামত ব্যাপক লুণ্ঠনৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (PM Krishi Sinchay yojana)। তিনিবছৰ পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ নহ'ল কৃষকৰ বাবে পৰিকল্পিত সৌৰশক্তি চালিত পানীৰ পাম্প (Solar powered pump not completed till 3 years)৷

মধ্য অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ নগাঁও আৰু হোজাইত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি (APCC distributes flood relief in Nagaon)। সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে বানাক্ৰান্তৰ মাজত সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে । বান সাহাৰ্য বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী বিফল বুলি অভিযোগ কৰে কংগ্ৰেছে ।

শিক্ষা সঞ্চালক আৰু জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ গাফিলতিৰ বাবে ওলমি আছে এগৰাকী শিক্ষকৰ চাকৰি । চাকৰি নিয়মীয়া নহ'লে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত ভুক্তভোগী শিক্ষক গৰাকীৰ(Teacher decides to commit suicide) । সংবাদমেলযোগে সদৰি কৰিলে ভয়ংকৰ তথ্য(Teachers Press Conference in Goalpara) ।

কৰিশ্মা কাপুৰে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁৰ জন্মদিন উদযাপনৰ ভিডিঅ' ৷ অতি ধেমেলীয়া মুডত দেখা গৈছে অভিনেত্ৰী গৰাকীক । চাওক ভিডিঅ’টো-

আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত ভাৰত ইউ এ ইৰ আছে এক মধুৰ সম্পৰ্ক । এইবাৰ ইয়াৰে প্ৰতিফলন ঘটিল আকাশ মাৰ্গত। ইজিপ্তলৈ যাওঁতে চুখই এছ ইউ-৩০এম কে আই যুঁজাৰু বিমানত ইন্ধন যোগান । এক টুইতত ইউ এ ইৰ বায়ু সেনাক ধন্যবাদ আই এ এফৰ(IAF)।

শিৱসেনাৰ নেতা অজয় চৌধুৰীয়ে দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰাৰ বাবে দলটোৰ 16 জন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে অযোগ্য ঘোষণা কৰাৰ দাবী কৰি বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নৰহাৰী জিৰৱালেৰ ওচৰত এখন আবেদন দাখিল কৰিছিল(Shiv Sena to send notices to rebels MLAs) দলটোৱে । শিৱসেনাৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে শুকুৰবাৰে বিয়লি বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নাৰহাৰী জীৰৱালক সাক্ষাৎ কৰি এই বিষয়ত বৈঠকত মিলিত হয় ৷ প্ৰায় ছয় ঘণ্টা ধৰি চলা বৈঠকৰ অন্তত 16 জন সদস্যক অযোগ্য ঘোষণা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ।

ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত নগাঁও আৰক্ষীৰ বাহন(Police car accident) । তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে খুন্দা মৰাৰ ফলত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো । দুৰ্ঘটনাত আহত আৰক্ষীৰ বাহনৰ চালকজন ।