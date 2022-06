মহাৰাষ্ট্ৰৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক সংকটক লৈ এতিয়া চলিছে চৰ্চা । আলোচনাৰ বাবে আগতীয়াকৈ কিয় বুকিং বিলাসী হোটেল ? মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী বিধায়কক হোটেলত ৰখাৰ বাবদেই ব্যয় হ'ব ১ কোটি ১২ লাখ টকা (Rebel MLA of Maharashtra)।

এইবাৰৰ বানত সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ লগতে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰও ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে (Flood at Barpeta)৷ অসহায় লোকসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড0 হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক (CM Himanta Biswa Sarma) কৃষ্ণৰ সৈতে তুলনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সহায় বিচাৰে (Flood effected family Begging for help) ৷

ৰেডিশ্বন ব্লুত শিৱসেনাৰ বিসম্বাদী (Shiv Sena Rebel MLAs) বিধায়কসকলে বাহৰ পাতি থকাৰ সময়তে শুকুৰবাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে হাতে বেনাৰ-ফেষ্টুন লৈ ৰেডিশ্বন ব্লুৰ সম্মুখলৈ আগবাঢ়ি আহে । অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে আধাতে বেৰিকেড দি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক (Assam Police obstacles protestors) বাধা প্ৰদান কৰে ।

অসম ৰাইফলছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় 21 ছেক্টৰ অসম ৰাইফলছ (21 sector Assam Rifles) আৰু ইন্সপেক্টৰ জেনেৰেল অসম ৰাইফলছ (পূব)ৰ অধীনত লখৰা বিএনে বৃহস্পতিবাৰে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ (Global warming) ওপৰত এক সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰে ।

বঙাইগাঁৱত উদ্ধাৰ মৃতদেহ(Dead body Recovered in Bongaigaon) । পানীত উপঙি থকাৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো । উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো অমিত ঘোষ নামৰ এজন লোকৰ বুলি চিনাক্ত ।

আজিও অন্ত পৰা নাই হোটেল ৰেডিশ্বন ব্লুত মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰ ভঙা-পতাৰ শ্বাসৰুদ্ধকাৰী ৰাজনৈতিক নাটকৰ ( Maharashtra political crisis)। দেশবাসীৰ দৃষ্টি এতিয়া গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিচন ব্লুত। কোনফালে গতি কৰিব মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্য়পট ।

কলিয়াবৰত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ তত্বাৱধানত জলজীৱন আঁচনিৰ(Jal Jeevan Scheme) ফোঁপোলা স্বৰূপ । প্ৰধানমন্ত্ৰী জলজীৱন আঁচনিৰ নল স্থাপন কৰাৰ পিচতো আজি পৰ্যন্ত ৰাইজে পানী লাভ নকৰাৰ অভিযোগ ৷

ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ বাঢ়নী পানীত মাছ মাৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন পানীখাইটিৰ যুৱক (Missing youth at Panikhaiti) ৷ শুকুৰবাৰে স্থানীয় লোকে মাছ মাৰি থাকোঁতে পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত এটা মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে (Dead body recovered) ৷

শুকুৰবাৰে পুৱা ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে (Presidential Election 2022)৷ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন দাখিল কৰে মুৰ্মুৱে (Draupadi murmus filed nomination today)৷

গুজৰাটৰ সাম্প্ৰদায়িক সংৰ্ঘষত নাম সাঙোৰ খোৱা সেইসময়ৰ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক ক্লিন চিট উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ (Narendra Modi) ৷ ২০০২ চনৰ গুজৰাটৰ সাম্প্ৰদায়িক সংৰ্ঘষত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক ক্লিন চিট দিছিল এছ আই টিয়ে (SIT on Gujarat riots) ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিছে এছআইটি প্ৰতিবেদনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা আৱেদন ৷