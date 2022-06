অবিৰতভাৱে হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটীকে ধৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ স্বাভাৱিক জীৱনযাত্রা ব্যাহত হৈছে । ইপিনে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত মথাউৰি ছিগাৰ ফলত ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে । ৰাজ্যিক দুৰ্য্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ শেহতীয়া তথ্য মতে নিমাতীঘাট আৰু ধুবুৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে । কপিলী, মানাহ, পগলাদিয়া, পুঠিমাৰী আৰু কোকৰাঝাৰৰ গৌৰাং নদী বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে ।

তেজপুৰৰ ১৭৯৫টা পৰিয়াল সামৰি অপোনাৰ জীৱন-আমাৰ সম্পদ সজাগতা অভিযান(Awareness programme of Flood and Covid) । ঘৰে ঘৰে গৈ জনসাধাৰণৰ মাজত সৃষ্টি কৰা হ'ব সজাগতা । ১১টা বানপানী প্ৰৱণ ৰাজহ চক্ৰত অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ পাইলট প্ৰজেক্ট আৰম্ভ।

নীপকোৱে পানী এৰি দিয়াৰ লগে লগে লখিমপুৰ জিলাত বান পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ হৈ উঠিছে (NEEPCO cause flood in Lakhimpur)। জলবন্দী শ শ গাঁৱৰ ৰাইজ । নৈ-উপনৈসমূহৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি । তেজপুৰত প্ৰশাসনে বন্ধ কৰিলে ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ । গধুৰ যান-বাহনৰ লগতে ট্ৰাক, বাছ আদিৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে ।

ৰাজ্যৰ প্ৰায় ২৫ খন জিলা বানৰ কৱলত (Flood situation of Assam)। যোৱা ২৪ ঘণ্টাত বানপানী আৰু ভূমিস্খলনত ৩ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । কামপুৰ আৰু মঙলদৈত বানে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ ।

গেৰুকামুখৰ সোৱণশিৰি প্ৰকল্পত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি । NHPC বান্ধৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী(Water spills over NHPC dam) । মূল বান্ধৰ ভিতৰত পানীৰ ভয়াৱহ সোঁত(Frightening stream of water inside main dam) । দৃশ্য দেখি শংকিত নামনিবাসী ৰাইজ । নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ওফন্দি উঠিছে বান্ধৰ পানী । ভয়াৱহৰূপত বৃদ্ধি পাইছে সোৱণশিৰি জলপৃষ্ঠ ।

অগ্নিপথ আঁচনিৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ (Agnipath Protest ) অব্যাহত আছে ৷ বিহাৰৰ সোণপুৰ ৰে'ল সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত মহিদি ৰে'ল ষ্টেশ্যনত ৰৈ থকা অৱস্থাত লোহিত এক্সপ্ৰেছত অগ্নি সংযোগ কৰে (Lohit Express Torched in Bihar) প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৷

অভিজিৎ অসমৰ প্ৰত্যর্পণ নহ'ব । ডাঃ মুকুল হাজৰিকাক অভিযোগমুক্ত কৰিলে ব্ৰিটেইনৰ আদালতে । ডাঃ মুকুল হাজৰিকা আলফা স্বাধীনৰ সভাপতি অভিজিৎ অসম বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা কোনো গ্ৰহণযোগ্য প্ৰমাণ নাপালে লণ্ডনৰ ৱেষ্ট মিনিষ্টাৰৰ জিলা দণ্ডাধীশৰ আদালতে ।

কৃত্ৰিম বানত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যৰ অধিকাংশ অঞ্চল (Flood in Assam)৷ বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কালভাৰ্ট বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে কেবাসহস্ৰাধিক লোক (Artificial floods hit Kalgasia) ৷

ৰাজ্যৰ বানপীড়িত লোকসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ 5 লাখ টকাৰ সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে বলীউড অভিনেতা অৰ্জুন কাপুৰ আৰু পৰিচালক ৰোহিত ছেট্টীয়ে(Arjun Kapoor and Rohit Shetty extend flood relief to Assam) ৷ বৃহস্পতিবাৰে টুইটাৰযোগে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুয়োগৰাকী তাৰকাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে (Assam CM Himanta Biswa Sarma has thanked Bollywood actor) ৷

কৃত্ৰিম বানত জুৰুলা মহানগৰবাসী(Artifical flood in Guwahati) । বানে উটুৱাই নিছে অভিজাত মহানগৰীৰ আভিজাত্য । ইয়াৰ মাজতে কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে জলাশয়ত নিৰ্মান কৰা অট্টালিকা আৰু ভূমিস্খলন(Landslide in Guwahati) ৰোধৰ বাবে পাহাৰত নিৰ্মান কৰা অট্টালিকা ভাঙি পেলোৱাৰ পৰামৰ্শ বিধায়ক অতুল বৰাৰ ।