ঘোষণা হ’ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাইমাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল (Assam HSLC Exam Results 2022)৷ এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান আৰু দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে ক্ৰমে লখিমপুৰৰ ৰক্তোৎপল শইকীয়া আৰু নলবাৰীৰ ভূয়সী মেধিয়ে ৷ একেদৰে তৃতীয় স্থানত আছে 3 জন, চতুৰ্থ স্থানত আছে 4 জন, পঞ্চম স্থানত আছে 4 জন, ষষ্ঠ স্থানত আছে 2 জন, সপ্তম স্থানত আছে 6 জন, অষ্টম স্থানত আছে 6 জন, নৱম স্থানত আছে 10 জন আৰু দশম স্থান লাভ কৰিছে 15 জন শিক্ষাৰ্থীয়ে ৷

ছেবাই আজি ঘোষণা কৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত মুঠ ৫৬.৪৯ শতাংশ পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে । আনহাতে হাইমাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফলত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৫৪.৭৩ শতাংশ । বিগত বৰ্ষসমূহৰ তুলনাত এইবাৰৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফল যথেষ্ট বেয়া ।

হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফলত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৫৪.৭৩ শতাংশ । উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হিচাপত শিৱসাগৰ জিলাত সৰ্বাধিক ৮৪.৬২ শতাংশ শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে ওদালগুৰি জিলাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ শূন্য ।

কৃষি আৰু কৃষকৰ উন্নয়নৰ অবিহনে অৰ্থনীতিৰ বিকাশ সম্ভৱ নহয় ৷ আমাৰ দেশৰ অৰ্থনীতি কৃষিৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত । ত্ৰিপুৰাৰ পশু সম্পদ উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ভগবান দাসে কৃষকসকলক উদ্দেশ্যি এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ( Minister Bhagaban Das on farmers )৷

সোমবাৰে গুদামালানি মেগা ঘাইপথত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় (Road accident in Rajasthan)। এছইউভি আৰু ট্ৰেইলাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত ৮ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু । সংকটজনক অৱস্থাত দুগৰাকী লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ।

আইফা বঁটা 2022 ত চাৰা আৰু অনন্যাৰ ইণ্ডিয়ান লুক নেটিজেনে খুব প্ৰশংসা কৰিছে ৷ দুয়োগৰাকী অভিনেত্ৰীকে প্ৰায় একে সাজত দেখা গ’ল ৷ চাওক ফটো-

আজিকালি প্ৰায়ে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাত থাকে মোহময়ী অভিনেত্ৰী সামান্থা ৰুথ প্ৰভূ ৷ অভিনেত্ৰী গৰাকীৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ শেহতীয়া ফটোকেইখনক লৈ পুনৰ আলোচনা হৈছে নেটিজেনৰ মাজত ৷ চাওক ফটোকেইখন-

অলপতে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই পেৰিছত এটা অনুষ্ঠানত অংশ লয় ৷ অনুষ্ঠানটোত সকলোৰে দৃষ্টি নিৱদ্ধ হৈছিল গ্লবেল ষ্টাৰ গৰাকীৰ ওপৰত ৷ তেওঁ পৰিধান কৰা সাজযোৰ আৰু ষ্টাইলে আকৰ্ষণ কৰিছিল সকলোকে ৷ চাওক ফটো-

তেজপুৰ, গুৱাহাটী, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড় আদি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দিল্লী, কলকাতা, চেন্নাই আদি বহিঃ ৰাজ্যৰ ব্যৱসায়ীৰ বাবে ত্ৰাস আৰু আৰক্ষীৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰা এটা প্ৰৱঞ্চক অৱশেষত পৰিল তেজপুৰ আৰক্ষীৰ জালত । তেজপুৰ গোটলুঙত ধৰা পৰিছে নিজকে আৰক্ষী বুলি পৰিচয় দিয়া আন এটা প্ৰৱঞ্চককো গ্ৰেপ্তাৰ ৷

নাৰী সবলীকৰণৰ লক্ষ্য আগত লৈ (TMC on women empowerment) ত্ৰিপুৰা প্ৰদেশ তৃণমূল কংগ্ৰেছে এইবাৰ দুই মহিলা প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচন কৰে ৷ পশ্চিম বংগত ৫০% বিধায়কেই মহিলা (50 percent of legislators are women In West Bengal) ৷ ভাৰতীয় ৰাজনীতিত ই এক দুৰ্লভ ঘটনা ৷