অৱশেষত চৰ্চাৰ অন্ত পৰিল ৷ শনিবাৰে গড়মূৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বহু বিতৰ্কিত এছআই জোনমণি ৰাভাক (Arrested SI Junmoni Rabha) ৷

তেজপুৰ কলিবাৰীৰ হনুমান মন্দিৰৰ কাষত ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়া । ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানীয়ে চপৰা চপৰে খহাইছে মন্দিৰৰ গৃহৰ মাটি । বিগত ৫ বছৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে তেজপুৰ চহৰৰ প্ৰতিস্থানত খহনীয়াই কালৰূপ লোৱাৰ পিছতো কানসাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ(Brahmaputra threat to Tezpur ) ।

অসমৰ কলা সংস্কৃতিৰ জগতলৈ সুখবৰ ৷ মৰাণ নিবাসী লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক ড৹ অনিল শইকীয়া মনোনীত হৈছে সংগীত নাটক অকাডেমীলৈ ৷ এই খবৰে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনক চহকী কৰি তুলিছে (Assamese folk culture researcher) ৷

জাহ্নৱী কাপুৰ বৰ্তমান ফ্ৰান্সত আছেগৈ ৷ তাৰ পৰা অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে অনুৰাগীৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছে সুন্দৰ সুন্দৰ ফটো-

কলগাছিয়াৰ খাৰবাল্লীত অব্যাহত আছে অবৈধ বালি খনন (Illegal Sand mining at Kalgachia) । কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত বন বিভাগ । এই অভিযোগ কলগাছিয়াৰ খাৰবাল্লীবাসীৰ ।

চৰ্চাত আছে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (Lakhimpur Medical College in controversy) ৷ মুকলি হোৱাৰ পাচতেই এটাৰ পাচত আনটো গোচৰে লগ নেৰা হৈছে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনক ৷ কিছুদিন পূৰ্বে গৰ্ভস্থ সন্তানসহ প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাৰ বুজ ল’বলৈ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত পুৱাই উপস্থিত হয় লখিমপুৰত (Pregnant woman death in Lakhimpur medical college) ৷

তেজপুৰৰ এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত ছাত্ৰক প্ৰহাৰৰ ঘটনা (Student beaten up by teacher at Tezpur school)। গুৰুতৰভাৱে ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ । ভুক্তভোগী ছাত্ৰৰ পৰিয়ালে অভিযুক্ত শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে ।

ত্ৰিপুৰা আহি থকা উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ চিপিআই(এম) দলৰ বিশেষ পত্ৰ । নিৰ্বাচনী হ'বলগীয়া সমষ্টি কেইটাৰ প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰক অতি স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে বিবেচনা কৰিবলৈ চিপিআইএমৰ আহ্বান (CPIM leader asked to treat all polling booths as hypersensitive)। সমষ্টি কেইটাত বিজেপিয়ে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত কৰাৰো অভিযোগ কৰিছে ।

আৰ্যভট্ট গৱেষণা পৰ্যৱেক্ষণ বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানে(ARIES) উত্তৰাখণ্ডৰ দেৱাস্থল পৰ্যৱেক্ষণালয়ত ভাৰতৰ প্ৰথম (India's 1st liquid-mirror telescope in Uttarakhand) তথা এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ তৰল দাপোন টেলিস্কোপ (Asia's largest liquid mirror telescope) স্থাপন ৷ এই প্ৰকল্পটোৱে বৈজ্ঞানিক আৰু অভিযান্ত্ৰিক পৃষ্ঠভূমিৰ লোকসকলক প্ৰত্যাহ্বানমূলক সমস্যাসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আকৰ্ষিত আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷

দেশৰ 5 ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কৰ’ণাৰ সংক্ৰমণ (5 states witnessing rise in Covid cases) ৷ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সচিব ৰাজেশ ভূষণে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, তামিলনাডু, কেৰালা, তেলেংগানা, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কৰ’ণা ৰোগীৰ সংখ্যা ৷