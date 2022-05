আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Himanta Biswa Sharma tops list of most popular CM)। আইএএনএছ-চি ভোটাৰৰ এক সমীক্ষাত দেখা গৈছে এই তথ্য ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে জনপ্ৰিয়ৰ তালিকাত আছে কেৰালা আৰু তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও । সমীক্ষাটোত ৪৩ শতাংশতকৈও অধিক লোকে কৈছে যে তেওঁলোক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰদৰ্শনত যথেষ্ট সন্তুষ্ট ।়\

বছৰৰ প্ৰথমটোত বানে লৈছে এক ভয়াবহ ৰূপ (Flood in Assam) ৷ প্ৰতিদিনাই ৰাজ্যৰ ন ন অঞ্চল প্লাবিত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে ৷ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যৰ ২৯ খন জিলাৰ আঠ লক্ষাধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে ইতিমধ্যে মৃত্যু মুখত পৰিছে 14 জন লোক ৷

নগাঁৱৰ বিশেষ কাৰাগাৰৰ পৰা আদালতৰ অনুমতি লৈ মাজুলীলৈ অনা প্ৰৱঞ্চক ৰাণা পগাগ সম্প্ৰতি আছে মাজুলীৰ গড়মূৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত(Rana Pogag interrogated at Garmur police station) । পগাগে আৰক্ষীৰ আগত প্ৰদান কৰা ভাষ্য অনুসৰি, ৰঞ্জন কুটুম নামৰ এজন মাজুলীৰ যুৱকে ৰাণা পগাগক প্ৰদান কৰিছিল 25 লাখ টকা ৷ টকা ঘূৰাই দিয়াৰ চুক্তিৰে প্ৰথম কিস্তিত ৰাণা পগাগে এখন বাহন প্ৰদান কৰিছিল ৰঞ্জন কুটুমক ৷ কুটুমে পগাগৰ পৰা বন্ধকত লোৱা AS 29 0003 নম্বৰৰ ইনভাখন অৱশেষত মাজুলী আৰক্ষীয়ে জব্দ(Police seized vehicle used by Rana Pogag) কৰে ৷

কৃত্ৰিম বান(Artificial flood in Bongaigaon) ৰ কবলত পৰিছে বঙাইগাঁও জিলাৰ ভিন্ন অঞ্চল ৷ এই কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বিনষ্ট হৈছে বিস্তৰ অঞ্চলৰ কৃষিভূমি ৷

ধুবুৰীত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয় আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰণালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী অজয় ভাট (Union minister Ajay Bhat in Dhubri) । ধুবুৰী ফুলবাৰী দলঙৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ধুবুৰী ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ৰ এন চি চিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতেও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকতো অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়তো প্ৰশাসনীয় বিষয়াৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হৈ বুজ লয় বিভিন্ন আঁচনিৰ ।

দেশত একাংশ অনলাইন বাইক বা টেক্সি সেৱা যেনে অ’লা, উবেৰ, ৰেপি’ড, জুগনু আদিৰ গ্ৰাহকৰ ওপৰত লুণ্ঠন বৃদ্ধি পাইছে । গ্ৰাহকক প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ উপৰিও গ্ৰাহক সুৰক্ষা আইন উলংঘনৰ অভিযোগ উঠিছে কোম্পানীসমূহৰ বিৰুদ্ধে (Complaint against Ola and Uber)। যাৰবাবে দেশজুৰি হাজাৰ গ্ৰাহকে কোম্পানীসমূহৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে । ইয়াৰ পাছতে কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ ।

মণিপুৰত 8812 টাকৈ কফ চিৰাপৰ বটল জব্দ(Cough syrup seized in Manipur) ৷ শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া আৰক্ষীয়ে লিলং আথৌখং এলেকাত অভিযান চলাই জব্দ কৰে এই কফ চিৰাপৰ বটল(Huge quantity of cough syrup bottles seized in Manipur) সমূহ ৷ ঘটনা সংক্ৰান্তত জড়িত থকাৰ অপৰাধত এজন লোকক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ৷

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেইবাটাও অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে (Amit Shah to visit Arunachal Pradesh)। ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে লোহিত জিলাত পৰশুৰামৰ এটা মূৰ্তিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ।

পুৱাই লখিমপুৰত হয় এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Lakhimpu) ৷ থিতাতে নিহয় হয় এজন ই-ৰিক্সাচালক আৰু গুৰিতৰভাৱে আহত হয় আন চাৰিজন ব্যক্তি ৷ তথ্য অনুসৰি, অতি সংকটজনক অৱস্থাত আহত কেইজনক ভৰ্তি কৰোৱা হয় লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ৷

বন্যাৰ্তক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে হোজাই জিলা প্ৰশাসনৰ এক বিশেষ পদক্ষেপ ৷ হোজাই ৰে’ল ষ্টেচনৰ পৰা এক বিশেষ ৰে’ল সেৱাৰ জৰিয়তে বন্যাৰ্তক ৰিলিফ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে (Refills distributed through a special train in Hojai) ৷