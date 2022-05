অৰুণাচলত ভূমিস্খলন (Landslide in Arunachal) ৷ অৰুণাচলৰ নেচিফুত বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা অৱস্থাত এই ভূমিস্খলনৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় অসমৰ দুই সাংবাদিক ৷

তেলেংগনাত বিজয় উৎসৱ । তেলেগু নিখাত জাৰিনে বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ জয় (Nikhat Zareen wins gold at Boxing Championships) কৰাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি উখল মাখল পৰিৱেশ । মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাজ্যপালেও শুভেচ্ছা জনাইছে জাৰিনক । মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ৰেড্ডীৰ ১ লাখ টকাৰ উপহাৰ ঘোষণা ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে ৩৪ বছৰ পুৰণি গোচৰত এক সিদ্ধুৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা কৰে (Navjot Singh Sidhu sentenced to one year rigorous imprisonment)। ইয়াৰ পাছতে আত্মসমৰ্পণৰ বাবে অধিক সময় বিচাৰি আদালতৰ কাষ চাপিল সিদ্ধুৰ অধিবক্তা । উচ্চতম ন্যায়লয়ৰ বিচাৰপীঠে মুখ্য ন্যায়ধীশক বিষয়টো উত্থাপন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।

চুপাৰষ্টাৰ জুনিয়ৰ এন.টি.আৰে আজি তেওঁৰ ৩৯ তম জন্মদিন উদযাপন কৰিছে (Junior NTR birthday) । লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে তেওঁলৈ যাচিছে যথেষ্ট মৰম আৰু শুভকামনা । জুনিয়ৰ এন.টি.আৰৰ বিষয়ে আপুনি নজনা কেইটামান কথা আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো ৷

বিগত ডেৰ বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল টীয়কৰ কোটি টকীয়া চটাই চিনাতলী পথ নিৰ্মাণৰ কাম ৷ খলাবমা ৰাস্তাৰে যাতায়ত কৰোতে জীয়াতু ভুগিব লগাত পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ (Poor road Condition at Teok) ৷ উপায়ন্তৰ হৈ ঠিকাদাৰলৈ বাট নাচাই গাঁঠিৰ ধন ভাঙি পথ মেৰামতি কৰিবলৈ বোকাত নামিল স্থানীয় ৰাইজ ৷

লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু ৰাৱৰী দেৱীৰ বাসগৃহত চি বি আইৰ অভিযান (CBI Raid at Lalu Yadav residence) ৷ ৰেলৱে’ বিভাগত সংঘটিত হোৱা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত চলোৱা হৈছে এই অভিযান ৷

দামী দামী বাহনৰ সলনি ৰাজ্যৰ এখন বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লাগে কেৱল নাও (Students come by boat to a school in Jonai) ৷ ভৱিষ্যৎ ৰঙীন কৰাৰ স্বাৰ্থত প্ৰতি পুৱাই হাতত ফলি, কিতাপ লৈ নাৱত উঠি বিদ্যালয়লৈ আহে এজাক কণমানি ৷ পিছে ক’ত আছে এই বিশেষ বিদ্যালয়খন ? সবিশেষ আমাৰ এক প্ৰতিবেদন...

দীৰ্ঘদিন ধৰি কঁকালৰ বিষত ভূগি আছিল এজন ৫৬ বছৰীয়া লোকে । চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গ’ল তেওঁ ৷ প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধান আৰু আল্ট্ৰাচাউণ্ড স্কেনত তেওঁৰ বাওঁ বৃক্কত একাধিক পাথৰৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে ৷ অৱশেষত তেওঁৰ বৃক্কৰ পৰা ওলাল ২০৬ টা পাথৰ (206 kidney stones removed from man in Hyderabad)। সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ হাস্পতালখনত কৌতূহলে বিৰাজ কৰিছে ।

ত্ৰিপুৰাৰ জৰিয়তে ভাৰত-বাংলাদেশৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক (Trade relations between India and Bangladesh) অতি শক্তিশালী হোৱা দেখা গৈছে । কিন্তু ত্ৰিপুৰাৰ পথৰ দুৰৱস্থাই বহু ক্ষেত্ৰত এই সম্পৰ্কত বাধা আনিছে । বিশেষকৈ শ্ৰীমন্তপুৰ চেক পোষ্ট হৈ বাংলাদেশলৈ যোৱা পথৰ দুৰৱস্থাই যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে । সেই পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে দাবী জনাইছে ভাৰত-বাংলাদেশ চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চে ।

বৈবাহিক জীৱনৰ দিশে খোজ দিছে গায়িকা কনিকা কাপুৰে ৷ 20 মে’ গৌতমৰে সৈতে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হ’ব গায়িকা গৰাকী ৷ কনিকাৰ মেহেন্দী পৰ্বৰ ফটো চাওক-