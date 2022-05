নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰ বাহাদুৰ দেউবাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি ১৬ মে'ত নেপাললৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী (PM Modi to visit Nepal)। লুম্বিনীত নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰ বাহাদুৰ দেউবাৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিত বৈঠকত মিলিত হ'ব মোডী । কোনো 'ৰাজনীতিকৰণ' অবিহনে সীমান্ত বিবাদৰ বিষয় আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা ।

জয়া আখটাৰে শনিবাৰে তেওঁৰ মুক্তি পাবলগীয়া ছবি দ্য আৰ্চিছৰ তাৰকা কলা কুশলীৰ কথা ঘোষণা কৰে । চলচ্চিত্ৰখনৰ জৰিয়তে অমিতাভ বচ্চনৰ নাতি অগষ্ট্য নন্দা, শ্বাহৰুখ খান-গৌৰী খানৰ জীয়ৰী সুহানা খান আৰু বনি কাপুৰ-শ্ৰীদেৱীৰ সৰু জীয়ৰী খুশি কাপুৰে অভিনয়ৰ জীৱনৰ পাতনি মেলিব (Star kids debut in netflix) ৷

কংগ্ৰেছ দলে আৰম্ভ কৰিছে চিন্তন শিবিৰ । এই শিবিৰ অৰ্থনীতি পেনেলৰ মুৰব্বী পি চিদাম্বৰমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য । দেশৰ বৰ্তমানৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাক লৈ (Chidambaram on state of economy) বিজেপি চৰকাৰক দোষাৰোপ চিদাম্বৰমৰ ।

বৰপেটাৰ দুখনকৈ বিদ্যালয়ত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি(Tense situation in Barpeta)ৰ সৃষ্টি ৷ পাঠদান অব্যাহত থকাৰ সময়তে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অচেতন হৈ পৰাৰ লগতে আন একাংশই ভোগে জ্বৰ, গাৰ বিষ আদিত ৷ ইতিমধ্যে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অসুস্থ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ভৰ্তি কৰিছে বহৰি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত ৷ অসুস্থ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লৈ সম্প্ৰতি চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই ৷

ডিমা হাছাওত প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ । ভূমিস্খলনৰ ফলত ঘৰ-বাৰী হেৰুৱাইছে বহুজনে(Many people have lost their homes due to landslides) । ইফালে নৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত বহুলোকৰ ঘৰবাৰী পানীত বুৰ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ।

Louis Vuitton house ৰ এম্বেচাডৰ হিচাপে দীপিকা পাডুকনৰ আত্মপ্ৰকাশ

বলীউডৰ অভিনেত্ৰী-প্ৰযোজক দীপিকা পাডুকনে 13 মে'ত চান ডিয়েগোৰ লা জোলাৰ Salk ইনষ্টিটিউটত Louis Vuitton 2023 Cruise Show ত অংশগ্ৰহণ কৰে । Louis Vuitton ৰ এই শ্ব’টোৰ পৰা চাওক দীপিকাৰ ফটো -

গুণোৎসৱত উন্মোচিত হৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পুতৌলগা ছবি (Poor school infrastructure in Charaideo) ৷ জৰাজীৰ্ণ গৃহত ভাড়াতীয়া শিক্ষকেৰে চলিছে এতিয়া চৰকাৰী বিদ্যালয় ৷ সবিশেষ এই বাতৰিত...

বানৰ কবলত কামপুৰ-কচুৱাৰ কেইবাখনো গাঁও(Kampur and Kachua effected by flood) । কিছুদিনৰে পৰা হৈ থকা ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ ফলত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কপিলী আৰু বৰপানী নদীৰ জলপৃষ্ঠ । আনহাতে, বৰপানী নৈৰ বানত জুৰিপাৰৰ এখন বাঁহৰ দলং উটি যোৱাৰ খবৰো আহি পৰিছে ৷

ওড়িশাত খালী হৈ থকা ৰাজ্যসভাৰ এখন আসনৰ বাবে অহা ১৩ জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ-নিৰ্বাচন (Rajya Sabha bye election in Odisha)। প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ ২ জুন । বিজেডি নেতা সুভাষ সিঙে শেহতীয়াকৈ সংসদৰ সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পাছতে তেওঁৰ আসনখন খালী হৈ আছে ।

ভাৰতীয় ক্ৰীড়া ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে থমাছ কাপৰ ফাইনেল খেলিব ভাৰতে (India in Thomas Cup final for the first time)। প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমিফাইনেলত ডেনমাৰ্কৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ ঐতিহাসিক জয় । ১৯৭৯ চনৰ পাছত ছেমিফাইনেল অতিক্ৰম কৰিব পৰা নাছিল ভাৰতীয় বেডমিণ্টন দলে । ভাৰতীয় দলটোৰ এই বিজয়ত আনন্দিত দেশবাসী ।