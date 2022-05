সোমবাৰে দক্ষিণ শালমৰা-মানকাচৰত উপস্থিত(Minister Amit Shah in Assam on two day tour) হৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে পৰিদৰ্শন কৰে ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্ত(Amit Shah visits Indo Bangla border) ৷ সীমান্তৰ মানকাচৰৰ ঠাকুৰণবাৰীস্থিত শ্ৰীশ্ৰী মা কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰো দৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীক এই কাৰ্যসূচীত সংগ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মন্ত্ৰী ৰণজিৎ দাসৰ লগতে চৰকাৰী কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়াই ৷

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে সোমবাৰে শপত গ্ৰহণ কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ধুলিয়া(Gauhati HC CJ Dhulia take oath as SC judge) ই ৷ ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এন ভি ৰমনাই ন্যায়ালয়ৰ নৱনিৰ্মিত প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ ধুলিয়া আৰু গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ পাৰ্ডিৱালাক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায় ।

বংগোপ সাগৰত সৃষ্টি হোৱা ঘূৰ্ণীবতাহ আছানী(Asani intensifies into severe cyclonic storm)য়ে সোমবাৰে প্ৰৱেশ কৰিব ওড়িশা আৰু পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলত ৷ যাৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যতে প্ৰচুৰ বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৷

জনীয়া সমষ্টিৰ ছনপুৰাত ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কামত ব্যপক দুৰ্নীতি(Contractor corruption in road construction) । নিৰ্মাণৰ পিছতেই ঠায়ে ঠায়ে ভাঙি গ'ল PMGSY ৰ পথ । বালি মাটিৰে ৰোলাৰ নমৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰাত বৰষুণতে খহিল পকী পথ । শীঘ্ৰে মেৰামতিৰ দাবীত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে তীব্র প্ৰতিবাদ(Protest against corruption in road construction) ।

ত্ৰিপুৰাৰ ধলাই জিলাত অঘটন ৷ দেওবাৰে সন্ধিয়া ধলাই জিলাৰ এখন কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন(Prisoner escaped from jail in Tripura) কৰিছে এজন কাৰাবন্দীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ কাঞ্চনপুৰ উপ কাৰাগাৰৰ পৰা তিনিজনকৈ উগ্ৰপন্থীয়ে পলায়ন কৰিছিল ৷

সোমবাৰে মুকলি হ’ল পৃথ্বীৰাজৰ ট্ৰেইলাৰ ৷ এই বোলছবিখন নিৰ্ভীক আৰু শক্তিশালী সম্ৰাট পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ অক্ষয় কুমাৰে মহান যোদ্ধা গৰাকীৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ন কৰিছে য'ত মানুষী ছিল্লাৰক তেওঁৰ প্ৰিয়তমাৰ ৰূপত দেখা পোৱা যাব (Akshay Kumar new movie) ৷

আগৰতলা পৌৰ নিগম(Agartala Municipal Corporation)ৰ মেয়ৰ দীপক মজুমদাৰে সোমবাৰে পৰিদৰ্শন কৰে আগৰতলা চহৰৰ শ্মশান ক্ষেত্ৰ । মেয়ৰ দীপক মজুমদাৰে শ্মশান ক্ষেত্ৰৰ পৰিদৰ্শন কৰি ইয়াৰ উন্নয়নৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ ঘোষণা কৰে(AMC decides to upgrade crematorium) ।

গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত নৰ্থ-ইষ্ট নেক্সট চুপাৰ মডেল 2022 ত অংশ লৈ বিজয়ী মুকুট পৰিধান কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ কণমানি কৃতি জয়ছোৱাল ৷ কৃতিৰ এই সাফল্যই অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে ৷

কংগ্ৰেছৰ হেৰুওৱা ভেঁটি পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টাৰে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ৷ দেওবাৰে লখিমপুৰত উপস্থিত হৈ বৰাই ৰাজ্যত শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা(State Congress president Bhupen Bora criticize BJP) কৰে ৷ তেওঁ কয় যে- বিজেপি চৰকাৰখন কেৱল শ্লোগান সৰ্বস্ব ৷ কৃত্ৰিম জনপ্ৰিয়তাৰ সৃষ্টি কৰি চৰকাৰখন সম্প্ৰতি চলি আছে ৷

মাতৃ দিৱস দিনাই জীয়ৰী মালতী মেৰীৰ প্ৰথম আভাস দিলে গ্ল’বেল ষ্টাৰ প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই (Priyanka Chopra Nick Jonas baby) । নিওনেটাল ইনটেনচিভ কেয়াৰ ইউনিট(Neonatal Intensive Care Unit)ত 100 দিন ভৰ্তি হৈ থকাৰ পিছত প্ৰিয়ংকা-নিকে প্ৰথমবাৰলৈ ঘৰলৈ আনিছে সন্তানটিক ।