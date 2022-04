পুনৰ অসম আৰক্ষী এনকাউন্টাৰ ৷ এইবাৰ শোণিতপুৰৰ ভালুকপুঙত অসম আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰ (Police encounter at Sonitpur) ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ২জনকৈ NLFB কেডাৰ (NLFB Cadres injured in police encounter) ৷

বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা বৃদ্ধি হ’ল টোল কৰৰ পৰিমাণ (Increase in toll tax amount) ৷ ৰাজ্যবাসীক মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰাৰ মাজতেই এইবাৰ টোলগেটৰ কৰ বৃদ্ধি কৰি জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ সোধাইছে চৰকাৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা ব্য ক্ত কৰিছে গুৱাহাটী ৰঙিয়া দৰংগা পৰিবহণ সন্থাৰ বিষয় ববীয়াসকলে ৷

মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ (Construction of Jorhat Majuli bridge) চলি থকাৰ মাজতেই মাজুলীলৈ আহিছে অন্য এক সুখৰ বতৰা ৷ কিয়নো মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে খন্দা গাঁতত ওলাইছে এক বিশেষ সম্পদ ৷ এই সম্পদ ল’বলৈ দলং নিৰ্মাণস্থলিত ভিৰ কৰিছেহি মাজুলী শালমৰা গাঁওবাসী ৷

কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত প্ৰাক্তন উগ্ৰপন্থী সদস্য (Ex militant killed in Assam police encounter)। জিলাখনৰ দুটাকৈ ডকাইতি কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আছিল প্ৰাক্তন উগ্ৰপন্থী সদস্যজন । ভাৰত-ভূটান সীমান্তৰ উল্টাপানীত সংঘটিত এই এনকাউণ্টাৰ (Encounter at Ultapani)।

ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন আসনতে শাসকীয় পক্ষৰ প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে জয়লাভ কৰে । বিজেপিয়ে এই নিৰ্বাচনত কেৱল জয়লাভ কৰাই নহয়, বিৰোধীকো একপ্ৰকাৰ থান বান কৰি পেলালে (BJP succeed to break opposition unity)৷ 2020 চনৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ-এ আই ইউ ডি এফ উভয়েই সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল অজিত কুমাৰ ভূঞাক ৷ কিন্তু এইবাৰ পৰিলক্ষিত হ’ল সম্পূৰ্ণ ওলোটা এখন ছবি ৷ অভিযোগ প্ৰতিঅভিযোগেৰে এতিয়া নিজৰ মাজতেই খোৱা-কামোৰা লাগিছে বিৰোধীৰ ৷

পদুলি মুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী ৷ ৰঙালীক লৈ ব্যস্ত ৰাজ্যবাসীও (Bihu preparation in Assam) ৷ হেঁপাহৰ ব’হাগক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি নাহৰৰ দেশটো ৷ এইবাৰ নাহৰৰ দেশত অয়োজিত হোৱা বিহুৰ কৰ্মশালাত বিদেশী শিক্ষাৰ্থীসকলেও বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা ঘোষিত ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন আসনতে শাসকীয় বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু মিত্ৰ দল ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে জয়লাভ কৰে(BJP won both the Rajya Sabha seats in Assam) । ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে এই ফলাফল অৱধাৰিত আছিল বুলি উল্লেখ কৰে ৷

বিশ্বজুৰি প্ৰভাৱ পৰিছে শেহতীয়াকৈ মুক্তি পোৱা ছবি দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছৰ ৷ কাশ্মীৰত কাশ্মীৰৰ স্থানীয় পণ্ডিত সকলৰ লগত হোৱা অমানবীয় ঘটনাৰ আধাৰত নিৰ্মিত ছবি খন এতিয়া মুক্তি দিয়া হ’ব আৰৱ আৰু ছিংগাপুৰত (Except India the Kashmir files will release in which country) ৷

১ এপ্ৰিলৰ পৰা ১৯ কিলোগ্ৰামৰ বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰত ২৫০ টকাকৈ বৃদ্ধি পালে (Commercial LPG cylinder price hike)। এতিয়াৰে পৰা একোটা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ'ব ২,২৫৩ টকা অৱশ্যে, ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাই ।

